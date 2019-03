“Sinto que muitas coisas têm evoluído na difusão dos livros portugueses fora de Portugal”

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras levou ontem José Luís Peixoto, Frederick Williams e Patrícia Jin Xin Yi ao Instituto Português do Oriente para uma sessão dedicada à literatura lusófona em tradução. Numa das suas intervenções, o escritor português realçou que tem havido uma evolução na difusão dos livros portugueses fora de Portugal, destacando o papel das universidades neste sentido.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

O Instituto Português do Oriente (IPOR) teve ontem casa cheia em mais uma sessão do Rota das Letras. Uma das sessões do dia, dedicada à literatura lusófona em tradução, contou com a presença de José Luís Peixoto, Frederick Williams e Patrícia Jin Xin Yi, que abordaram não só a forma como um escritor consegue ter as suas obras publicadas noutros idiomas, como também os próprios desafios de todo o processo, notando um progresso notório nos últimos anos. “Ao longo destes 20 anos tive múltiplas experiências de edições estrangeiras, desde editoras absolutamente minúsculas, às vezes com edições de cem exemplares, até com livros na maior editora do mundo, do grupo Random House, nos Estados Unidos. Sinto que realmente muitas coisas têm evoluído na difusão dos livros portugueses fora de Portugal, e isso é o fruto também de um trabalho de várias instituições e de várias pessoas”, disse José Luís Peixoto.

O escritor salientou, porém, que não se pode esperar que essa evolução “seja da noite para o dia”, sublinhando, por seu lado, que há “diferenças enormes” comparativamente há 20 anos. “As universidades têm um papel importantíssimo a desenvolver. São, a meu ver, o início, porque é lá que estão as pessoas que podem dar vida aos textos, são as pessoas que podem fazer esse trabalho de realmente traduzir, e isso é a fonte de tudo, porque se os textos não forem bem traduzidos não podem ser bem difundidos”, acrescentou. O autor, recorde-se, recebeu o prémio literário José Saramago em 2001, algo que teve um “impacto enorme” para impulsionar a publicação dos seus trabalhos noutros idiomas. “Depois, claro, umas edições trouxeram outras”, acrescentou o escritor português.

A qualidade das traduções, contudo, pode ter por vezes algumas falhas, mas José Luís Peixoto sustenta que é preciso acreditar que o trabalho será bem desenvolvido. “Como autor, a única possibilidade é confiar neles [tradutores] para não morrer de angústia. Os tradutores são os autores do texto naquela língua, e isso não é só positivo, é também uma responsabilidade”.

Patrícia Jin Xin Yi, outra das convidadas da sessão, recorreu à própria experiência para igualmente constatar o crescimento do interesse na literatura portuguesa. “Em 2014 comecei a fazer o meu curso de doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa e uma das maiores razões é esse interesse crescente dos meus próprios alunos, não só querem aprender uma língua como uma ferramenta para arranjar emprego, como também explorar possibilidades de experienciar as culturas diferentes por detrás destas línguas”, referiu a tradutora, investigadora e docente de Língua e Literatura Portuguesa.

Relativamente à questão de como se pode convencer uma editora a publicar um autor de uma língua como o português, Patrícia Jin Xin Yi contou que quando quis publicar a sua tradução de ‘Terra Sonâmbula’, de Mia Couto, o processo “não foi muito difícil”, embora o português ainda se mantenha uns passos atrás comparativamente a outros idiomas. “Se compararmos a situação da literatura portuguesa com outras línguas estrangeiras, como o inglês ou o francês, é verdade que não há tanto interesse pelas obras de língua portuguesa”, acrescentou.

Apesar das dificuldades e desafios, o progresso ao longo dos anos foi também constatado por Frederick Williams na sua intervenção. “Duas coisas aconteceram que tornaram possível haver mais interesse em português, uma é a Bossa Nova brasileira, que de repente tomou o mundo todo. E a segunda coisa é o florescimento das nações africanas, existe não apenas um interesse pela língua, mas pela raça”, referiu o professor e também escritor de poesia, que durante 27 anos leccionou Literatura em Língua Portuguesa na Universidade da Califórnia.