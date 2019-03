FIC lança programa de apoio financeiro para projectos de música, dança e teatro

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) anunciou ontem o lançamento do “programa específico de apoio financeiro para a promoção de marcas – exposições e espectáculos culturais”. Este programa visa apoiar, após a avaliação e selecção, um máximo de dez projectos das áreas da música, dança, teatro e magia, refere o comunicado do FIC. O valor máximo do apoio financeiro será de 800 mil patacas para cada projecto, na forma de pagamento das despesas efectivas ao longo de 12 meses.

As verbas de apoio deverão ser aplicadas no pagamento de despesas em recursos humanos, renda do espaço para a realização de espectáculos, de cenografia, adereços e figurinos, equipamentos sonoros, de iluminação, de construção e de desmontagem de palco, da divulgação e promoção, de transporte dos actores e dos trabalhadores, de produção de produtos derivados, de logísticas e de auditoria/contabilidade, diz o FIC.

O programa visa “encorajar as entidades da área de exposição e espectáculo cultural de Macau para transformarem a operação de forma comercial, impulsionar a realização dos espectáculos de Macau publicamente nos mercados do exterior”.

Também ontem, o FIC apresentou os trabalhos de apoio financeiro de 2018. O fundo apoiou 47 projectos, concedendo 76 milhões de patacas, dos quais, 33 milhões de patacas na modalidade de apoio de subsídio a fundo perdido e 43 milhões de patacas na modalidade de empréstimos sem juros.

Além disso, indica o organismo, este ano já foi aprovado um projecto de apoio financeiro no valor de cinco milhões de patacas e foram aprovados os projectos do “Programa Específico de Apoio Financeiro para a Plataforma de Serviço Integrada de Publicação” e do “Programa Específico de Apoio Financeiro para Plataforma de Serviço Integrada de Televisão e Cinema”, no valor total de cinco milhões de patacas e 5,94 milhões de patacas, respectivamente. A.V.