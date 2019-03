Novas tendências da indústria verde em destaque no MIECF

O Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF, na sigla inglesa), tem este ano como tema “Rumo a uma civilização ecológica e ao desenvolvimento sustentável”. O orador principal da edição de 2019, que acontece entre 28 e 30 de Março, será Michael Liebreich, fundador da New Energy Finance, empresa adquirida pela Bloomberg em 2009. O empresário irá falar no painel “As Novas Tendências da Indústria Verde”. O programa do evento inclui também outras sessões dedicadas a temas como “Rumo à Civilização Ecológica” com oradores como Cao Jinqing, chefe do gabinete-geral do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China.

A sessão principal do MIECF está marcada para a tarde do segundo dia, com Michael Liebreich como orador. O empresário irá debruçar-se sobre o tema “As Novas Tendências da Indústria Verde”. Liebreich fundou, em 2004, a New Energy Finance, e permaneceu como presidente da empresa até 2009, ano em que foi adquirida pela Bloomberg. Actualmente é o presidente e director-executivo da Liebreich Associates, através da qual presta serviços de consultoria e apresenta palestras sobre energia limpa e transportes, infra-estruturas inteligentes, tecnologias e desenvolvimento sustentável.

A sessão intitulada “Rumo à Civilização Ecológica” acontece na manhã de 29 de Março e tem como orador principal Cao Jinqing, chefe do gabinete-geral do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente. Este painel destina-se a “abordar a forma como a sociedade beneficia das medidas da civilização ecológica tomadas em prol do desenvolvimento verde e sustentável”, explica a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, em comunicado. Durante a tarde do mesmo dia decorrerá uma sessão dedicada à Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas em que será abordado, entre outros temas, o desenvolvimento do sector de protecção ambiental na China. C.V.N.