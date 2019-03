TJB admitiu 15 casos de violência doméstica desde 2016

O Tribunal Judicial de Base (TJB) admitiu 15 casos de violência doméstica desde 5 de Outubro de 2016, altura em que entrou vigor a Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Segundo um comunicado do TJB, emitido na noite de ontem, todos os ofendidos são mulheres ou os filhos. O TJB acrescenta que em oito das ocorrências já foram proferidos acórdãos, sendo que em quatro dos casos os arguidos foram condenados pelo crime de violência doméstica, com penas que iam de um a três anos de prisão. Em três casos, os arguidos foram condenados pelo crime de ofensa simples à integridade física, com penas que variam entre 10 meses e um ano. Relativamente ao caso restante, “como a ofendida se recusou a prestar depoimento e não ficou provada a maioria dos factos, o TJB decidiu absolvê-lo desse tipo de crime”, refere a nota do tribunal. Relativamente aos restantes sete casos, o TJB acrescentou que já têm data marcada de julgamento.

