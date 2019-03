Novas políticas das Filipinas deixam trabalhadores em Macau em risco de perder o emprego

O Governo das Filipinas começou a exigir aos trabalhadores no estrangeiro a apresentação de um contrato verificado pelo consulado da cidade onde estão a residir, com uma adenda que exige aos patrões que suportem os custos do repatriamento dos restos mortais em caso de morte. A nova medida é vista como positiva por garantir uma maior protecção, mas está a causar litígios em Macau entre trabalhadores e patrões que não querem assinar os novos contratos.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Novas orientações divulgadas por Manila na semana passada para os imigrantes deixaram filipinos em Macau com receio de ficar desempregados. O Governo de Duterte passou a exigir aos trabalhadores no estrangeiro a apresentação de um contrato aprovado pelo consulado da cidade onde estão a residir com uma adenda que exige aos patrões o repatriamento dos restos mortais do empregado em caso de morte. Desde que as novas políticas foram divulgadas, na passada quinta-feira, o Consulado-Geral das Filipinas em Macau tem recebido vários pedidos de ajuda por parte de trabalhadores com receio de perder o seu emprego. Uma associação de trabalhadores migrantes disse ao PONTO FINAL que uma empregada doméstica foi despedida depois de pedir ao seu patrão para assinar o novo contrato com a adenda.

As novas políticas aplicam-se a todos os filipinos que não estejam registados junto da Administração para o Emprego no Estrangeiro das Filipinas (POEA, na sigla inglesa), explicou Ramon Pastrana, adido para os assuntos laborais do Departamento dos Trabalhadores no Estrangeiro das Filipinas (POLO), em declarações ao PONTO FINAL. Em Macau, quem será principalmente afectado com estas alterações são os trabalhadores que chegaram à RAEM com visto de turista e que pretendem regressar ao seu país, pela primeira vez, para ir de férias. “Neste caso, eles precisam de ter os seus documentos verificados e uma das preocupações destes trabalhadores é se os patrões não quiserem assinar a adenda ao contrato que diz que têm que ser eles a assumir as despesas em caso de morte”. Os trabalhadores devem ainda apresentar um contrato que corresponda às exigências do consulado, o que, em muitos casos, implica a assinatura de um novo com o patrão.

Desde que a circular foi divulgada, na passada quinta-feira, o POLO tem recebido vários telefonemas de trabalhadores migrantes, mas, até ontem, não tinha recebido qualquer queixa por despedimento relacionada com as novas políticas. “Houve relatos, não directamente para nós, que alguns trabalhadores foram despedidos pelos seus patrões apenas por causa de mal-entendidos. Nós recebemos muitas preocupações de empregados domésticos que dizem que os seus patrões lhes estão a dizer que podem ser despedidos”, disse Ramon Pastrana.

Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers, disse a este jornal ter sido informada por uma trabalhadora doméstica que esta foi despedida por ter pedido ao seu patrão para assinar o contrato exigido pelo consulado com a respectiva adenda. A activista reconhece que esta é uma medida destinada a proteger os trabalhadores – uma vez que os requisitos exigidos por Manila atribuem mais garantias aos empregados – mas, uma vez que entrou em vigor com efeitos imediatos, apanhou desprevenidos aqueles que pretende proteger. “Isto é positivo porque ficamos protegidos com a repatriação, mas é negativo porque o Governo de Macau não nos deu um contrato-padrão e a maioria dos empregadores não nos dá um seguro”, afirmou. Aqueles que não conseguem responder às novas exigências ficam encurralados entre duas opções: permanecem em Macau ou vão de férias e ficam impossibilitados de regressar por não terem o certificado de emprego no estrangeiro.

Ramon Pastrana admite as dificuldades para os trabalhadores cumprirem com as exigências e diz que, de momento, estão a tratar caso a caso. “Estamos a resolver cada caso de uma vez. Estamos a tentar descobrir como podemos ajudar os trabalhadores a ter os seus contratos verificados sem o risco de serem despedidos. Alguns empregadores podem não perceber o que os trabalhadores estão a pedir e alguns estão já a dizer aos seus empregados que, se insistirem, vão ser despedidos”, revelou. No entanto, estes não têm sido os casos que já chegaram ao POLO, com a maioria dos patrões a terem assinado já a adenda. Só ontem, este departamento recebeu mais de 130 pedidos de verificação dos documentos.

O adido para os assuntos laborais admitiu ainda a possibilidade de, no futuro, discutir a implementação de um contrato-padrão com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Actualmente, o Governo disponibiliza um modelo de contrato para servir de orientação, mas que não é obrigatório, deixando uma ampla margem de manobra para os patrões redigirem o que lhes for mais conveniente.