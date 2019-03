Centro de Serviços das Ilhas entrou ontem em funcionamento com mais de 300 serviços

Desde ontem que os residentes da Taipa e Coloane já não precisam de se deslocar a Macau para tratar de formalidades e burocracias. O Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, localizado na Rua de Coimbra, disponibiliza mais de 300 serviços de 26 departamentos governamentais.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Centro de Serviços da RAEM das Ilhas foi ontem inaugurado passando a oferecer mais de 300 serviços aos cidadãos divididos por 26 departamentos governamentais. O Fundo de Segurança Social (FSS), a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) e a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) são alguns dos organismos que prestam serviços no novo centro, que também disponibiliza serviços de marcação prévia e de obtenção de senhas online, bem como dispõe de uma área de serviços automáticos 24 horas. Na cerimónia de inauguração, José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) sublinhou que o centro pretende dar resposta ao “desenvolvimento rápido das ilhas”.

“Com o desenvolvimento rápido das ilhas, os residentes de Macau têm cada vez mais necessidades e, por isso, nós inauguramos este centro de serviços para ampliar a rede de serviços”, disse ontem José Tavares, no discurso da cerimónia de inauguração. “Queremos prestar serviços para os residentes das ilhas. Eles têm muitas necessidades que são muito urgentes e eles já reflectiram que querem tratar das formalidades nas ilhas e não querem tratar desses serviços em Macau. Por causa disso, nós oferecemos estes serviços aqui”, afirmou o dirigente.

Para além do IAM, FSS, DSF e DSI, também a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) e o Corpo de Polícia de Segurança Pública começaram a prestar serviços municipais, notariais e de registo, bem como outros relacionados com impostos e assistência social no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas. O Cartório Notarial das Ilhas e o Centro de Atendimento da Taipa, sob a gestão da DSF, também passaram a funcionar no novo centro. O local também disponibiliza serviços de marcação prévia e de obtenção de senha online e dispõe de uma área de serviços automáticos que funciona 24 horas por dia.

Em comunicado, o IAM sublinhou que “o centro permitirá ampliar significativamente a rede de serviços comunitários do Governo. “Agora, os residentes das ilhas podem tratar dos seus assuntos num só local, mesmo que estes sejam fornecidos por diversos serviços públicos”. O Centro de Serviços da RAEM das Ilhas está localizado no terceiro andar do número 225 da Rua de Coimbra e tem uma área de três mil metros quadrados, divididos em sete áreas, com mais de 300 serviços prestados por 26 departamentos governamentais. O centro está aberto de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 18 horas.