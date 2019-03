Alexis Tam confirma carreira especial para a função pública

Foi aprovado na especialidade o regime de qualificação profissional dos assistentes sociais, ainda que tenham surgido críticas à composição do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) e às diferenças entre o sector público e privado. No Dia Mundial do Serviço Social, Alexis Tam confirmou que será criada uma carreira especial para os assistentes sociais da Administração Pública.

André Vinagre

Foi ontem aprovado por unanimidade o regime de qualificação profissional dos assistentes sociais. Na discussão na especialidade do documento, os deputados deixaram críticas às diferenças entre a função pública e o sector privado. Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, confirmou que será criada uma carreira especial para o sector público.

No Dia Mundial do Serviço Social, Alexis Tam começou por dizer que a aprovação do regime seria “uma prenda” para os assistentes sociais. Ainda assim, o debate começou com críticas à solução de “uma profissão, dois regimes” a aplicar aos assistentes sociais. Ella Lei, Sulu Sou, Agnes Lam e Leong Sun Iok questionaram este sistema que separa a função pública do sector privado. Leong Sun Iok disse mesmo que a criação de dois sistemas para uma profissão comporta “certos riscos”. “Os assistentes sociais da função pública estão preocupados com a criação de uma carreira especial por parte dos Serviços de Administração e Função Pública [SAFP]”, disse o deputado eleito por sufrágio directo.

O secretário respondeu que o Governo quer implementar o modelo de “uma profissão, um regime”. Mas, para já, “o que podemos fazer é criar uma carreira especial”. “Já apresentámos as nossas concepções sobre esse regime e já transmitimos as nossas ideias aos serviços competentes e aos trabalhadores desta área, sabemos que querem ter uma carreira especial e vamos acelerar os nossos trabalhos para a sua criação”, acrescentou Alexis Tam.

A discrepância nos salários dos assistentes sociais foi uma questão levantada por Au Kam San: “Em termos de salários, os do sector privado recebem muito menos do que na função pública. Verifica-se uma discrepância salarial. Vai, ou não, o Governo aproximar os salários?”. O secretário respondeu que “os assistentes [sociais] do privado não estão a ganhar nada mal, de 18 mil a 30 mil”.

Também o Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS), órgão responsável pela acreditação dos profissionais da área, fez com que surgissem críticas. O diploma diz que o CPAS será composto por 11 membros, cinco assistentes sociais, cinco académicos e especialistas e um presidente, sendo todos nomeados pelo Governo. “A nossa sociedade está preocupada com a composição do CPAS. Vão ser ouvidos os mais experientes? Sabemos que esse conselho tem autonomia profissional. Gostava de saber qual é o método de selecção”, questionou Leong Sun Iok. Zheng Anting deu uma sugestão: “Sugiro ao Governo que haja um especialista na área jurídica do CPAS, deve haver especialistas nesta área para proceder aos respectivos trabalhos”. Alexis Tam acabou por considerar “boa” a sugestão de Zheng Anting.