“Moby Dick”, o clássico americano “assombrado” por uma história de amor

“Um romance onde não aparecem mulheres está ‘assombrado’ desde a primeira página por esta mulher”, apontou Michael Shelden, biógrafo de Herman Melville, referindo-se ao clássico americano “Moby Dick”. A mulher era Sarah Morewood, uma mulher casada. No âmbito do festival Rota das Letras, Michael Shelden recordou a influência de Camões em Melville e as referências do norte-americano a Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Melville in Love” é um documentário que tem por base a biografia feita por Michael Shelden sobre o autor norte-americano e, particularmente, sobre a história de como a relação adúltera com Sarah Morewood influenciou a escrita de “Moby Dick”, publicado em 1851. Ontem, no auditório do Consulado de Portugal, foi exibido o filme a propósito do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, em homenagem a Herman Melville, que faria 200 anos. O autor da biografia recordou o papel de Luís Vaz de Camões na vida de Melville e a referência que o autor norte-americano faz a Macau no livro “White-Jacket”.

“É uma história incrível que nunca tinha sido contada”, afirmou Michael Shelden, acrescentando: “Um romance onde não aparecem mulheres está ‘assombrado’ desde a primeira página por esta mulher”. Sarah Morewood era a mulher por quem Melville criou uma relação obsessiva. O documentário conta a história de como Melville escreveu “Moby Dick”, acompanhando também o desenlace desta relação proibida.

“‘Melville in Love’ é a minha tentativa de nos levar mais perto de Melville e mudarmos a nossa percepção sobre ele. Espero que tenha resultado, acho que sim”, disse Michael Shelden. Esta foi a primeira vez que o quarto onde Melville escreveu o clássico norte-americano foi exibido, garantiu: “Melville é conhecido há tanto tempo, mas vemos neste filme imagens que nunca tinham sido vistas, nunca ninguém tinha filmado o quarto onde ele escreveu ‘Moby Dick’. Está tudo praticamente como era na altura”. “Fiquei surpreendido por termos sido os primeiros a filmar tudo isto”, acrescentou.

Ainda assim, esta biografia não é pacífica: “Os académicos de Melville odeiam porque não queriam uma mulher na vida de Melville”. “Há muita gente que quer que ele seja o solitário. Os académicos odeiam o meu livro, mas este filme está a mudar isso, mostra os factos da sua relação. Não é possível negar a relação entre eles”, referiu Michael Sheldon, finalista do prémio Pulitzer na categoria de biografia.

Inicialmente, “Moby Dick” não foi bem recebido. “O falhanço de ‘Moby Dick’ quando foi lançado deveu-se ao sacrilégio. Nos anos de 1850, a noção de alguém tão obsessivo que destruísse tudo por causa da sua obsessão era mal vista. Esse sacrilégio fez com que as pessoas se afastassem da obra”, disse. Ao passo que a Primeira Guerra Mundial fez com que a obra ganhasse leitores: “Setenta anos depois, a guerra fez as pessoas compreenderem o que acontece quando homens loucos levam outros homens ao abismo. Em 1920 começa a ressurgir o interesse em Melville e nunca mais parou”.

Michael Shelden recuperou também a ligação que Melville tinha a Luís Vaz de Camões. Também ela potenciada por Sarah Morewood. “Melville estava tão destruído que, ao descobrir poemas de Camões, encontrou grande consolo, já que Camões também era um sofredor que morreu na obscuridade. Ele identificou-se”. Além disso, em “White-Jacket” também há referência a Macau: “Há uma personagem que elogia Macau e que a descreve muito vividamente”. O livro “The Presence of Camões, influences on the literature of England, America & Southern Africa”, de George Monteiro, cita a obra: “Sim, naveguei pela mesma rota de Camões, pelo cabo até ao Oceano Índico. Estive também no jardim D. José, em Macau, e percorri os mesmos caminhos por onde Camões andou antes de mim”.