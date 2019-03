Sulu Sou defende valor de salário mínimo diferente para trabalhadores domésticos

Um “nível salarial especial para os empregados domésticos” foi o que propôs ontem o deputado durante uma reunião com associações de trabalhadores migrantes. Proposta esta que vai contra as reivindicações das activistas, mas Sulu Sou prometeu discutir o assunto com representantes de empregadores e das agências de emprego.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O deputado Sulu Sou mostrou-se a favor de um valor de salário mínimo apenas para os trabalhadores domésticos, o que representa uma concessão face à proposta de lei apresentada em Novembro do ano passado, mas que continua aquém das revindicações das associações de trabalhadores migrantes. O também vice-presidente da Associação Novo Macau reuniu-se ontem com activistas dos direitos dos imigrantes para conhecer as suas exigências e prometeu discutir o assunto com associações de agências de emprego e de empregadores. Dos 12 pontos da carta também já entregue ao Governo, aqueles que mais discussão ontem geraram foram as políticas das agências de emprego e o salário mínimo que, defendem, não deve ser inferior a 4.500 patacas para os trabalhadores domésticos.

Depois de, no mês passado, se terem reunido com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), ontem as representantes de trabalhadores migrantes levaram as suas reivindicações ao deputado Sulu Sou. Um dos pontos mais discutidos foi o salário mínimo, com as activistas a reclamarem um valor não inferior a 4.500 patacas mensais para os trabalhadores domésticos. Na proposta de lei que apresentou em Novembro último, entretanto rejeitada pelo Chefe do Executivo, o deputado excluía estes trabalhadores, bem como as pessoas com deficiência. Ontem, segundo explicou Fish Ip, coordenadora regional para a Ásia da Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos (IDWF), o pró-democrata sugeriu um valor “especial” para esta categoria profissional. “Ele mencionou que deve existir um nível salarial especial para os empregados domésticos, ou seja, um que seja mais baixo”, disse a activista, que esteve presente na reunião, em declarações ao PONTO FINAL.

Instado a explicar esta proposta, Sulu Sou disse que “no que diz respeito ao salário mínimo para empregados domésticos, pelos menos há seis anos que temos esta ideia”. Aquando da apresentação da proposta de lei, em Novembro, o deputado propôs um mecanismo de “protecção salarial especial” que seria equivalente ao índice mínimo de sobrevivência, fixado, na altura, em 4.050 patacas. Ontem, o vice-presidente da Novo Macau defendeu que, de forma a dar resposta às reivindicações das activistas, tem de ouvir as outras partes. “Por isso, na próxima semana, vou enviar uma carta aos grupos das agências de emprego e dos empregadores para nos reunirmos, dar-lhes a conhecer estes problemas e encontrar uma solução que resulte”, garantiu o deputado, em declarações ao PONTO FINAL.

Questionada sobre se concorda com um salário mínimo inferior para os empregados domésticos, Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers, foi peremptória ao afirmar: “Claro que não”. “Independentemente de as nossas qualificações serem altas ou baixas, de termos muitos ou poucos conhecimentos, não deixamos de ser seres humanos e merecemos direitos iguais”, declarou a activista, após a reunião com Sulu Sou.