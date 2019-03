Deputados pedem ao Governo que clarifique questão do sigilo médico

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) esteve ontem reunida durante duas horas para discutir um único artigo da proposta de lei sobre o regime legal da qualificação e inscrição para a actividade dos profissionais de saúde: o interesse público. Os deputados pediram que o Governo esclarecesse este ponto e debateram ainda as questões de privacidade entre médico e paciente.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) continuaram ontem a discutir o “regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”. Os deputados levaram duas horas a discutir o artigo referente ao interesse público e pediram ao Governo, que esteve presente nesta reunião através de representantes dos Serviços de Saúde, que esclarecesse este ponto. Tendo em conta o interesse público, o grupo discutiu ainda a questão do sigilo e a divulgação da condição do doente à família. “Em que situações é que são reveladas as informações do doente?”, perguntou Chan Chak Mo, presidente da comissão, ao que o Governo respondeu que “o médico tem de analisar toda a situação”.

O artigo 5.º da proposta de lei resume-se a uma frase: “A prestação de cuidados de saúde é uma componente fundamental no funcionamento do sistema de saúde da RAEM e, por isso, considerada uma actividade de interesse público”. “A nossa assessoria pediu ao Governo para redigir de forma mais clara o artigo 5”, disse Chan Chak Mo, adiantando que o Executivo “vai ponderar”.

Segundo explicou o presidente da comissão, a redacção deste artigo não é clara no que toca à questão da privacidade e sigilo entre médicos e pacientes. “Falámos da questão da privacidade e interesse público. Vou dar um exemplo simples: um doente que sofre de SIDA, será que se deve revelar as informações? Deve o médico revelar esta informação ao seu cônjuge?”, perguntou Chan Chak Mo, acrescentando: “Em que situações é que são reveladas as informações do doente? [No caso de] uma pessoa com SIDA, em princípio não se deve revelar a identidade da pessoa, mas se essa pessoa praticar actos não adequados, ou seja, tiver relações sexuais com outras pessoas, então, se o caso for descoberto, os serviços competentes terão de revelar as informações dessa pessoa”. O deputado citou a resposta dos Serviços de Saúde, dizendo que “o médico não pode violar a lei da privacidade”, mas “tem de analisar toda a situação, tendo em conta os interesses do doente”.

Outra questão abordada, e que, segundo os deputados, também se enquadra no artigo sobre o interesse público, tem a ver com as sanções aos médicos que violem as regras no decurso da sua actividade: “Em caso de irregularidade, os Serviços de Saúde vão, ou não, tomar medidas para todos os médicos se um médico falhar, por exemplo?”, perguntou. Segundo Chan Chak Mo, os Serviços de Saúde responderam que “não é por causa de uma vacina fora da validade que um médico deu a uma pessoa que os serviços competentes vão restringir as actividades dos outros profissionais de saúde, só vão sancionar o médico que falhou”.