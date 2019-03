Acordo de Entrega de Infractores em Fuga assinado ainda este ano com Portugal

O Acordo de Entrega de Infractores em Fuga entre Macau e Portugal deverá ser assinado ainda durante o mandato do actual Governo, disse ontem a secretária para a Administração e Justiça. “Já temos um consenso com Portugal. Eu tenho confiança que este acordo possa ser assinado dentro deste ano”, afirmou Sónia Chan, à margem da inauguração do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas. Já o acordo com o interior da China para a transferência de pessoas condenadas está mais demorado, com a governante a não se querer comprometer com quaisquer datas para a sua assinatura.

No mês passado, uma delegação da RAEM composta por representantes da secretária para a Administração e Justiça, do Tribunal de Última Instância, do secretário para a Segurança, do Ministério Público e da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça deslocou-se a Lisboa para discutir com o Ministério da Justiça português o Acordo de Entrega de Infractores em Fuga e o Acordo de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal. Na altura, ambas as partes chegaram a um consenso em relação ao primeiro acordo, mas quanto ao segundo foi dito que era “necessário ainda aprofundar a negociação”.

Em relação ao acordo com o interior da China para a transferência de pessoas condenadas, Sónia Chan afirmou serem necessárias “mais negociações”: “Já começamos as negociações e precisamos de mais algum tempo para fazer uma negociação oficial. A negociação vai ser feita em breve, espero que possa ser o quanto antes”. C.V.N.