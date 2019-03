“As mudanças são tão rápidas que quando estamos algum tempo sem vir estranhamos isto tudo”

Raul Leal Gaião esteve em Macau para participar na última edição do Festival Literário Rota das Letras, onde apresentou o Dicionário de Crioulo de Macau, um trabalho feito a partir do levantamento dos textos de José dos Santos Ferreira, mais conhecido por Adé, poeta macaense que se notabilizou pela escrita em patuá. Em entrevista ao PONTO FINAL, Raul Leal Gaião referiu os desafios que este trabalho acarretou, as descobertas que fez ao longo de todo o processo, e contou ainda como foi regressar a uma cidade a quem deve uma década da sua vida e que tem estado em constante mutação desde então.

TEXTO: Pedro André Santos

FOTOGRAFIA: Eduardo Martins

Raul Leal Gaião é licenciado em Filosofia mas em Macau converteu-se em professor de Português para dar aulas na Universidade de Macau. Uma aventura iniciada em 1989 numa instituição designada na altura por Universidade da Ásia Oriental, passando em 1991 para a designação pela qual é conhecida actualmente. Por Macau viveu durante uma década, junto com a mulher e as filhas, tendo visitado pontualmente o território desde que decidiu regressar a Portugal, em 1999. Desde então, viajou até Macau por quatro ocasiões, a última das quais na última edição do Festival Literário Rota das Letras, onde apresentou o Dicionário de Crioulo de Macau, trabalho feito a partir do levantamento dos escritos do poeta macaense Adé dos Santos Ferreira. Na apresentação do dicionário, no Albergue SCM, o arquitecto Carlos Marreiros descreveu o trabalho de Raul Leal Gaião como “um contributo fundamental para a síntese das memórias futuras da comunidade macaense”, ajudando a preservar uma linguagem que, apesar de poder ter os dias contados, segundo o autor, continua a merecer a atenção por parte de alguns investigadores do território.

Como surgiu a ideia de fazer este Dicionário de Crioulo de Macau?

Já há algum tempo trabalhava aspectos relacionados com o crioulo. Fiz um trabalho, a tese de mestrado, sobre o falar macaense a partir da linguagem ou dos termos que apareciam na literatura macaense propriamente dita. Entretanto voltei para Portugal, e após a reforma é que resolvi meter-me nisto. Comecei num processo um pouco lento, a partir dos textos do Adé. Achava que eram textos fundamentais, textos escritos. O patuá é uma língua apenas falada, ele escreveu vários textos e eu achei que era exactamente o ponto de partida importante para fazer o levantamento dos termos. Comecei por pensar que faria apenas um glossário mas depois, à medida que fui fazendo, vi que a extensão era tão grande que podia fazer perfeitamente um dicionário.

E porquê o Adé? Por ser uma das grandes referências quando se fala em patuá?

É a principal referência não só em termos da cultura e da identidade macaense, como pelos numerosos escritos que ele tem em patuá.

Não se pode, então, considerar um dicionário completo relativamente ao patuá.

Não, é o patuá a partir dos textos do Adé. É claro que fui encontrando alguns termos que não aparecem propriamente nos textos, então resolvi colocar no fim um apêndice com todos esses termos que foram aparecendo. No fim, há uma espécie de um glossário com esses termos, onde é que os encontrei e onde estão apresentados. É um glossário mais sucinto porque ao longo do dicionário todos os termos têm um exemplo para mostrar o termo num determinado contexto para ver exactamente o seu funcionamento.

Há espaço então para uma possível continuação ou ficou por aqui em relação ao patuá?

Não sei. Estou com intenções de fazer um trabalho relacionado com o Adé, mas neste momento ainda não sei. O dicionário começou num processo muito descontraído, nunca pensei que chegasse a esta dimensão e que demorasse tanto tempo, não que isso me angustiasse. Em relação aos trabalhos futuros é a mesma atitude.

O Raul consegue falar patuá?

Sou capaz de falar um bocadinho de patuá, mais ou menos, porque já vou dominando a linguagem, mas foi exactamente através de estudos, isto é, não adquiri o patuá através do processo normal e natural de uma aprendizagem no contexto social.

Tem alguma expressão preferida que tenha achado mais piada durante a sua investigação?

É muito rico em expressões, há muitas. Por exemplo, ‘bafo-cumprido’, que é uma pessoa que gosta de falar muito e de se meter na vida alheia.

Muitas destas palavras, devido à sua construção, acabam por facilitar o seu entendimento para comunidade portuguesa.

Sim. Aliás, um dos objectivos é que a comunidade portuguesa em geral [compreendesse o dicionário], mas mais propriamente os macaenses, uma vez que o patuá é deles. As pessoas agora já não falam, algumas já não têm grande conhecimento ou referência em relação ao patuá, portanto é tentarem de alguma forma redescobrir [o patuá] através do dicionário.

É difícil perceber actualmente o número de falantes de patuá. Durante as suas pesquisas, conseguiu apurar dados concretos neste sentido?

Não, inclusivamente fizeram-me essa pergunta e eu pedi a um amigo investigador [Mário Pinharanda-Nunes], que tem estado a fazer [investigação]. Nos anos 90, quando estive cá, também fiz com ele algumas gravações com algumas senhoras idosas num lar, mas o número já está muito reduzido. Ele [Mário Pinharanda-Nunes] tem andado a fazer esse levantamento principalmente na diáspora. Os macaenses, em várias circunstâncias, foram saindo, e, como acontece com os emigrantes, eles acabam por preservar mais os aspectos culturais e não desaparecem tão rapidamente. Há muitas pessoas que ainda conhecem um bocado, como o Miguel de Senna Fernandes, que consegue reproduzir.

O Miguel de Senna Fernandes fá-lo sobretudo a partir do teatro, de que outras formas poderia ser feito algo mais para preservar o patuá?

Acho que fundamentalmente é dar a conhecer e estudar. Acho que os estudos são muito importantes, até porque durante muito tempo os crioulos eram chamados dialectos e havia uma atitude negativa em relação a eles, achavam que era uma espécie de mal-falar, e esse título negativo contribuía para que não se estudasse. Entretanto as coisas mudaram e os crioulos são estudados como línguas próprias, com determinada estrutura e organização como as outras línguas.

Em relação ao patuá, é uma língua que vai acabar por desaparecer no futuro?

Acho que sim, é isso que se vai verificando.

Mas seria importante preservar esta língua como algo que faz parte da própria identidade macaense.

Sim, e há iniciativas, por parte de investigadores que trabalham cá em Macau, de dar formação. Há cursos sobre o patuá, para as pessoas compreenderem e perceberem como é que funciona, e isso é extremamente importante.

Quanto tempo demorou até completar o dicionário?

Foram mais ou menos sete ou oito anos. Comecei já depois da reforma porque tinha tempo e podia fazê-lo tranquilamente.

Desenvolver este dicionário foi um processo relativamente longo, quais foram as grandes dificuldades que enfrentou ao longo desse tempo?

As dificuldades foram encontrar algumas palavras, não só relativamente ao seu significado, mas principalmente relativamente à origem. O crioulo tem como base lexical o português, naturalmente modificado em muitos aspectos, mas depois integrou termos de línguas aqui próximas com as quais houve contactos, como o malaio, o indiano, o japonês, o chinês, principalmente a partir de uma determinada altura, e as palavras chinesas para mim eram um pouco mais complicadas. Claro que nesse aspecto socorri-me de algumas ajudas, ex-alunos aqui de Macau procuraram ajudar-me. Por vezes algumas palavras continuaram a levantar-me problemas, mas fui vendo, procurando e investigando, e às vezes surgiu de repente a sua explicação.

Como o termo ‘catchi bachi’, de que falou na apresentação do dicionário.

Acho interessante, tinha a palavra na minha cabeça, portanto para mim não era uma palavra propriamente estranha. Quando consultei, os vários estudos e glossários relativamente ao crioulo não mencionavam a origem ou não sabiam a origem do termo. Cheguei à minha terra, que é uma aldeia [no Sabugal] que fica junto à fronteira, interroguei as pessoas e toda a gente sabia o que era o ‘catchi bachi’, cujo significado é um objecto que já não serve para nada e já não tem utilização. Procurei ver de onde vinha a palavra, que é de origem espanhola, porque ali há uma comunicação muito grande com Espanha.

E como chegou a Macau?

Provavelmente através das Filipinas, não tenho qualquer dado objectivo que tenha feito esse caminho, mas é uma hipótese.

O dicionário foi lançado há muito pouco tempo, mas já teve algum tipo de ‘feedback’, sobretudo por parte da comunidade macaense?

Não. Vi que a recepção foi bastante grande [no lançamento do dicionário], com bastante gente, mas relativamente à comunidade macaense ainda não tive oportunidade de auscultar ninguém.

Numa das introduções do dicionário é referido num pequeno texto de João Malaca Casteleiro que este trabalho poderá ser importante para “manter bem viva a memória do crioulo de Macau”. É uma forma sucinta de descrever um dos seus principais objectivos, enquanto autor?

Acho que sim, é tentar revisitar ou reviver a memória através da língua, do patuá, e descobrir toda a riqueza cultural que está associada. Um dos aspectos que tive foi propriamente esse, ter a noção da relação com a cultura macaense. Normalmente não é tradicional num dicionário, mas coloquei no fim do verbete uma explicação mais alargada de determinados termos, aqueles que achei que era importante explicar e justificar o sentido. Servi-me de estudos, porque há bastantes estudos, principalmente na área da cultura, e procurei integrar esses elementos culturais para compreender melhor a palavra, até porque há palavras que correspondem a realidades que hoje já não existem.

Recorda-se de algum exemplo em concreto?

Sim, há uma que aparece no início: abolô. É uma espécie de caixa que servia para determinado fim, como levar a comida, e que era utilizada em algumas profissões.

O Raul esteve em Macau durante vários anos na década de 90, depois regressou a Portugal. Como foi essa experiência?

Macau foi uma coisa assim inesperada. Um dia telefonaram-me para casa e perguntaram à minha mulher se queria vir para Macau, ela disse que não. Mas depois falámos, as minhas filhas ainda eram pequenas, e depois foi um processo rapidíssimo. Viemos para a Universidade de Macau e acabámos por ir renovando os contratos. Comecei o ensino do português a chineses, embora não fosse propriamente da minha área de formação, estava ligado mais à área da Filosofia, mas acabei por ensinar português e cadeiras relacionadas.

E foi em que ano?

Estávamos nos finais de 1989, viemos em Dezembro. E fiquei até Agosto de 1999.

Com algum receio por causa da transferência de soberania?

Não, não teve nada a ver com isso. A minha filha acabou o liceu e ia entrar na faculdade, fiquei um bocado com receio de deixá-la ir sozinha, até porque foram dez anos e não estava habituada àquele contexto, embora fôssemos sempre nas férias [a Portugal], mas em determinados aspectos a vida aqui acaba por ser muito mais fácil, elas [filhas] deslocavam-se para qualquer sítio sozinhas, o que não acontecia em Lisboa. E havia outro factor que para mim pesou muito, eu não suporto este clima.

Mas ainda aguentou aqui dez anos…

É verdade, com muita dificuldade.

Depois de 1999 regressou a Macau algumas vezes?

Sim, logo em 2000 vim dar um curso de Verão que existia na Universidade de Macau. Depois estive em 2005, e em 2011, num colóquio onde apresentei precisamente uma comunicação sobre o Adé.

Passaram oito anos desde a última visita, como foi o regresso?

Fiquei espantado. Uma pessoa quando chega fica completamente desorientada. Morei na Taipa, e olho para todos os lados e não conheço nada disto, para mim é completamente estranho. Depois ia passar a ponte e já não percebia em que ponte é que estava, é assim quase uma espécie de choque em que nos sentimos desorientados, já em 2011 tinha sentido a mesma coisa. Aqui as mudanças são tão rápidas que quando estamos algum tempo sem vir estranhamos isto tudo.

Acha que a parte histórica ainda se consegue preservar ou os casinos começam a sobrepor-se?

É o cenário, temos que ver estas coisas históricas já dentro de um cenário completamente diferente.