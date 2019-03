“Afinal, quando é que vai haver universalização do salário mínimo?”

A proposta de actualização do salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e segurança dos prédios habitacionais serviu de mote para várias alas do hemiciclo questionarem o Governo quanto à universalização da política. Esta foi uma promessa deixada em 2015, mas Lionel Leong apenas se comprometeu com o arranque do processo legislativo este ano.

A pergunta foi lançada pelo deputado Au Kam San ao secretário para a Economia e Finanças durante a votação na generalidade da proposta de actualização do salário mínimo para os trabalhadores de limpeza e de segurança nos prédios de habitação. O pró-democrata não esteve sozinho, com várias alas do hemiciclo a clamar pelo salário mínimo universal, recordando promessas deixadas em 2015 de que, em três anos, esta seria uma realidade. Decorridos três anos desde a entrada em vigor do salário mínimo apenas para estas duas categorias profissionais, Lionel Leong apenas deixou uma promessa: o processo legislativo arranca ainda este ano. Aprovado por unanimidade, o diploma suscitou alertas por parte de vários legisladores quanto aos possíveis aumentos das despesas de condomínio.

De 30 patacas por hora para 32, de 240 patacas por dia para 265 e de 6.240 patacas por mês para 6.656. São estes os novos valores propostos pelo Governo para o salário mínimo dos trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial. A proposta de lei foi ontem aprovada por unanimidade, com vários deputados a criticarem a sua demora, uma vez que o diploma entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016 e a sua revisão deve ser feita anualmente. “Chegou tarde esta proposta de lei. Estou muito insatisfeito por causa do tempo de revisão da proposta de lei. Temos de rever a lei periodicamente, mas, desde 2016 até agora, são três anos”, sublinhou Leong Sun Iok, deputado dos Operários.

No entanto, o debate foi dominado pela questão do salário mínimo universal, uma promessa deixada pelo Governo em 2015. Na altura, Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), afirmou que “dentro de três anos vai ser universalizado para todos os trabalhadores”. Ontem, Lionel Leong apenas se comprometeu com o arranque do processo legislativo este ano. “No nosso plano de produção legislativa para 2019 isto está planeado. Vamos entregar esta proposta ao CPCS [Conselho Permanente da Concertação Social]. Em finais de 2018 recuperamos a proposta de lei e esperamos que em 2019 o salário mínimo possa entrar em processo legislativo”, afirmou o governante, admitindo que “agora não somos capazes de avançar com uma data concreta para a implementação do salário mínimo universal”.

Esta era a pergunta à qual os deputados mais queriam uma resposta, com Au Kam San a atirar: “Afinal, quando é que vai haver uma universalização do salário mínimo para todos os trabalhadores?”. O também pró-democrata Ng Kuok Cheong recordou a “promessa do Governo” de aplicar a lei a todos os sectores no prazo de três anos, deixando um aviso ao sucessor de Chui Sai On. “Quem quer que seja o próximo Chefe do Executivo deve ter um critério objectivo para resolver a questão do salário mínimo”, afirmou o deputado, para quem a proposta ontem apresentada “deixa muito a desejar”. Ng Kuok Cheong sugeriu ainda um mecanismo de transição e a atribuição de subsídios às pequenas e médias empresas que tenham dificuldades em suportar os custos do salário mínimo.

Também a ala dos Operários não deixou o Governo esquecer a promessa, com Ella Lei a afirmar que se “passaram três anos e não temos nenhuma proposta para o salário mínimo universal”. “O Governo referiu que, o mais tardar em 2019, ia introduzir o salário mínimo universal, mas até agora não estamos a ver este salário mínimo universal. Porque é que não se conseguiu fazer o prometido? Toda a sociedade já conseguiu digerir que Macau devia implementar o salário mínimo universal”, argumentou, alertando que “vamos ter um novo Governo e esta promessa, se calhar, não vai ser cumprida”.

Angela Leong, eleita pela via directa, deixou críticas ao andamento deste processo que considerou ser “muito lento comparando com regiões vizinhas”. “O Governo deve, o mais depressa possível, implementar o salário mínimo universal”, exortou. A também directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau sugeriu ainda um valor diferente para os hotéis de cinco estrelas, contrapondo com as pequenas e médias empresas para quem esta política pode trazer “uma grande pressão”.

Houve também deputados com menos urgência na universalização do salário mínimo. Foi o caso de Song Pek Kei, que pediu ponderação e alertou para as empresas de gestão de condomínios que falam já num aumento das despesas como consequência da actualização dos valores ontem propostos. Ip Sio Kai, eleito pela via indirecta, considerou que, com estes aumentos, são os pequenos proprietários que ficam prejudicados, e apontou que as empresas vão “aproveitar esta oportunidade para aumentar as despesas de condomínio”. “Quem é que vai assegurar este prejuízo”, questionou.

Ainda na sessão plenária da Assembleia Legislativa de ontem foram aprovados na especialidade o Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira e o Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira.