Voto de protesto de Sulu Sou reprovado pelos deputados, que o acusaram de “abusar do regimento”

Sulu Sou apresentou duas propostas de voto de protesto, uma que pedia uma punição mais forte para os motoristas ilegais e outra que exigia a desistência do plano de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e o interior da China. Ambas foram rejeitadas ontem na Assembleia Legislativa. Iau Teng Pio e Chan Wa Keong criticaram a iniciativa, Agnes Lam disse só ter votado a favor a pedido dos pais da jovem que morreu na Taipa, vítima de um acidente de viação.

André Vinagre

A Assembleia Legislativa (AL) chumbou ontem dois votos de protesto de Sulu Sou. Os protestos centravam-se na questão do reconhecimento das cartas de condução entre Macau e o interior da China e nos motoristas ilegais. Iau Teng Pio e Chan Wa Keong foram os mais críticos da iniciativa do deputado, dizendo que o democrata estava “a abusar do regimento”. José Pereira Coutinho votou favoravelmente, assim como Agnes Lam, que justificou depois que apenas o fez a pedido dos pais da jovem de 22 anos que morreu num acidente de viação na Taipa.

O primeiro voto de protesto rejeitado pela AL dizia que “o Governo da RAEM não actuou, ao longo de muitos anos, para responder às vozes da sociedade que solicitam fortemente uma punição rigorosa para os motoristas que trabalham em actividade profissional alheia à autorizada, os motoristas que trabalham em local diferente do autorizado e os motoristas ilegais”. “Hoje em dia, a lei não consegue resolver estas questões, assim, manifesto a minha proposta de protesto”, explicou Sulu Sou no debate de ontem.

Iau Teng Pio disse que o democrata estava “a abusar do regimento”. “Sabemos que o deputado quer protestar contra o Governo da RAEM, mas sabe que há regras e continua a apresentar a proposta de voto”, referiu, acrescentando: “Apresentando desta maneira, está a interpretar o regimento de forma distorcida, tenta distorcer as regras. Há outros canais para protestos”. “Não concordo que seja apresentada desta forma”, disse também Song Pek Kei.

Pereira Coutinho colocou-se ao lado de Sulu Sou: “O deputado proponente entende que é uma forma de pressionar o Governo a aplicar a lei. Está no direito do deputado apresentar votos, a forma como apresenta pode ser diferente, cada um tem a sua maneira”. “Acho muito positivo a assembleia aprovar este voto no sentido de obrigar o Governo a fazer mais e melhor. Eu vou votar a favor”, declarou.

Depois de chumbado o protesto, Agnes Lam, que votou a favor, explicou que só votou favoravelmente por pedido dos pais da vítima mortal de 22 anos que resultou de um acidente de viação na Taipa: “Os pais da falecida pediram-me para alertar os colegas sobre os riscos dos motoristas ilegais”. Porém, ressalvou que não concorda com a forma do protesto: “Não concordo com a forma de apresentação de votos para tratar desse caso. Devemos recorrer a outros meios para isso”. A favor da primeira proposta de Sulu Sou votaram cinco deputados, o próprio, Pereira Coutinho, Agnes Lam, Ng Kuok Cheong e Au Kam San, tendo sido chumbada com 25 votos contra.

O segundo voto de protesto apresentado pelo democrata focava-se no plano de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e o interior da China”, e dizia que o Governo “ignorou as vozes da sociedade que solicitam fortemente que se desista” deste plano. Chan Wa Keong foi um dos deputados que manifestaram reprovação e terá mesmo considerado “imoral” a proposta. “O deputado Sulu Sou não pode, em nome da AL, apresentar o seu protesto, é injusto para com os outros deputados. O deputado apresentou a proposta de voto de forma subjectiva, abusando do regimento. Estou contra”, afirmou o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo. Nesta segunda proposta, igualmente chumbada, foram os mesmos deputados a votar a favor, com excepção de Agnes Lam.

DEPUTADOS PEDEM SANÇÕES MAIS DURAS PARA MOTORISTAS ILEGAIS

Ainda nas intervenções antes da ordem do dia, o deputado Lam Lon Wai recordou os “sucessivos acidentes de viação decorrentes de trabalho ilegal, com mortos e feridos”. Para o deputado, “as sanções a aplicar aos trabalhadores ilegais e aos que trabalham ‘em local diferente do autorizado’ ou ‘em actividade profissional alheia à autorizada’ são relativamente leves e os efeitos dissuasores são insuficientes, por isso, os empregadores não têm medo”. “Estas sanções não são ajustadas há cerca de dez anos, portanto, estão evidentemente desactualizadas e necessitam de ser revistas de imediato”, referiu Lam Lon Wai.

Ng Kuok Cheong também recordou o acidente na Taipa para dizer que, “face à actual negociação sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução, o Governo deve mostrar a sua posição, pública e claramente, e exigir de forma firme que no acordo não se adopte, cegamente, um modelo de equivalência, mas uma política de complementaridade de vantagens da cooperação regional”. “Em relação aos não-residentes com carta de condução internacional que conduzem em Macau, o Governo deve proceder a uma gestão rigorosa dentro dos limites do acordo internacional de reconhecimento mútuo de cartas de condução”, disse o democrata na sua intervenção.

Agnes Lam voltou, então, a falar da jovem vítima mortal que resultou do acidente na Avenida Marginal Flor de Lótus: “Hoje [ontem], os pais desta vítima pediram-me para, com esta intervenção antes da ordem do dia, aproveitar esta oportunidade para exortar o Governo a retirar daí os devidos ensinamentos e adoptar medidas eficazes, reforçar a concepção da segurança rodoviária e agravar as sanções para a contratação de trabalhadores não-residentes em actividade profissional alheia à autorizada, a fim de evitar a repetição de futuras tragédias”. Também a parlamentar apontou para os trabalhadores não-residentes: “Os trabalhadores não-residentes, como não podem recusar as ordens dos empregadores, desempenham ilegalmente funções de motorista, causando imprevistos na estrada”. Agnes Lam concluiu dizendo que o Executivo deveria aumentar as sanções.

Numa intervenção apresentada por Leong Chi Ngai, também em nome de Ma Chi Seng, os deputados nomeados pelo Chefe do Executivo referiram que é necessário “aumentar as respectivas sanções, e punir severamente os condutores sem autorização e os empregadores que os contratam”, de modo a evitar acidentes como aquele que vitimou a jovem de 22 anos. Porém, quer Leong Chi Ngai quer Ma Chi Seng votaram contra os votos de protesto do deputado Sulu Sou.