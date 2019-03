José Pereira Coutinho reeleito como presidente da ATFPM com 99,5% dos votos

O deputado vai manter-se à frente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública até 2022. José Pereira Coutinho obteve, nas eleições que se realizaram no passado sábado, um total de 3647 votos, num total de 3662 votantes. Depois de conhecidos os resultados, o deputado prometeu continuar a alertar todos os anos o Governo para proceder à actualização salarial de acordo com a inflação.

José Pereira Coutinho encabeçou a lista A como presidente da direcção. A ele juntou-se Rita Santos, como presidente da mesa da assembleia geral, e Maria Leong Madalena, como presidente do conselho fiscal. Os vice-presidentes da direcção são Che Sai Wang, Leong Veng Chai, Armando de Jesus, Tam Leng I e Melina.

Depois da votação, o presidente da direcção agradeceu a confiança dos sócios, salientando a “enorme responsabilidade que os novos corpos gerentes terão nos ombros”, prometendo que “vão continuar a executar o trabalho e a servir os sócios com dedicação e honestidade e lutar na defesa intransigente dos direitos dos funcionários públicos e aposentados”, cita um comunicado da associação divulgado após as eleições.

“Continuaremos a lutar para garantir a estabilidade dos postos de trabalho na função pública e ser uma efectiva ponte de ligação com o Governo, para ajuda a resolver os problemas”, referiu o deputado, acrescentando que a associação vai “continuar a alertar todos os anos o Governo para proceder à actualização salarial de acordo com a inflação, carestia, custo de vida e que normalmente afecta principalmente o pessoal de linha de frente de baixos rendimentos”.

“Através dos nossos representantes na Assembleia Legislativa”, continua o comunicado, “vamos continuar a exigir que sejam construídas moradias para os trabalhadores da função pública, bem como reivindicar pensões de aposentação e sobrevivência para todos os funcionários públicos”. A associação diz ainda que vai continuar a organizar actividades desportivas e culturais, bem como a realizar seminários entre os associados e também entre as diferentes comunidades de Macau. Segundo a associação, os seus objectivos fundamentais passam por continuar a manter uma posição independente, abrangente e solidária no apoio aos trabalhadores, idosos, desprotegidos e injustiçados.