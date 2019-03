Macau e Pequim vão cooperar na área da inovação tecnológica

A inovação tecnológica será a área sobre a qual vai incidir um memorando de cooperação que Macau vai assinar, ainda este mês, com o Ministério da Ciência e Tecnologia da China.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

No final deste mês, Macau vai assinar um memorando de cooperação com o Ministério da Ciência e Tecnologia da China cujo âmbito recai sobre a inovação tecnológica, revelou o Chefe do Executivo, durante a sessão de intercâmbio sobre as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que ontem reuniu na Torre de Macau especialistas, governantes e académicos. Fu Ziying, director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, sublinhou o papel de Macau como “cidade nuclear da Grande Baía”, alertando o território para não perder esta “oportunidade”.

“Assinámos recentemente um acordo de cooperação com a Associação para a Ciência e Tecnologia da China e, no final do mês de Março, será assinado um memorando de cooperação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com vista ao pleno aproveitamento de quadros qualificados e de tecnologia avançada do interior da China, à generalização acelerada da inovação tecnológica e ao aumento da eficácia das actividades nesse âmbito, com base nas actuais condições e plataformas tecnológicas de Macau”, afirmou ontem Chui Sai On, durante a sua intervenção na sessão de intercâmbio sobre as Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Fu Ziying frisou o “papel fundamental” de Macau “como cidade nuclear da Grande Baía”, mas deixou um alerta. “Macau também tem que saber como agarrar esta oportunidade histórica, uma vez que é uma oportunidade que não podemos perder, visto que se não for bem aproveitada ela vai desaparecer. Temos um papel fundamental como cidade nuclear da Grande Baía e temos que tirar bom proveito desta oportunidade e participar no desenvolvimento do país”, defendeu o director do Gabinete de Ligação.

De acordo com as linhas gerais do desenvolvimento da Grande Baía, Macau é considerada uma das quatro cidades centrais, juntamente com Hong Kong, Guangzhou e Shenzhen. À RAEM foram atribuídos os papéis de Centro Mundial de Turismo e Lazer, Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e de base de intercâmbio para a promoção e coexistência das diversas culturas. Neste contexto, Hong Kong é o centro internacional de finanças, de transporte marítimo, de negócios e de conexão aérea; Guangzhou é o centro de comércio internacional, de conexão de transportes integrados e de educação, ciência, tecnologia e cultura, enquanto que Shenzhen é a cidade central da economia nacional.

Fu Ziying defendeu ainda que “o bem-estar da população é a base do desenvolvimento” da Grande Baía. “Quando queremos desenvolver a Grande Baía, queremos proporcionar melhor qualidade de vida à população. A Grande Baía é para ser desenvolvida, mas o mais importante é que todos os que vivem na Grande Baía possam tirar proveito deste desenvolvimento”, declarou o representante do Governo Central na RAEM.

A Grande Baía é constituída pelas duas regiões administrativas especiais e nove municípios do interior da China: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing. Em 2017, esta região tinha 70 milhões de habitantes.