Leong Sun Iok pede eliminação dos limites para pagamento de indemnizações

O deputado Leong Sun Iok pediu ontem a eliminação dos dois limites máximos para o pagamento de indemnizações sem justa causa, previstos na Lei das Relações de Trabalho. Durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), o legislador da ala laboral afirmou que, “apesar das limitações da legislação vigente, ao longo dos anos, o Governo nunca executou o mecanismo legal de ajustamento, o que resultou na impossibilidade de os trabalhadores terem garantias razoáveis”.

A intervenção de Leong Sun Iok surge uma semana depois de o Governo ter proposto aumentar para 21 mil patacas o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular indemnizações por despedimento. “Há que frisar que a indemnização por despedimento só é devida no caso de despedimento sem justa causa ou pedido de demissão, nos termos da lei, por factores imputáveis ao empregador, portanto, trata-se de factos que dependem do empregador, sem necessidade de qualquer iniciativa por parte do trabalhador”, defendeu o deputado.

Leong Sun Iok disse ainda que a Lei das Relações de Trabalho determina um “duplo limite”, referindo-se ao limite máximo de 12 meses de remuneração de base e de remuneração mensal. “Norma que, já em si, faz com que alguns trabalhadores não possam obter uma indemnização correspondente à sua real remuneração mensal e antiguidade de serviço, o que é injusto e irrazoável, daí o sector laboral sugerir a sua eliminação”, afirmou.

O deputado deixou ainda críticas à redução da taxa de cobertura dos trabalhadores beneficiários, que “significa que mais trabalhadores deixam de poder obter a garantia devida e uma indemnização justa, cujo valor é calculado com base na sua remuneração real, em caso de despedimento sem justa causa”. “A sociedade está a progredir, mas as garantias dos trabalhadores estão a recuar”, declarou. C.V.N.