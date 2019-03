“Já dei passos em falso, nunca de má fé”

Chegou-se à escrita através do jornalismo e só mais tarde arriscou a incursão no romance, exercício que diz exigir um tempo de maturidade. Presença contínua na crónica e comentário da imprensa portuguesa, Miguel Sousa Tavares rejeita a opinião como coisa inócua e não teme atingir, quando as circunstâncias lhe forçam a crítica, quem gravita no seu círculo mais próximo. Filho de Sophia de Mello Breyner Andresen e de Francisco Sousa Tavares, o escritor diz ter cumprido o legado por eles transmitido, o do combate pela liberdade.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

A primeira viagem, narrada num volume de memórias editado em 2018, acontece aos seis anos, quando a mãe lhe anuncia a partida de Lisboa para uma aldeia encravada no Marão. No afastamento imposto do mundo que conhece, embate numa ruralidade em tudo distante do contexto de privilégio que o enquadra, na miséria “absoluta, visível, feia” traduzida em carências de toda a ordem, na iliteracia, nos pés descalços dos meninos que rolam a bola de trapos em terra batida, no caldo e arroz de feijão que se repetem diante dos homens que vergam o corpo na jorna do campo. Dois anos depois, no regresso às “manhãs submersas da vida salazarenta” de Lisboa, é atirado para um colégio jesuíta, de ensino elitista, encostado ao regime, onde diz ter aprendido “a ser ateu e revoltado”. Em contraste com o bafio clerical, sobra-lhe a memória da noite atravessada pela voz poética da mãe. Da mãe-criadora que o empurra para leituras inflamadas de Rimbaud, Lorca ou Rilke. Miguel Sousa Tavares haveria de chegar à escrita pelo jornalismo, para só mais tarde arriscar a incursão no romance, na narrativa ficcional que não prescinde da matéria concreta. Depois do acolhimento avassalador de “Equador”, de um punhado de títulos que assumem quase sempre o vínculo histórico, o escritor guarda nesta altura o projecto de um novo romance, que aponta à presença holandesa no Brasil. Mas também uma peça de teatro, ainda em construção, uma trama amorosa que traduz uma primeira aproximação ao texto dramatúrgico. Com longa presença enquanto cronista e comentador na imprensa portuguesa, Sousa Tavares leva quase sempre colado o rótulo da polémica, que diz ser consequência inevitável para quem recusa a opinião como coisa inócua. Sem rejeitar o comentário mesmo quando o tema envolve quem lhe está mais próximo, o cronista assume que a actuação de Ricardo Salgado, no caso BES, que define como “inqualificável”, visou apenas “tentar salvar a família, os 150 empregos da família, à conta do banco”. Sobre os amigos que ficaram pelo caminho, visados pela pena afiada do cronista, atira apenas: “quem traiu a confiança foram eles. A pessoa não pode fazer o mal e achar que passa impune”. O valor legado pelos pais, pelo qual o escritor diz ter-se batido ao longo da vida: a Liberdade.

“Declaro que vi. E, por isso, conto. Antes que a água tudo lave e tudo apague”. Aos 68 anos, apresentou aos leitores um livro de memórias, “Cebola Crua com Sal e Broa”, voltou-se sobre si próprio para narrar a sua história. O que é que desencadeou isso, uma crescente percepção da mortalidade?

Nada, foi um hiato entre escritas. Eu estava parado na construção de um romance, ainda estou. E tinha necessidade de entretanto escrever outra coisa, porque estou sempre a escrever. Este livro surgiu-me como uma coisa que estava pendente, que me era relativamente fácil de escrever, e que eu achei que tinha alguma razão de ser, na medida em que eu fui um espectador privilegiado de muitas coisas que tinha mais do que interesse, tinha quase obrigação, de pôr cá fora, de dar testemunho delas. Aproveitei esse tal hiato de escrita para escrever e escrevi isto relativamente rápido, que comigo nunca acontece. E foi assim que nasceu o livro, no fundo foi um entre escritas.

A sua memória mais remota é uma imagem de solidão, sentado no chão da copa, a ensaiar a formação de um comboio. Para, no momento a seguir na narrativa, uns anos depois, a mãe anunciar o que seria a sua primeira grande viagem, a transição de Lisboa para uma quinta numa aldeia na Serra do Marão, o deslocamento da família, de tudo o que lhe era conhecido até então. Como é que sente essa ruptura? É um momento primordial, a partida?

Na altura foi um bocado traumático, foi o dia em que fiz seis anos, e com seis anos nenhuma criança está preparada para ouvir dizer à mãe que se vai embora, que no fundo vai ser afastada. Mas de facto eu devia ter uma alma de viajante porque imediatamente quando cheguei lá a essa quinta, longe de tudo o que era o meu mundo – e é preciso dizer que eu não conhecia ninguém quando fui para lá, era a casa da minha madrinha e do marido dela, e da filha deles, que tinha mais uns oito anos que eu, que ainda hoje é como se fosse minha irmã – imediatamente eu comecei a aproveitar tudo o que via, e a tirar partido de tudo aquilo. E fiquei fascinado com tudo, com o novo, com o que era diferente, com o campo, que eu nunca tinha visto na minha vida, com os animais, com as plantas. Foi um mundo imediatamente novo que me apareceu e que eu agarrei logo. Deve ser a minha capacidade de descoberta, a vontade de ver o novo. O que se sobrepôs àquilo que seria tramático para qualquer criança, porque eu não chorei um único dia.

Lembra-se de não chorar?

Lembro-me de não chorar. Mesmo quando a minha mãe me foi lá visitar, passados talvez seis meses. Quando ela se foi embora também não me lembro de chorar. Lembro-me da alegria que tive quando a vi, e seguramente que tive pena, mas se ela me tivesse querido levar para Lisboa eu não teria querido ir, queria continuar ali.

Nesse primeiro capítulo torna-se evidente que a dor mais funda sentida ao longo desses dois anos no Marão, de afastamento da família, é a ausência da mãe. “Nunca, ao longo do tempo que passei em Amarante, a minha mãe deixou de ser uma memória constante e uma saudade diária – como hoje ainda é”. Como é que um menino de seis anos contorna a ausência desse grande referente que é a figura materna?

Não contorna. Eu lembro-me que, talvez uma vez por semana, eu telefonava para Lisboa, para falar com a minha mãe. Aquilo era muito stressante porque pedia-se a chamada de manhã, devia ser ao fim-de-semana, para eu não estar em aulas, e o dia inteiro esperava-se pela ligação, que se chamava interurbana. Às tantas lá tocava o telefone, eu ia a correr para o telefone e depois a chamada caía. Às vezes pedia-se chamada de manhã e chegava às dez da noite, era uma emoção imensa.

A ânsia de ouvir a voz da mãe?

Era ouvir a voz da mãe. E escrever cartas e receber as cartas.

Há toda uma experiência-limite, no decorrer desses dois anos na aldeia de Jazente, o embate com um mundo que lhe era muito distante, distante do contexto de privilégio em que o Miguel estava enquadrado, com a miséria que o cercava, “absoluta, visível, feia como uma noite de tempestade, dia a dia sofrida e impossível de ser escondida”. Que efeito teve isso em si e de que modo perdurou?

Acho que foi muito importante, foi muito formativo, foi muito educativo. Quando vou para os jesuítas, era um colégio de meninos ricos, que não era o meu caso, mas eu fui para lá porque era a terceira geração, tinha cinquenta por cento de desconto, os meus pais enfiaram-me nos jesuítas, foi a coisa pior que podiam ter feito. Mas, por contraste, eu sabia que havia outro mundo, e os meus colegas nos jesuítas não sabiam que havia outro mundo, eu sabia. E portanto eu estava atento e estava predisposto a revoltar-me contra os valores que os jesuítas na altura praticavam. Era um ensino elitista, muito menos democrático do que aquele que eu tinha tido na escola, muito menos formativo, muito menos baseado em valores. Tinha coisas que eram sumptuosas, nós tínhamos um campo de futebol por cada ano, enquanto que na escola de Jazente nós jogavámos com uma bola de trapos, a baliza era feita com dois montes de pedras, o campo era inclinado, era completamente diferente. Mas havia uma camaradagem, um espírito de quase sobrevivência, em que as pessoas se ajudavam, que no outro lado não havia.

Chega aos jesuítas com que idade?

Com oito anos. E sou expulso dos jesuítas sete anos depois.

É transferido para um quadro que está nos antípodas daquele de que vinha. Isso potencia o quê em si?

Revolta, os jesuítas ensinaram-me duas coisas: a ser ateu e a ser revoltado. Ensinaram-me, não; eu acho que a revolta nasceu instantaneamente.

De que forma levava isso para casa? Como expressava isso na escola?

Era inato em mim, eu tentava esconder dos meus pais, se não o meu pai punha-me de castigo, mas eles mandavam notas em que eu era sempre mal comportado, indisciplinado. Há um padre que faz uma consideração sobre mim no boletim de notas, e diz: “Este rapaz nunca será ninguém na vida, com o comportamento que tem”.

Era o insurrecto?

Era, fora do sistema, era contra o sistema. Eles tinham quatro categorias de comportamento, que era: disciplinar, cívico, religioso e moral. Eu tinha sempre mau comportamento a todas as coisas, o que me impedia aliás de ter medalhas, que davam no fim do ano, nas disciplinas em que eu era bom, porque podia ser bom a Português, que era, a História, Francês, etc, mas se se tinha mau comportamento não se tinha direito a uma medalha. Nunca tive nenhuma medalha (risos).

Como é que os pais lidavam com isso?

A minha mãe não levava a sério, era muito distraída, nunca levou a sério os estudos nem nada. O meu pai punha-me de castigo, que era uma coisa terrível.

Não aceitava a revolta?

Ele não aceitava porque não tinha conhecimento, ele só teve conhecimento quando eu fui expulso dos jesuítas, aos 15 anos, e quando ele foi indagar porque é que eu tinha sido expulso, aí é que ele percebeu. Ele só percebeu o episódio, e aí percebeu, porque eu fui expulso por razões políticas, porque foi um padre que me obrigou a ajoelhar em frente de um retrato do Salazar. E eu disse que não e o padre deu-me uma bofetada, eu dei outra no padre e fui expulso. E foi só aí que ele percebeu.

Já não teve que retornar aos jesuítas, suponho. O Francisco Sousa Tavares bateu-se sempre contra a ditadura e o regime de Salazar.

Não, não tive. Foi o dia da minha libertação, fui para o liceu público. Encontrei outra vez um sistema democrático, fui para o Gil Vicente, na Graça [no bairro da Graça, em Lisboa], ao pé da casa dos meus pais. E passei a ser bom aluno, que foi uma coisa supreendente.

Quando tem a percepção do que era o trabalho da mãe, esse labor quotidiano de escrita, a imersão no silêncio? A proximidade com o mundo da mãe éra-lhe permitida?

Era, a mãe tinha o seu escritório mas trabalhava à nossa frente, à nossa vista. Sempre tive essa percepção, desde muito pequenino. Eu vi-a sempre a escrever e ela vivia a poesia intensamente, passava a vida a recitar.

Ela lia os poemas que escrevia?

Não só, ela lia muita poesia. Ela ensinou-me a recitar o Rimbaud quando eu ainda não falava francês. Ensinou-me a recitar o Lorca em espanhol, eu recitava o Shakespeare, os sonetos, em inglês. Até recitava o Rilke em alemão, depois fui aprender alemão. Recitava tudo, ela ensinava-me, recitava de noite, lembro-me de acordar de noite e ela recitava poesia, estava a recitar sozinha. De facto, a poesia para mim era uma coisa natural lá em casa, era perfeitamente natural vê-la a escrever, vê-la a recitar poesia, vê-la com livros de poesia ao lado.

Isso contrastava com a vivência de bafio e revolta que tinha no colégio?

Sim, só que era muito pouco. O tempo que eu passava em casa era pouquíssimo, era chegar a casa, jantar e dormir. Não havia tempo para mais. O pouco tempo que havia era o Algarve, as férias de Verão, que eram três meses. Eram três meses sempre com a minha mãe, aí era intensíssimo.

Que imagens guarda desse tempo, do encontro com a mulher poetisa, com a mulher criadora?

Quando me perguntam o que é ser filho da Sophia de Mello Breyner, eu respondo sempre: eu não sou filho da Sophia de Mello Breyner, eu sou filho da minha mãe, que por acaso é a Sophia de Mello Breyner. Como todos os filhos, eu vejo a mãe primeiro, eu vejo sobretudo a mãe. Mas os tempos gloriosos foram os tempos do Algarve, de Lagos nos anos 60, que ela viu como a Grécia.

Em que ela se aproxima do Sul?

Em que ela se aproxima do Sul. E nós fomos pioneiros a descobrir o Algarve, a casa era mesmo em cima do mar.

Sentiu essa transição nela? Na poética há essa viragem a Sul. Também em Sophia há essa transição para uma dimensão mais solar?

Sim, completamente. Nós tivemos ali vários golpes de sorte, eu assisti a eles todos. No segundo ou terceiro dia em que nós chegamos a Lagos pela primeira vez, à praia Dona Ana, eu conheci um pescador que fazia passeios às grutas, meti conversa com ele, e fui dizer à minha mãe: “Mãe, está ali um homem muito simpático que faz passeios às grutas, porque é que não damos um passeio?” E demos, e depois demos 500 passeios às grutas. E esse tipo, José Afonso Muchacho, de quem eu falo no último capítulo deste livro, é meu compadre, ainda está vivo, é um homem extraordinário, a minha mãe ficou fascinada com ele, os passeios às grutas com ele eram extraordinários. Tornou-se um personagem da família, com quem aprendemos imensas coisas.

Ainda procura esse homem?

Sim, sim. Sempre que lá vou, ele vem jantar comigo, eu vou jantar com ele. É dos maiores contadores de histórias que existe, ele fez quatro campanhas à vela ao bacalhau, naufragou duas vezes na Terra Nova e na Gronelândia, tem um português lindíssimo, conta histórias absolutamente incríveis. E uma coisa que tenho atravessada há anos, é uma promessa de que me vou sentar com ele com um gravador durante uma semana a fio, ele vai-me contar as histórias todas e eu vou fazer um livro com ele. Ainda está por cumprir, como tantas coisas. Será um “Moby Dick” português, eu tenho que fazer isso. A minha mãe tentou, há muitos anos, que ele escrevesse, e ele escreveu um livro, ele desenha lindamente, aliás faz miniaturas de barcos também, e tentou desesperadamente arranjar um editor para o livro dele e não conseguiu. Essa foi uma descoberta incrível, a minha mãe ficou fascinada com as grutas, de tal maneira que quando ela morreu, a Câmara de Lagos quis-lhe fazer uma homenagem e fazer uma estátua, um busto dela. E eu opus-me, porque lembrava-me que ela dizia sempre que lhe arrepiava ver a estátua do Sá Carneiro, parecia que estava estrangulado ali na Praça do Areeiro [em Lisboa]. Consegui que fizessem duas coisas, que foi que pusessem um texto dela sobre uma ida ao Mercado de Lagos, chama-se “Caminho da Manhã”, no próprio mercado; e que pusessem o nome “Gruta da Sophia” na gruta preferida dela de Lagos, uma placa. Só que eles não conseguiram entrar dentro da gruta, porque o único tipo que conseguia entrar dentro da gruta com um barco era esse José Afonso Muchacho, e ele já não faz passeios às grutas, não que não seja capaz mas porque já não tem barco. Foram pôr noutra gruta.

O Miguel cresceu num contexto muito singular. Filho de Sophia de Mello Breyner Andresen, a sua madrinha era sobrinha de Teixeira de Pascoaes, a mãe privava com Ruy Cinatti, Ruy Bello, Agustina Bessa Luís, Jorge de Sena, com quem teria uma profícua relação epistolar. De algum modo desencadeou a sua aproximação à escrita?

Com a Menez, com a Vieira da Silva, que eram grandes amigas dela. Eu para ser honesto devo dizer que quem me empurrou mais para a leitura foi o meu pai. O meu pai tinha uma grande biblioteca, era um grande leitor. A minha mãe curiosamente tinha uma pequena biblioteca, que ela arrumava de uma maneira que eu nunca conheci ninguém que arrumasse assim a biblioteca, que era “os livros que eu gosto e que eu não gosto”, não era por géneros. E os que ela gostava, lia variadíssimas vezes, os outros lia uma vez e deixava de lado. E não era muito aberta a ler coisas novas, lia os seus clássicos, eternamente. Já o meu pai, tinha uma imensa biblioteca, e foi a biblioteca do meu pai que me tornou um leitor. Agora, o mundo dos amigos da minha mãe e do meu pai, para dizer a verdade, era um mundo fascinante, porque eram personagens diferentes, alguns eram loucos varridos, mesmo. O Rui Cinatti, por exemplo, o meu pai convenceu-nos, quando ele regressou de Timor, que ele era o nosso irmão mais velho, e nós acreditámos. Uma coisa impensável, porque ele tinha, sei lá, mais quarenta anos que nós, mas acreditámos mesmo que era o nosso irmão mais velho, e ele não desfez aquilo. E tudo aquilo era misterioso, tinha uns personagens que apareciam lá em casa, parecia que não viviam em lado nenhum porque instalavam-se lá e ficavam semanas, meses. Vinham de lado nenhum, iam para lado nenhum, estavam ali em transição. E aquilo parecia natural, já ninguém perguntava coisa nenhuma. Eu começo a escrever muito mais tarde, eu chego à escrita pelo jornalismo. Embora eu sempre tenha escrito. Mas escrever consistentemente foi quando comecei a ter que contar histórias para o jornalismo. E foi um processo de amadurecimento que seguiu todos os passos, na hora certa. O meu primeiro exercício de escrita é o meu primeiro livro infantil, “O Segredo do Rio”, que é escrito quando eu já tenho filhos, e é escrito para eles.

Havia também a dimensão de luta contra a ditadura, de que os seus pais foram combatentes ferozes. Das três vezes em que Francisco Sousa Tavares esteve preso, escreviam-se em código, para passar recados em Caxias. Participou nesse processo, ajudava a sua mãe a deslindar os códigos. É esse o maior legado que recebe deles, o compromisso com a liberdade?

Isso é. Não sei se é o maior legado, mas o maior valor para mim na vida é a liberdade, em todos os sentidos, não é apenas a liberdade política, é uma pessoa ser livre. É a coisa pela qual eu me bati mais na minha vida pessoal e ainda me bato. Certamente que é um grande legado deles. Há pessoas que podem receber esse legado e não o cumprirem, eu acho que cumpri, aprendi com eles. Aprendi muito com o meu pai, e eu acho que o meu pai ensinou isso à minha mãe. Há um poema da minha mãe, uma dedicatória, em que ela diz: “Para o Francisco, que me ensinou o sabor da luta pela liberdade”, qualquer coisa assim. E de facto ele ensinou-a, o meu pai é que formou politicamente a minha mãe. Ele veio desassossegar o mundo onde ela estava, um mundo que não lhe estava destinado a ela. E ele era de facto um libertário, tinha um instinto de revolta natural contra qualquer autoridade.

E isso manteve-se até ao fim.

Isso manteve-se até ao fim. Aliás eu muitas vezes me perguntei se ele era uma pessoa de coragem ou era simplesmente inconsciente. É uma questão a que não sei responder, porque a coragem é ter consciência do perigo e seguir em frente, e eu acho que ele muitas vezes não tinha consciência dos perigos.

Disse um dia que do pai lhe chegou o excesso, essa coisa às vezes desmedida, e que com a mãe aprendeu a contenção. Há mais em si de Sophia ou de Sousa Tavares?

É uma mistura dos dois, mas naquilo que é essencial para mim, que é a capacidade de atenção, de olhar, de contemplar, é mais a minha mãe.

Começa pelo Direito, transita para o jornalismo, depois da crónica, da literatura infantil e de viagem, arrisca a incursão no romance. Era a este lugar, o da ficção, que lhe interessava chegar?

Era, era desde sempre. Desde os tempos da faculdade que eu sonhava escrever um romance. Que eu pensava, idealizava. Se eu dissesse “sabia que”, é mentira. Tinha um sonho.

Porque não arriscou antes?

Porque não estava maduro para isso, não estava mesmo, eu sabia que não estava maduro. Nem em termos de experiência nem em termos de escrita. Cada vez que vejo alguém com vinte e tal anos a arriscar um romance, eu penso: ou é um génio ou é um inconsciente. E normalmente as experiências que tenho visto, acho que são pessoas um bocado inconscientes, porque não têm noção da sua imaturidade. Com vinte e tal anos uma pessoa não viveu o suficiente, nem amadureceu em termos de escrita o suficiente para escrever um grande romance. Há excepções, como é óbvio, mas são mesmo excepções.

E o “Equador” era o romance que queria ter escrito?

Era. É engraçado porque o segundo romance, o “Rio das Flores”, se fosse escrever hoje, eu teria feito diferente, o “Equador” eu não teria feito diferente, teria feito exactamente como está. Quando comecei a escrever, sabia exactamente como é que o livro ia correr, como é que ia acabar, já tinha um resumo de cada capítulo escrito numa folha de papel.

A mãe acompanhou-o nesse processo? Ela não chegou a ler o livro.

Ela leu o princípio do livro, insistiu muito para que o personagem principal não morresse, insistiu muito comigo, não sei porquê. Eu disse: “mãe, a história está construída assim, tem que ser assim”. Mas leu o princípio. Fica-me mal dizer isto, mas ela gostou muito.

Era fundamental que ela gostasse?

Era muito importante, mas eu já tinha escrito o “David Crockett” antes, e ela tinha gostado muitíssimo também. A única coisa em que ela me ajudou foi no primeiro livro infantil, havia ali uma cena que eu não sabia como havia de resolver, e ela deu-me uma ideia, e resolveu. Era a literatura infantil, que era onde ela se sentia melhor. Ela gostava muito da minha literatura de viagens, e tenho pena que ela não tenha lido o “Equador”, porque acho que ela teria gostado muito. Leu um terço do livro, talvez.

Surpreendeu-o, o acolhimento avassalador que o “Equador” teve? Os 400 mil exemplares vendidos.

Eu tinha noção que tinha uma boa história, tinha noção de que, no panorama literário da época, era uma história diferente, e que ia correr bem, não sabia que ia correr tão bem. Nem esperava que saltasse fronteiras com a facilidade com que aconteceu. E se me perguntares porquê, a minha resposta é simples, porque tem uma história, e isso eu hei-de defender até ao fim da vida. O “Equador” foi um sucesso porque tem uma história, e a maior parte dos romances não tem uma história. E os que têm uma história são sempre um sucesso.

Os seus romances têm esse vínculo à história, à investigação, isso tem algo que ver com o repórter que foi? Necessita da matéria concreta para estruturar a ficção?

Sim. Não sei se isso acontece com todos os jornalistas que dão o salto para a ficção, mas no meu caso foi isso, eu segui os passos todos até chegar à ficção, e cheguei através do jornalismo. No momento em que sentes que estás maduro para sair do real para a ficção, em que se acabou a ditadura dos factos e da verdade, é que posso partir dos factos para inventar outra verdade. Ou seja, não aconteceu assim mas podia ter acontecido assim.

É uma vantagem para um grande romancista ser um grande jornalista?

Se calhar, não. Se calhar o grande romancista é aquele que é capaz de escrever a partir do nada. O tal que nunca saiu do quarto. Quando leio o Philip Roth às vezes penso que ele é capaz de escrever a partir do nada. Eu preciso do real, preciso mesmo de uma história. Se calhar, o grande génio escreve a partir do nada.

Tocou vários géneros literários.

Fora os que estão na gaveta, desde teatro, banda desenhada, inacabados. Não desenho, tenho a história para uma banda desenhada. O teatro faz parte das coisas inacabadas. Tenho uma peça em construção. É uma escrita que me fascina. Eu descobri aquilo a escrever, porque gosto muito de diálogos, que é uma coisa que eu acho que os nossos autores portugueses têm muita dificuldade em usar, o diálogo. Ultimamente dei comigo a ter dificuldades em usar o diálogo. Ou seja, tenho uma grande facilidade em não usar o diálogo, e eu acho que um romance precisa de diálogos. E o teatro é um grande exercício para o diálogo. Gostei muito da metade da peça que escrevi. Já tem uns cinco anos. Depois parei, não sei porquê, e nunca calhou voltar lá, mas devia voltar. É uma peça de costumes, moderna. Tem cinco actores, é a história de dois casais e um amigo. Tenho que lá voltar um dia.

Nunca se acercou da poesia. Ser filho de Sophia de algum modo travou essa possibilidade?

Não, felizmente não tenho jeito nenhum para poesia.

Mas foi sempre um grande leitor de poesia.

Fui sempre. Sendo filho dela tinha que ser, e ela puxou-me imenso para ser leitor. O pior que me podia ter acontecido era querer escrever poesia, estar convencido que escrevia boa poesia, ser filho da Sophia, e escrever má poesia, isso teria sido trágico.

Mostrou algum poema à mãe?

Aos 16 anos. E ela disse: “não, não, Miguel, escreva prosa”. Foi um regicídio (risos). Mas tenho pena, porque quando leio grande poesia, eu tenho pena. Acontece-me o mesmo com teatro, porque é que não sou capaz de dizer isto em tão poucas palavras? Depois percebo que cada macaco em seu galho.

É-lhe colado o rótulo da polémica. É consequência indissociável do papel do cronista e comentador? Ou tem a ver com a forma como o Miguel está no papel de cronista e comentador?

Eu acho que devia ser indissociável. Eu vejo as coisas de uma forma muito linear, eu sou pago para ter opinião. Se sou pago para ter opinião, eu tenho que ter opinião. E eu vejo comentadores, ou ditos como tal, que há anos que fogem de ter opinião, ou pelo menos fogem de ter opinião sobre os assuntos controversos. Eu acho que isso é uma fraude. Normalmente ou se estão a fazer a um lugar de políticos, ou de embaixadores, ou de gestores de uma empresa, ou de administradores de um banco, um tacho qualquer, e eu acho que isso é uma fraude para com o público. As pessoas têm que ter uma opinião e têm que criar inimigos e têm que criar admiradores. Eu costumo dizer que quando escrevo para o Expresso, lá vão mais dez inimigos, e pronto, paciência.

O exercício da crónica não pode ser coisa inócua?

Não pode ser uma coisa inócua. Eu acho que não, agora nós de facto em Portugal temos uma especialidade, há pessoas que escrevem anos, anos, e fogem das polémicas todas ou então fazem uma coisa que eu ainda acho pior, que é, quando há um consenso geral para bater neste gajo, então aí batem no ceguinho, pronto, que é uma coisa que eu não faço. Fazem-no em coro.

Qual é o preço a pagar por dizer o que pensa?

Tenho pago algum preço, muito do qual nem eu próprio sei, e outros que eu sei, que eu sinto na pele muitas vezes, mas pronto.

Alguma vez deu um passo em falso, numa posição publicamente assumida?

Eu já dei passos em falso, é inevitável. Agora, nunca dei de má fé, nunca. Ou seja, tudo aquilo em que eu estive errado ou fui injusto, na altura estava convencido que estava certo. Nunca fiz de má fé, isso nunca, nem nunca aceitei uma encomenda para dizer isto nem aquilo, nem uma pressão nem coisa nenhuma.

Exercem pressão sobre si?

Tantas vezes, mas tantas vezes, constantemente, de todas as formas, subtis, sempre. Há sempre o tipo que por acaso se lembra de me telefonar no dia em que sabe que eu vou fazer um comentário, ou no dia em que sabe que eu vou escrever para o Expresso. Há pressões de todas as formas e feitios, e há uma coisa que eu odeio, que é convites para almoçar. Descarto o mais que posso, ao ponto de ser mal educado, mesmo, de dizer às pessoas: desculpe, mas não vejo nenhum motivo para almoçarmos juntos. E pronto, já sei que ganhei um inimigo.

Há temas que lhe coloquem constrangimentos, desde logo por relações de amizade ou familiares?

Muitas vezes.

Há temas tabu?

Não, tabus não há. Há temas que preferia não abordar, como é óbvio.

E consegue fazê-lo?

Tenho que fazer. Às vezes digo para mim próprio: que chatice, porque é que isto me havia de calhar, porque é que este tipo havia de estar metido nisto, porque é que esta pessoa havia de estar envolvida. Mas pronto, tem que ser. Às vezes as pessoas fazem por entender, às vezes não entendem e não perdoam, mas é assim, é o meu trabalho. Se a pessoa não tem opinião quando a opinião é difícil de ter, não vale a pena.

Sentiu a imposição de comentar o caso Banco Espírito Santo (BES), apesar da relação familiar que tem com Ricardo Salgado?

Em geral, sim.

Fê-lo?

Fiz, em geral, sim. Ele é sogro da minha filha. Em geral fiz, ainda o fiz na semana passada, dizendo que a forma como os banqueiros trataram os contribuintes portugueses era absolutamente inqualificável, que nos levaram 18 mil milhões de euros. Agora, eu não acompanho, talvez tenha mais conhecimento de causa, não por razões familiares mas porque segui o dossiê melhor, eu não acompanho a opinião geral, ou seja, eu acho que o que ele fez no BES, no Grupo Espírito Santo, e que eu tive ocasião de lhe dizer várias vezes e escrevê-lo, foi tentar salvar o grupo, em vez de salvar o banco, tentar salvar a família, os 150 empregos da família, à conta do banco, foi inqualificável. Mas o que fizeram a seguir, com o Novo Banco, a resolução foi um disparate pegado, e já nos custou oito mil milhões.

Foi a situação mais delicada que enfrentou enquanto cronista, pela proximidade familiar?

Não, já tive pior.

Criou-lhe anticorpos na família? Como é que isso é acolhido, quando tem que pisar esse risco?

Já tive pior, por exemplo, eu dava-me muito bem com o [José] Sócrates pessoalmente, e continuo a dar-me, não falo com ele muitas vezes, mas por acaso ainda falei há pouco tempo. Não tenho uma opinião formada sobre o processo dele, tenho muitas dúvidas sobre a acusação dele, mas também já lhe disse, tenho muitas dúvidas como é que ele viveu à larga e à francesa à conta de um amigo. Se de facto a única coisa que ele fez foi viver à conta de um amigo, também acho muito pouco bonito, muito pouco abonatório dele. Também é delicado comentar aquilo, para mim foi, mas tive que o fazer.

Houve amigos que ficaram pelo caminho?

É inevitável. Já me aconteceu telefonar a amigos e dizer: “olha, eu vou escrever uma coisa que não vais gostar”. E eles dizem “ok”. O mais que faço é telefonar a avisar, para não abrirem o jornal e verem. O que eu penso é: que chatice, vou perder um amigo, mas tenho que o fazer. O Paulo Portas, outro caso, ficou zangado comigo anos, não gostou das coisas que eu disse, mas pronto, o que eu hei-de fazer.

Consegue depois retomar algumas dessas relações ou é um caminho sem retorno?

Não depende de mim, depende deles. Se eles digerirem e voltarem, tudo bem. Eu acho que é pior para eles, no fundo quem traiu a confiança foram eles, não fui eu. Em relação ao Ricardo Salgado, ao Sócrates, a quem quer que seja, quem traiu a confiança foram eles. A pessoa não pode fazer o mal e achar que passa impune pelas coisas todas.

O que anda a escrever agora?

Nada.

Tem um romance em mãos.

Sim, mas está parado, e vai estar parado.

Foi no momento em que transitou para a TVI, onde é agora editor, que o romance parou?

Estou lá há seis meses, falta um ano e meio de contrato. Já tinha parado antes, mas se era suposto rearrancar, agora tão cedo não acontece.

Qual a história do romance que está na gaveta?

Os holandeses no Brasil.

Porquê?

Nem eu sei. É no período da ocupação holandesa no Brasil, século XVII, século de ouro dos holandeses no mundo. Já fiz a investigação da parte da Flandres, já fiz a do Brasil, falta-me a outra parte. Falta-me o final, que também é importante para escrever o romance.

Disse uma vez que o sucesso alcançado com o “Equador” lhe permitiu viver da escrita, alcançar o cúmulo da liberdade. Dizia-se imensamente feliz, muito por conta do trajecto iniciado com o livro. É ainda nesse lugar que se encontra?

Eu profissionalmente estou felicíssimo, acho que fiz tudo o que queria fazer, praticamente. Não me vejo reformado, vejo-me sim, daqui a dois anos, mais livre de compromissos, para poder escrever só. Mas daqui a dois anos não terei deixado para trás nada que me apetecesse fazer. Apetecia-me despedir-me do jornalismo voltando a uma redacção, voltando a ter responsabilidades editorais, e tentando fazer diferente, e mostrando que se pode fazer diferente, que não é preciso ir atrás, este princípio básico. Eu acho que quem faz o alinhamento de um jornal, seja impresso seja a televisão, é o editor, não é o público, nós somos os intermediários, é o nosso privilégio mas é também a nossa obrigação, nós não nos podemos demitir dela. Nós é que dizemos o que é a notícia, nós jornalistas, não é o público que nos manda dizer quais são as notícias que ele quer. E em Portugal nós estamos a perder o pé nisso, completamente. Vou fazer isto durante dois anos e espero que tenha algum êxito, sirva de algum exemplo. Pelo menos cumpri a minha obrigação e, quando me despedir do jornalismo, será de vez e pelo menos será com a sensação de que, pela última vez, fiz alguma coisa que tinha que ser feita.

Percorreu meio mundo para assinalar, no Festival Literário de Macau, o centenário do nascimento da mãe. Qual é o seu poema de Sophia?

O meu poema preferido é o “Cíclades”, que eu li a propósito do Fernando Pessoa, e que eu tive ocasião de lhe dizer: “mãe, este é o seu poema que eu gosto mais”. E que é o poema mais comprido dela. Os poemas dela são invariavelmente curtos, aquele é o mais comprido. E ela disse-me: “é curioso porque também é dos poemas que eu mais gosto”. É o poema que eu mais gosto nela, não só pela extraordinária, quase absurda, invocação que ela faz do Pessoa, a provocação póstuma que ela faz ao Pessoa, mas também porque eu acho que reúne ali tudo aquilo que era a obsessão dela pela Grécia, pela luz, pela claridade, e que no fundo era o mundo dela. Esse era o meu poema preferido dela, embora haja tantos. Em minha casa eu pinto as paredes dos armários, eu escrevo poemas da minha mãe. Mando imprimir com uma técnica qualquer e tenho vários poemas dela, esse não está porque seria grande demais.

A poesia dela está presente todos os dias?

Está sempre, sempre. Não vou dizer que é todos os dias, mas há imensas situações da minha vida, às vezes até imprevistamente, em que de repente salta-me à memória um poema dela, porque era uma poetisa do real. Ela tinha uma frase que dizia: “Todo o real é verdadeiro”. E como nós somos confrontados diariamente com o real, há imensas situações em que, de repente, lembro-me de um poema dela, porque tem que ver com isso, com a vida que vivemos todos os dias.

A salvação pode residir aí, num poema?

Muitas vezes pode estar aí. O resgate.