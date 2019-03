Promitentes-compradores que percam acção contra o Governo podem candidatar-se a habitação

De acordo com a versão de trabalho apresentada por Sónia Chan à 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, no âmbito do regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana, em discussão na especialidade, os promitentes-compradores que ganhem as acções contra o Governo deixam de ter oportunidade de se candidatarem a habitações para troca, ao passo que, se perderem no tribunal, continuam a poder candidatar-se.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Ontem, a reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sobre o regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana contou com a presença de Sónia Chan. A secretária para a Administração e Justiça apresentou aos deputados uma nova versão de trabalho do diploma, que refere que se os promitentes-compradores intentarem uma acção judicial contra a RAEM e a ganharem não poderão depois candidatar-se a habitação para troca; se a perderem, continuam a poder candidatar-se. Isto é, diz o Governo, uma maneira de evitar o “duplo benefício”.

“Caso a parte seja vencedora, o interessado deixa de ter oportunidade de comprar uma habitação para troca. Se perder, então o Governo vai dar oportunidade a essas pessoas para comprar uma habitação para troca”, explicou Vong Hin Fai, presidente da comissão. “Mesmo intentando uma acção contra o Governo, a pessoa fica com algo. Se vencer, consegue indemnização, se perder não há indemnização mas pelo menos tem oportunidade de candidatar-se para a compra de uma habitação para troca”, acrescentou. Vong Hin Fai disse que, sem esta alínea, poderia haver um problema de “duplo benefício”, ressalvando, contudo, que o Governo “não está a retirar o direito dos proprietários intentarem acções judiciais contra o Governo”.

Segundo os dados do Governo, citados por Vong Hin Fai, 380 pessoas intentaram acções contra o Governo e o montante de indemnização atinge, aproximadamente, 280 milhões de patacas. Cada comprador exige, em média, um montante de indemnização de cerca de 7,5 milhões de patacas.

Além disso, foi aditado que, além do preço de venda de habitação para troca, também a área passa a ser fixada por despacho do Chefe do Executivo. “Na versão inicial previa-se apenas o preço e não a área, agora foi aditada a matéria da área. O Governo vai então definir tudo tendo por referência o que consta no contrato de promessa de compra e venda”, disse Vong Hin Fai.

O presidente da comissão adiantou ainda que a maioria dos deputados se manifestou favoravelmente sobre estas alterações. Ainda assim, houve um membro que apresentou uma opinião por escrito à comissão, que foi remetida ao Governo. Vong Hin Fai não quis revelar qual foi o deputado em causa nem qual o tema, dizendo apenas que se tratava de “opiniões complexas”.