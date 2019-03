“Os trabalhadores migrantes não sentem que estão protegidos”

“Toda a gente é igual perante a lei”, considerou ontem a secretária para a Administração e Justiça, para quem Macau oferece garantias e protecção aos trabalhadores migrantes. Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers, discorda e apresenta como exemplos da falta de protecção a inexistência de um contrato-padrão e os abusos sofridos pelas empregadas domésticas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Sónia Chan reiterou ontem que Macau ainda não reúne as condições necessárias para ratificar a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias, mas afirmou que “toda a gente é igual perante a lei”. No entender da secretária para a Administração e Justiça, para que esta convenção seja aplicada na RAEM, devem ser tidos em conta não só os trabalhadores migrantes, mas também os residentes. Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers, mostrou-se desiludida com as palavras da governante, atirando que o Governo “sabe que nós não estamos protegidos pela lei”.

“Sobre esta convenção internacional de trabalhadores migrantes temos que considerar que, tendo em conta o ambiente na sociedade, ainda não chegou o momento de assinar esta convenção, mas não quer dizer que não damos garantias e protecção aos trabalhadores migrantes aqui em Macau”, afirmou ontem a secretária para a Administração e Justiça, sublinhando que “toda a gente é igual perante a lei”. Sónia Chan falava aos jornalistas pela primeira vez desde que regressou da última reunião do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, na qual a Indonésia questionou a RAEM acerca da não ratificação da Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das Suas Famílias.

Questionada quanto às condições que seriam necessárias para que Macau aderisse a esta convenção, a governante apontou que têm que ser considerados também os residentes. “Temos de ver o ambiente da sociedade. Temos que fazer uma consideração geral, não só dos direitos dos migrantes, mas também dos locais”, afirmou.

“AS LEIS EXISTEM, MAS PARA QUEM? PARA OS TRABALHADORES QUE SABEM APRESENTAR QUEIXAS?”

Contactada pelo PONTO FINAL, Jassy Santos mostrou-se desapontada com as palavras de Sónia Chan. “É muito decepcionante, porque os trabalhadores migrantes não sentem que estão protegidos. Eles sabem que não estão protegidos pela lei”, afirmou a activista, atribuindo esta falta de protecção legal ao facto de não existir um contrato-padrão. “As leis existem, mas para quem? Para os trabalhadores que sabem apresentar queixas?”, questionou.

Instada a apresentar exemplos desta falta de protecção, Jassy Santos aponta também a inexistência de seguros de saúde e as políticas das agências de emprego. “As empregadas domésticas estão muito susceptíveis de sofrer abusos porque não existem políticas exactas”, declarou a trabalhadora migrante. “Surpreende-me como é que há trabalhadores que sobrevivem com salários quase inexistentes, muitas horas de trabalho e abusos das agências. Por estas razões não posso concordar com a secretária”, sustentou.

Em resposta à afirmação de Sónia Chan de que “toda a gente é igual perante a lei”, Jassy Santos atira com as diferentes cargas horárias entre quem trabalha para uma empresa e as empregadas domésticas. “Os funcionários das empresas trabalham oito horas. As empregadas domésticas trabalham 17 horas. Onde está a igualdade aqui?”, interroga.