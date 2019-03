Sessões surpresa no segundo aniversário da Cinemateca Paixão

Filmes de terror, romance, comédia e ficção científica serão exibidos na Cinemateca Paixão entre 30 de Março e 28 de Abril. A novidade aqui é que o espectador, ao entrar na sala, não vai saber qual o filme que o espera. Este “Festival de Cinema Surpresa” serve para comemorar os dois anos de existência da Cinemateca Paixão.

A Cinemateca Paixão abriu ao público em Março de 2017 e agora, para celebrar o segundo aniversário do espaço, organiza um “Festival de Cinema Surpresa”. Entre os dias 30 de Março e 28 de Abril, vão ser exibidos oito filmes, “oito notáveis clássicos do cinema”, como descreve a Cinemateca. A surpresa está no facto de que o espectador só vai saber qual o filme que se prepara para ver depois de se sentar e de as luzes da sala se apagarem.

Num comunicado enviado pela organização, são dadas pistas: serão projectadas “obras que vão desde promissores filmes de estreia, comoventes e nostálgicas histórias de amor, arrepiantes obras-primas do terror, comédias de época e cinema do mundo, até marcos do cinema de ficção científica”. “Filmes que transcendem o tempo”, é o lema da iniciativa da Cinemateca Paixão. Além dos filmes, depois das sessões surpresa, haverá lugar a conversas e também exposições.

Rita Wong, directora de operações da Cinemateca Paixão, explica, citada no comunicado: “A noção de ‘nova perspectiva’ tem um papel fundamental no nosso programa de aniversário. Ou seja, significa que o público entra na sala sem qualquer ideia prévia”. “Ao escolher a lista de obras com a curadora convidada Penny Lam, decidimos escolher obras populares e de renome”, disse Rita Wong, concluindo que o facto de serem apresentadas em sessões secretas “acrescenta um sentido de aventura”.

Albert Chu, director artístico do espaço, aproveita o segundo aniversário da Cinemateca Paixão para agradecer ao público. “Gostaria de manifestar a minha profunda gratidão pelo apoio do nosso público ao longo destes dois anos. É minha convicção que estamos a crescer juntos”, disse o responsável citado no comunicado, acrescentando que, “com a nossa curadoria de festivais de cinema, aspiramos a mostrar grandes filmes que possam inspirar uma profunda reflexão no nosso público”. “O que nos dá o cinema? Certamente a sua fascinante cinematografia, as suas histórias e contextos. Mas também, entre outras coisas, as memórias que suscita e o pensamento crítico que evoca. É muito encorajador ver caras novas entre o público”, referiu Albert Chu.

Nestes dois anos, a Cinemateca Paixão apresentou mais de 20 festivais de cinema, recorda a organização. Além disso, foram organizadas conversas e workshops, por exemplo. Os bilhetes para esta iniciativa têm o preço de uma sessão normal e já estão à venda.