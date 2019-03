Grande Baía será central na mudança do modelo de crescimento económico, diz Chui Sai On

A Grande Baía será o “pivô” na mudança do modelo de crescimento económico. A afirmação é do Chefe do Executivo, em Pequim, que disse esperar que este projecto nacional traga oportunidades “sem precedentes” para Macau.

Catarina Vila Nova

O Chefe do Executivo afirmou que a Grande Baía será “o pivô na mudança do modelo de crescimento económico”, esperando Chui Sai On que “esta missão de se transformar num local de inovação de excelência gere oportunidades sem precedentes para Macau”. O líder do Governo discursava na sessão “A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau no contexto da economia global”, em Pequim, onde reiterou também as “vantagens óbvias” das cidades que integram esta região, enumerando a economia, a aglomeração de elementos “inovadores e pioneiros” nos padrões internacionais, a cooperação e a posição estratégica para o desenvolvimento nacional.

“A Grande Baía será o pivô na mudança do modelo de crescimento económico”, declarou Chui Sai On, no seu discurso durante a sessão “A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau no contexto da economia global”, indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. O Chefe do Executivo disse ainda esperar que esta “missão de se transformar num local de inovação de excelência” possa gerar oportunidades “sem precedentes” para Macau e afirmou que o Governo irá coordenar as disposições nacionais, mantendo contactos estreitos com todas as partes envolvidas e aprofundando a cooperação.

Chui Sai On sublinhou o que entende serem as “vantagens óbvias” das cidades que integram a Grande Baía: “A economia forte, aglomeração de elementos inovadores e pioneiros nos padrões internacionais, a cooperação sólida e a posição estratégica importante no desenvolvimento nacional”. O Chefe do Executivo defendeu que o “ponto fulcral” deste projecto nacional consiste no reforço e modernização da cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, bem como na manutenção do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

O líder do Governo considerou que o desenvolvimento da Grande Baía proporciona uma “importante oportunidade histórica” para a RAEM no contexto do desenvolvimento nacional, “permitindo a diversificação adequada da economia e a manutenção da prosperidade e estabilidade de Macau a longo prazo”. Chui Sai On recordou os papéis atribuídos a Macau no contexto deste plano, nomeadamente, servir de base de intercâmbio e cooperação promotora da coexistência da diversidade cultural. O Chefe do Executivo frisou ainda que, apesar de a Grande Baía trazer novas oportunidades de desenvolvimento, “exigirá também uma maior cooperação entre os três territórios”.

Chui Sai On apontou que devem ser coordenadas e equilibradas as diferenças entre os dois sistemas, bem como as três jurisdições e três regimes fiscais em vigor nestas regiões. Assim, o líder do Governo considerou que promover o desenvolvimento da Grande Baía é “transformar os desafios em oportunidades”, definindo como prioritária a resolução das diferenças entre os sistemas económicos, jurídicos e administrativos.

Chui Sai On visita Portugal em Maio

O Chefe do Executivo vai realizar uma visita oficial a Portugal em Maio, avançou ontem a Rádio Macau. Esta será a terceira e última deslocação de Chui Sai On ao país enquanto líder do Governo da RAEM e acontecerá pouco depois da visita do Presidente da República de Portugal à China e a Macau. Segundo detalhou a emissora, o Chefe do Executivo vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e pelo Primeiro-Ministro português, António Costa. No Porto, Chui vai receber as chaves da cidade. A Rádio Macau recorda que esta será a terceira visita do líder do Governo a Portugal, com a última a ter acontecido em 2016, quando participou na Comissão Mista Portugal-Macau, convidado pelo Presidente português. A primeira vez que Chui Sai On visitou Portugal enquanto Chefe do Executivo foi em Junho de 2010, seis meses após ter iniciado o seu primeiro mandato.