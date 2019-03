Raul Leal Gaião lançou ontem o Dicionário de Crioulo de Macau, um trabalho feito a partir do levantamento dos escritos de José dos Santos Ferreira, mais conhecido por Adé, poeta macaense reconhecido pelo seu contributo ao patuá. O arquitecto Carlos Marreiros, que se juntou ontem a Raul Leal Gaião para o lançamento do dicionário, descreveu o trabalho como “um contributo fundamental para a síntese das memórias futuras da comunidade macaense”.

O Albergue SCM foi ontem palco para o lançamento do Dicionário de Crioulo de Macau, trabalho da autoria de Raul Leal Gaião, numa iniciativa integrada no Festival Literário de Macau – Rota das Letras. “A partir dos textos crioulos de Adé, efectuámos um levantamento de termos e expressões para a elaboração de um dicionário crioulo de Macau auxiliando-nos de obras que abordam a cultura macaense”, explicou o autor, Raul Leal Gaião, para descrever o dicionário que foi concebido a partir de um levantamento dos escritos de José dos Santos Ferreira, mais conhecido por Adé, poeta macaense que se notabilizou pela escrita em patuá.

O autor e investigador descreveu a realização da obra como um “trabalho longo, solitário, recheado de indecisões, dúvidas e interrogações”, mas que também trouxe algumas agradáveis surpresas, nomeadamente em relação à expressão ‘catchi bachi’, cujo significado não tinha sido apurado por outros estudiosos no passado relativamente à origem do termo. “Tinha essa palavra na minha cabeça, e quando cheguei à minha aldeia confrontei as pessoas e toda a gente sabia o que era o ‘catchi bachi’, que é uma coisa inútil, que já não serve para nada”, contou. O investigador percebeu assim que, devido à proximidade da sua aldeia com a fronteira espanhola, o termo poderá ter chegado a Macau a partir das Filipinas, antiga colónia de Espanha.

No entender de Carlos Marreiros, que partilhou ontem com autor a apresentação do dicionário, para além de ter sido o responsável pela ilustração, este trabalho “é um contributo fundamental para a síntese das memórias futuras da comunidade macaense”, contendo um leque extenso de termos que preenchem mais de um milhar de páginas. “Este dicionário tem pouco mais que cinco mil entradas, portanto é um trabalho de grande fôlego. Tem 1.088 páginas, o que para Macau também é bom porque o 88 é de bom ‘feng shui’”, disse o arquitecto, provocando sorrisos entre os muitos presentes que preencheram a sala do Albergue SCM.