IPM pode ser “ponte de ligação” entre Portugal e China, diz secretário de Estado português

No âmbito das comemorações dos 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre Pequim e Lisboa, uma delegação do Instituto Politécnico de Macau (IPM) deslocou-se a Portugal, onde visitou diversas universidades e instituições. Um dos encontros foi com João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que considerou que o IPM pode ser a “ponte de ligação” na concretização de projectos entre Portugal e a China, indica o IPM em comunicado. A comitiva visitou ainda as universidades do Porto, Aveiro e Coimbra, bem como o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Segundo refere o instituto, João Sobrinho Teixeira “reconheceu o trabalho que o IPM tem desenvolvido, nomeadamente na divulgação da língua e cultura portuguesas, na formação de quadros bilingues chinês-português, na tradução automática e na informática”, bem como considerou que “pode ser a ponte de ligação na concretização dos projectos que Portugal firmou com a República Popular da China por ocasião da visita do Presidente Xi Jinping a Portugal”. No encontro com o CCISP, o IPM foi convidado a integrar a organização das actividades comemorativas dos 40 anos deste conselho e foram discutidas novas áreas de colaboração como investigação, eventos científicos e publicação de obras académicas.

A delegação foi também recebida por António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, onde será criado um Instituto Confúcio, e cuja Faculdade de Letras recebe estudantes do IPM. Na Universidade de Aveiro a comitiva teve um encontro com o vice-reitor para o Ensino e Formação, Jorge Adelino Costa, e participou na inauguração da segunda edição do Congresso de Diálogos Interculturais Portugal-China, onde a presença do IPM “foi bastante expressiva em termos do número de comunicações apresentadas”. Com vários vice-reitores da Universidade de Coimbra foram discutidas novas possibilidades de colaboração, nomeadamente na área da mobilidade. C.V.N.