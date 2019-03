Adé pelos Dóci Papiaçám, ou “um cheirinho do patuá”

Inserida no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, os Dóci Papiaçám di Macau fizeram ontem uma récita de poesia maquista, que serviu de homenagem ao poeta José dos Santos Ferreira, Adé. Foram recitados dois poemas de Adé, um outro da autoria de Miguel de Senna Fernandes, dramaturgo e director da companhia de teatro Dóci Papiaçám di Macau, foi ainda cantada uma música, com letra de Senna Fernandes, e mostrado um vídeo da autoria de Sérgio Perez, uma “manifestação cultural” do grupo de teatro, descreveu.

Antes do arranque, Miguel de Senna Fernandes explicou ao PONTO FINAL que, a convite do director do festival, Ricardo Pinto, os Dóci Papiaçám tiveram a ideia de fazer a récita, “uma coisa pequena, um cheirinho do patuá”.

“O primeiro poema do Adé é sobre os Dóci Papiaçám di Macau, onde fala sobre o patuá, e o segundo é um poema mais melancólico do Adé dos Santos Ferreira sobre Macau”, disse Miguel de Senna Fernandes, explicando que, no segundo poema, Adé “fala com algum desalento sobre o futuro de Macau”, já que foi escrito dez anos antes da transferência de administração. “Era algo com que ele não conseguia lidar. Com muita mágoa, ele escreveu: ‘Onde é que vais, querida? Qual o teu destino? Qual o teu caminho?’”.

Sobre o poema de sua autoria, Miguel de Senna Fernandes já tinha explicado, aquando da apresentação do programa do Rota das Letras, que se tratava de “um poema de amor”. “Achei que é sempre bonito porque a poesia resume o estado da alma, é o estado da alma que está aqui em causa”, dizia na altura.

Servirá este momento para ajudar a divulgar o patuá? “Não sei até que ponto, mas pelo menos é um apontamento sobre o patuá”, respondeu Miguel de Senna Fernandes, concluindo: “enquanto não se perder a utilidade, o patuá continuará a existir. A utilidade é juntar as pessoas. Hoje em dia fala-se em outras línguas e não propriamente nesta língua, por isso é que as novas gerações não sabem falar patuá”. A.V.