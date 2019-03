Uma maratona de escrita que resultou no fim do mundo

AntØnio Falcão esteve entre as 15 horas da passada terça-feira até às 15 horas de ontem na Livraria Portuguesa para uma jornada de escrita apelidada de “24 Horas de Macau – Uma Maratona de Escrita”. Durante 24 horas, o autor propôs-se a publicar na página de internet do Festival Literário de Macau – Rota das Letras uma história que já tem início e meio, mas a que ainda falta um fim. O PONTO FINAL falou com AntØnio Falcão no fim da maratona e o autor confessou-se “mais desperto do que aquilo que era de supor”.

O escritor tinha como objectivo escrever 24 capítulos em 24 horas, mas acabou por não cumprir. “Estava à espera de escrever 24 capítulos, mas não foi possível, a velocidade da minha viatura não chegou lá e, por isso, fiquei-me pelos 15”. “É uma história que tem um início e irá ter um fim. O fim ainda não foi publicado, será publicado nas próximas horas, até ao final do dia de amanhã [hoje] estará tudo online”, completou.

A história que contou AntØnio Falcão na Livraria Portuguesa “relata o fim do mundo como nós o vemos e como se vai pronunciar se continuarmos a exercer esta pressão no planeta. Pressão ambiental, principalmente, económica, política…”. O autor, que viveu em Macau entre 1994 e 2011, faz referência ao território: “A história evolui por várias memórias que tive da minha vida aqui em Macau, estive cá durante 17 anos e peguei em certos pontos dessa vivência”.

“Por acaso sinto-me bem, tenho uma grande dor nas costas, por estar aqui sentado. Estou mais desperto do que aquilo que era de supor”, afirmou depois da maratona, acrescentando que a reacção das pessoas foi “espectacular”. “Quando comecei, durante o dia, muitas pessoas locais grudaram-se ao vidro, tiraram fotografias, tive uma rapariga que esteve a desenhar e pessoas que entraram para conversar”, contou AntØnio Falcão.

A iniciativa, incluída no festival Rota das Letras, é justificada pela necessidade que teve de experimentar novos conceitos: “A ideia foi minha, queria fazer alguma coisa que ainda não tinha sido feita por mim, algo que me pusesse em dificuldades, uma prova de esforço, não só físico, mas a nível mental”. A.V.