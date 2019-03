Médicos estagiários vão receber subsídio de 10 mil patacas mensais pago pelo Governo

O Executivo vai atribuir um subsídio mensal de 10 mil patacas aos profissionais de saúde que tiverem que realizar um estágio para poderem obter a respectiva licença. O estágio apenas pode ser repetido uma vez, sendo que se o estagiário chumbar duas vezes terá que frequentar novos cursos. Já o subsídio só será atribuído no primeiro estágio.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os profissionais de saúde que tiverem que realizar um estágio profissional vão receber um subsídio de 10 mil patacas por mês atribuído pelo Governo, mesmo que a entidade que oferece o estágio seja privada. A informação foi ontem revelada por Chan Chak Mo, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após mais uma reunião com membros do Governo para discutir o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde. Para os deputados, este é um valor justo e, de acordo com Chan Chak Mo, não houve oposição ao valor ser sempre pago pelo Executivo porque “um estagiário é sempre mais um peso para a entidade que oferece o estágio”.

A proposta de lei em análise pela comissão determina que os profissionais de saúde que queiram exercer a sua actividade em Macau têm de passar por um estágio para poderem obter a respectiva licença. Segundo revelou ontem Chan Chak Mo, o Governo vai atribuir um subsídio mensal de 10 mil patacas, mesmo que o estágio seja realizado numa entidade privada. “Quem paga é sempre o Governo”, disse o deputado, acrescentando que “se não conseguir ficar apto no estágio tem de refazer o estágio e deixa de receber o subsídio”.

Se um médico chumbar duas vezes no estágio terá que “fazer novos cursos para adquirir novos conhecimentos”, adiantou o presidente da comissão. “Se a pessoa não passar no estágio pode refazer o estágio, mas só por duas vezes. Se não conseguir passar duas vezes tem de fazer novos cursos para adquirir novos conhecimentos”, explicou o deputado. Em relação à duração do estágio, Chan Chak Mo disse que este não poderia ser de menos de seis meses e, no máximo, de um ano, sendo este período definido pelos Serviços de Saúde consoante a complexidade da profissão.

Sobre o subsídio ser sempre pago pelo Governo, Chan Chak Mo considerou que isto é justo, uma vez que “um estagiário é sempre mais um peso para a entidade que oferece o estágio”. “Quando uma pessoa vai estagiar está a perturbar o funcionamento daquela entidade. O médico tem de ensinar o estagiário e, por isso, o estabelecimento que recebe o funcionário não é quem beneficia e o subsídio é para os estagiários”, considerou o deputado.

Este estágio destina-se principalmente a recém-licenciados sem experiência comprovada, como havia explicado Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, na conferência de imprensa de apresentação do diploma. “Quem já tem experiência, ou seja, já é médico no estrangeiro há vários anos, basta entregar um comprovativo”, disse, na altura, o dirigente.