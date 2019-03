A busca pelo reconhecimento de uma vida dedicada a cuidar dos filhos com necessidades especiais

Abdicaram das carreiras em prol de uma vida melhor para os filhos que exigem outros cuidados e uma atenção redobrada. São mães, uma avó e um pai, que contaram as suas histórias ao PONTO FINAL, para justificar, dizem, um subsídio para cuidadores que seria todo ele investido nas crianças com necessidades educativas especiais.

Quando o pequeno Isaac ainda não tinha três anos perdeu-se da mãe enquanto brincava no Jardim da Cidade das Flores. Imediatamente o pânico apoderou-se de Esther Sun pois o seu filho, para além do então recente diagnóstico de autismo, tem também problemas auditivos que o não deixavam ouvir o seu nome gritado pela progenitora em todas as direcções sobre o lago que serpenteia o jardim. O episódio aconteceu em Setembro de 2013, três meses antes de Isaac celebrar o terceiro aniversário, e pouco tempo depois de Esther ter regressado ao trabalho, após uma licença sem vencimento tirada na sequência do diagnóstico do filho. A criança acabou por ser encontrada pouco tempo depois pelo pai, junto à paragem de autocarro situada no exterior da Cidade das Flores, mas o desaparecimento do seu único filho, ainda que curto, teve repercussões que, ainda hoje, transparecem quando Esther conta esta história. O incidente foi o suficiente para a mãe desistir de vez do emprego num casino e dedicar-se a tempo inteiro ao filho, hoje com oito anos. Esther foi uma das mães ouvidas pelo PONTO FINAL que abdicaram de uma carreira para se dedicarem a cuidar dos filhos que exigem uma atenção redobrada. Pedem um subsídio que reconheça o seu sacrifício e que lhes permita oferecer melhores possibilidades de desenvolvimento às crianças, que se tornam cada vez mais escassas à medida que os anos passam.

Esther admite que, no seu caso, o dinheiro não é problema. O marido, engenheiro eléctrico, aufere um vencimento mensal de 50 mil patacas, o que permite ao casal, que apenas tem Isaac ao seu cuidado, ter uma vida confortável. As despesas com terapia também não são elevadas porque, para uma criança com oito anos, as alternativas são escassas. “À medida que os miúdos crescem eles tendem a focar-se mais na vertente académica e menos na terapia, por isso os custos são cada vez menores. Depois, quando já são crescidos, não há muito que possas mudar”, lamenta. Para Esther, o subsídio para cuidadores, prometido pelo Governo há mais de um ano, mas que tarda em ser implementado, seria, acima de tudo, um reconhecimento por parte da sociedade de tudo o que investiu no Isaac. “Como sou uma mãe a tempo inteiro, outras pessoas podem dizer que sou preguiçosa e que não sou útil, mas isto não é verdade. [Se recebesse o subsídio] sentiria que valeu a pena todo o tempo que gastei a tomar conta do meu filho. Gostaria de ter este reconhecimento por tudo o que investi no meu filho: tempo, dinheiro, tudo”.

UM SALÁRIO, SEIS PESSOAS

Para Crystal Lei, o problema é o dinheiro, ou a escassez dele. Na mesma casa vive com o marido, com o filho Cheok Hei, de cinco anos, a filha Ieng, de três anos, e os sogros já reformados. O marido, funcionário público, é o único que trabalha e recebe 35 mil patacas por mês, das quais 10 mil são logo postas de parte para pagar a terapia de Cheok Hei, diagnosticado com autismo aos dois anos. “Se não recebermos nenhum subsídio, a minha família vai ficar falida. Esta situação já dura há quatro anos e precisamos mesmo de ajuda financeira”, afirma a progenitora, que foi obrigada a despedir-se do trabalho num casino, onde recebia 20 mil patacas mensais, depois de saber o diagnóstico da criança. “O meu filho não era estável, eu estava sempre a receber queixas da escola e precisava de ir lá com bastante frequência para falar com a professora. Para além disto, também preciso de levar o meu filho às consultas de terapia, por isso não posso trabalhar a tempo inteiro”, conta a também presidente da Associação Promotora para Alunos com Necessidades de Educação Especial de Macau.

Quando o PONTO FINAL lhe pergunta em que usaria o subsídio, a resposta de Crystal Lei é semelhante àquela avançada por todos os outros cuidadores ouvidos por este jornal: o dinheiro seria investido em melhores oportunidades para as crianças. “Gostaria que o Governo apoiasse famílias como a minha para encorajar os pais a ficar mais tempo em casa, porque é melhor treinar estas crianças quando elas são ainda pequenas. A longo prazo, eu acredito que isto poderia ajudar o Governo a poupar dinheiro”, defende a progenitora, para quem um apoio de quatro mil patacas mensais seria aceitável.

“COM AS CRIANÇAS CRESCIDAS, HÁ MUITO POUCO QUE ELES PODEM FAZER, POR ISSO ESCOLHEM SALVAR OS MENINOS MAIS NOVOS”

Na casa de Rachel Cheang também é o marido, que trabalha no departamento de segurança de um casino, que aufere as 25 mil patacas que a família recebe por mês. O casal vive com a mãe de Larry e com o filho On, de nove anos, diagnosticado com autismo e com hemofilia. “Se o meu filho não tivesse autismo, provavelmente teria um trabalho, mas apenas a tempo parcial por causa da hemofilia. Sempre que ele cai ou se magoa eu tenho que o levar de emergência para o hospital para ele parar de sangrar, porque senão ele pode morrer. Tenho que o monitorizar 24 horas por dia”, descreve a mãe.

No orçamento desta família os custos da terapia não são elevados, mas somente porque, a partir de uma certa idade, os terapeutas deixam de querer tratar estas crianças, denuncia Rachel, contando um episódio que aconteceu dias antes de falar com o PONTO FINAL: “Um médico perguntou-me quem é que eu salvaria num incêndio. Eu disse que escolhia os casos mais graves. Ele disse que não, o bombeiro deve escolher os casos mais fáceis de salvar ao invés dos mais graves que podem morrer mais facilmente”. “Com as crianças crescidas, há muito pouco que eles podem fazer, por isso escolhem salvar os meninos mais novos”, lamenta.

Por isto mesmo Rachel afirma que a implementação de um subsídio para cuidadores iria ajudar as crianças mais pequenas que foram diagnosticadas há pouco tempo. “Aquilo que fizermos agora será para ajudar as crianças mais jovens, para que os pais delas não pensem tanto em desistir dos seus empregos e possam investir mais nos seus filhos”, defendeu. Para a progenitora, esta deve ser uma responsabilidade partilhada com o Governo. “As famílias que têm crianças com necessidades especiais enfrentam muitos problemas, não apenas monetários, mas também mentais porque existe muito preconceito em tomar conta destas crianças”, revela.

“TODO O DINHEIRO SERIA PARA ELAS”

Até as suas netas terem quatro anos, Ng Choi Fong, hoje com 59 anos, trabalhava numa loja de conveniência. Com a entrada no segundo ano do infantário, os trabalhos de casa das gémeas, ambas com atrasos no desenvolvimento, começaram a exigir um maior acompanhamento em casa. “Eu despedi-me porque precisava de mais tempo para tomar conta delas e ajudá-las com os trabalhos de casa. Eu consigo ajudá-las na matemática e no chinês, mas não no inglês e, agora, a matemática está cada vez mais complexa, por isso tivemos que contratar um tutor para as ajudar”, conta a avó de Weng e Ying, hoje com oito anos. O caso de Ying é mais sério e, por isso, frequenta uma escola para crianças com necessidades educativas especiais, enquanto Weng estuda numa instituição de ensino regular.

A mãe das gémeas, Maple, é a única que trabalha numa casa onde vivem seis pessoas e traz para casa todos os meses 19 mil patacas, aos quais se somam outros sete mil da pensão paga pelo ex-marido. No mesmo apartamento mora também a sua avó, de 88 anos, que depende da ajuda de uma empregada doméstica. Perante esta situação, Ng Choi Fong diz que estaria disposta a voltar a trabalhar, “mas tenho que tomar contar das crianças”. “Todas as manhãs a empregada leva uma das meninas para uma escola e eu levo a outra para outra escola. Depois de almoço, vou buscar uma das meninas e a outra apanha um autocarro para casa e depois começo a ajudá-las com os trabalhos de casa”, descreve. “A mais nova tem muitos trabalhos de casa e por isso preciso de ficar com ela até tarde a ajudá-la”.

Para Ng Choi Fong, cinco mil patacas por mês seria um montante aceitável como subsídio para cuidadores. Se recebesse esta ajuda, gastaria “todo o dinheiro nas crianças” porque, no fim do mês, não resta dinheiro para pagar terapias. “Um terapeuta chegou a oferecer apenas 500 patacas [por sessão] para ambas, mas mesmo assim era demasiado caro para nós, não tínhamos dinheiro”, lamenta. Mesmo Ying, que anda numa escola de ensino especial, não tem acesso a terapia da fala. “Com o subsídio, eu poderia tirar alguns cursos para ensinar as minhas netas, por exemplo, podia fazer terapia da fala ou terapia ocupacional em casa”, conta. “Todo o dinheiro seria para elas”.

“NUMA FAMÍLIA TRADICIONAL CHINESA DEVE SER O PAI A TOMAR CONTA DA FAMÍLIA FINANCEIRAMENTE”

As cuidadoras com quem este jornal falou explicaram que, na hora de decidir qual dos progenitores vai abdicar do emprego para tomar conta das crianças, o factor que mais peso tem é o do salário. No entanto, são principalmente as mães que acabam por ficar em casa e os pais continuam a trabalhar, segundo contaram. O PONTO FINAL falou com um homem, que apenas quis ser identificado pelo nome Chi, que há quatros anos se dedica inteiramente a tomar conta do filho. “A minha mulher ganhava um pouco mais do que eu e, na altura, eu tinha uns problemas de saúde. Acabámos por decidir que eu ia ficar em casa para ajudar o meu filho”, explica Chi, em conversa por telefone. “Um homem que não recebe um salário não é muito comum, mas eu precisava muito de ajudar o meu filho a ultrapassar as suas dificuldades”.

Chi e o filho Hei Hei, hoje com 10 anos, vivem numa casa arrendada com a mulher, que recebe 20 mil patacas por mês como croupier, e com as outras duas filhas do casal, de 22 e 20 anos. A família teve de vender o apartamento onde vivia por causa das despesas decorrentes do diagnóstico de autismo do filho mais novo e, desde então, não conseguiram voltar a comprar outra por causa dos preços exorbitantes do imobiliário. Também não podem candidatar-se a uma habitação pública porque foram, há pouco tempo, proprietários de uma fracção. “Por isso temos de pagar uma renda e o nosso salário é limitado. A situação é difícil e o subsídio iria ajudar-nos muito”, afirma o progenitor, que defende um valor entre as três mil e as cinco mil patacas.

Sendo um homem que abdicou do seu trabalho para ficar em casa a tomar conta do filho, Chi admite sentir discriminação da sociedade, dos vizinhos, e até da própria família. “Eu venho de uma família tradicional chinesa e enfrento muita discriminação da sociedade e da minha família. Quando temos encontros familiares eu evito falar do meu filho e da minha situação. Remeto-me ao silêncio”, conta. No silêncio fica também o progresso de Hei Hei que, com a ajuda do pai, “melhorou bastante”. “Pensei que, com a minha ajuda, o meu filho podia acompanhar os outros e ir para uma escola normal”, confessa. Porém, as tradições falam mais alto: “Numa família tradicional chinesa deve ser o pai a tomar conta da família financeiramente”.