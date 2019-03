Cem novos rádio-táxis em circulação no final do ano

A Companhia de Serviços de Rádio Táxi Macau S.A. venceu o concurso público para a atribuição de 200 licenças especiais de táxis, comprometendo-se a colocar em circulação uma centena de veículos no quarto trimestre deste ano. Na proposta que apresentou, a empresa dispôs-se a não cobrar taxas de chamada, de hora marcada e de ausência. Os automóveis que circularem com estas licenças devem obrigatoriamente ser híbridos ou movidos a energia limpa. Pelo menos cinco automóveis devem ser acessíveis, outros dez de grande porte e uma dezena devem dispor de “lift seat” para facilitar o acesso de passageiros com mobilidade reduzida.

Foi ontem publicado em Boletim Oficial o despacho do Chefe do Executivo a delegar poderes no secretário para os Transportes e Obras Públicas para celebrar o contrato com a Companhia de Serviços de Rádio Táxi Macau. A empresa foi uma das cinco que entrou no concurso público para obtenção de 200 licenças especiais de táxis. Os valores da taxa de chamada das propostas variavam entre zero e uma pataca e em nenhuma era cobrada taxa de hora marcada nem taxa de ausência. A comissão de apreciação de propostas teve em conta critérios como o plano de operação e gestão de serviços, a taxa de chamada, de hora marcada e de ausência, bem como a experiência de gestão.

Na proposta apresentada, a empresa vencedora comprometia-se a não cobrar taxas de chamada, de hora marcada e de ausência. Nos termos contratuais, a companhia só poderá utilizar automóveis ligeiros híbridos ou movidos a energias limpas com lotação igual ou superior a seis passageiros. Pelo menos 10 automóveis devem ser de grande porte, cinco devem ser acessíveis e uma dezena deve dispor de “lift seat” para facilitar o acesso de passageiros com mobilizada reduzida. Os primeiros 100 rádio-táxis vão entrar em funcionamento no quatro trimestre deste ano e a restante centena vai começar a operar sucessivamente até ao final do próximo ano.