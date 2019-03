É jazz, é fado, é rock, é electrónica. Júlio Resende desdobra-se em sonoridades e projectos devido à necessidade que tem de descobrir coisas novas, de testar-se, conta ao PONTO FINAL. “O ecletismo vem de eu gostar muito daquilo que é a combinação de sons que se transformam em música, sejam eles quais forem”, explica. O pianista acompanhou Salvador Sobral no concerto do passado domingo, em Macau.

TEXTO: ANDRÉ VINAGRE

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Olhando – ou ouvindo – o currículo de Júlio Resende, descobre-se um pianista “eclético”, como se descreve o próprio. São vários os géneros, que deambulam entre o jazz, a pop, o rock, o fado e a electrónica. E são vários os projectos e colaborações: com Maria João fez “Ogre”, com Júlio Machado Vaz editou “Poesia Homónima”, colabora com Salvador Sobral no seu projecto a solo e nos Alexander Search, por exemplo. Os músicos de jazz “sempre foram muito dados a combinarem-se com vários grupos ao mesmo tempo”, explica, acrescentando: “Estou satisfeito com o percurso e este último disco acho que representa uma boa imagem daquilo que eu sou, alguém eclético. Gosto desse ecletismo”. Entre os projectos, o fio condutor são o teste e a necessidade de descobrir coisas novas. “Há sempre uma necessidade da minha pessoa em querer descobrir alguma coisa, saber mais sobre alguma coisa, testar-me. A necessidade e o teste são o meu fio condutor”, afirma. “É uma natureza, mais do que uma decisão”. Em entrevista ao PONTO FINAL, o músico fala ainda daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, daquilo que quer fazer e de uma ambição: uma colaboração “maiorzinha” com Caetano Veloso. Júlio Resende esteve em Macau, acompanhando Salvador Sobral ao piano, para um concerto no Broadway Theatre. “Paris, Lisboa”, o álbum que vieram mostrar ao Oriente, é lançado a 29 de Março.

Começou a estudar música clássica. O que é que o fez, depois, voltar para o jazz? Foi a desconstrução daquilo que tinha aprendido?

Na verdade, eu sempre fui alguém que, desde pequenino, tocava de ouvido. Tocar de ouvido está próximo de improvisar. A minha formação clássica foi em paralelo com a formação do ouvido e a formação da improvisação, enquanto gesto musical que gosto muito de fazer. Nunca deixei nem um nem outro.

Mas o jazz dá mais liberdade, de alguma maneira?

A improvisação, sim. O jazz é um género musical que também trabalha com a improvisação, mas eu sou um improvisador. Gosto de compor, mas aquilo que eu mais gosto de fazer é tentar fazer uma nova coisa de cada vez, como falar com alguém e não ter um discurso já preparado, falar assim, espontaneamente.

Depois foi estudar filosofia. A filosofia integra-se de alguma maneira na sua música? Como?

Sim, claramente. Em relação à parte conceptual, cada disco meu procura ter um conceito forte. Este último disco, “Cinderella Cyborg”, tem uma ideia central, que é uma ideia entre o acústico e o electrónico e a combinação positiva e benigna entre a electricidade e a não-electricidade. Antes, o disco “Amália por Júlio Resende” tinha uma relação forte com o fado, e os outros discos tentam sempre também ter uma identidade ou a partir das composições ou da formação musical. Conceptualmente, é importante para mim criar objectos que sejam distintos ou que tenham uma ideia central. A filosofia é uma área que trabalha muito o conceito, o conceito de inocência, o conceito de desejo, o conceito de bem e o conceito de mal, o conceito de ideia, o conceito de amor. É uma área que tenta concentrar-se num assunto e investigar muito sobre esse assunto. Diria que, musicalmente, tento fazer a mesma coisa.

Jazz, fado, electrónica. De entre os géneros por onde passou, qual aquele que dá mais prazer compor e interpretar?

Estou muito feliz agora com a banda nova, onde há vários elementos, onde há um rapper, onde há a cena electrónica, onde há contrabaixo e bateria acústica, piano. Gosto dessa combinação e vou continuá-la durante algum tempo. Não tenho uma preferência, gosto de me mover em vários campos e é tudo música. Um escritor escreve em formato conto, formato romance, formato poesia, e pode escrevê-los ao mesmo tempo e isso não deixa de ser literatura. Isto é música. Não há nenhum género que destaque, gosto de explorar, até.

Ao longo de todos os projectos onde esteve envolvido, qual foi aquele que mais o desafiou?

Este projecto com o Salvador tem sido especial por todas as razões e mais alguma. Pela família que criámos enquanto grupo, pelos acontecimentos da vida do Salvador, que foram muito difíceis e bonitos. Temos tocado em muitos sítios e dado o nosso melhor a muita gente. Diria que este projecto tem sido o mais especial, por todas estas vivências, mas musicalmente são todos muito importantes para mim. A Maria João, por exemplo, ensinou-me imenso a estar em palco e a continuar uma carreira e a ser forte todos os dias.

Mas como é que se gerem esses projectos todos?

Não é fácil. Às vezes devia fazer menos. Os músicos de jazz, na história do jazz, sempre foram muito dados a combinarem-se com vários grupos ao mesmo tempo. Tocavam em várias bandas ao mesmo tempo, com vários estilos. Por isso, talvez seja uma coisa do improvisador, essa capacidade de se juntar a vários grupos sem que isso seja muito difícil. É uma natureza, mais do que uma decisão. Torna-se mais fácil por ser uma natureza, é algo mais fácil de gerir. Mas às vezes tenho de abdicar de um projecto para me dedicar a fazer outras coisas. O “Ogre”, com a Maria João, tem andado menos, mesmo o trio de jazz acústico, onde gosto de tocar, não tenho tocado tanto, nem tenho construído material musical para aí. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Já faço o suficiente.

Tem deixado muita coisa para trás que gostaria de ter feito?

Algumas. Queria agora pegar em algumas, como esse trio de jazz. Apetecia-me fazer um disco nesse formato. Vamos ver.

Entre os projectos, há um fio condutor? O que é que há em comum entre eles?

Há sempre uma necessidade. Pode-se pensar que o fio condutor é essa mesma necessidade. Eu tive necessidade de conhecer melhor o fado e trabalhar as canções que faziam parte da nossa memória, pensar nelas de uma outra maneira e entrei nesse mundo de um modo sincero e dedicado. Depois tive a necessidade de descobrir ainda mais da cena electrónica e juntá-la com o mundo acústico. Há sempre uma necessidade da minha pessoa em querer descobrir alguma coisa, saber mais sobre alguma coisa, testar-me. A necessidade e o teste são o meu fio condutor.

O que é que falta fazer? Que outras sonoridades gostaria de experimentar?

Fiz um disco à volta do rock, “Alexander Search”, que me deu alguma pica. Não sei o que é que falta fazer. Falta fazer muita coisa, mas não há nada que possa dizer em concreto. Estou à espera de sentir, vou trabalhando passo por passo. O “Cinderella Cyborg” está a ser muito bem recebido, vai sair em Espanha e estou muito feliz com essa banda.

Como é que surge esse ecletismo? É a tal necessidade de explorar coisas novas?

O formato conto, poesia, romance, são formas em que as pessoas se podem exprimir. Depois, o material que se usa é, todo ele, o mesmo: a palavra, a letra, sons. O ecletismo vem de eu gostar muito daquilo que é a combinação de sons que se transformam em música, sejam eles quais forem. Os sons electrónicos são muito interessantes, não estão no espectro acústico.

Os sons electrónicos dão mais liberdade?

São outras cores. Nem mais nem menos. Se não as usares, estás a perder cores. Mas às vezes é preciso perder cores, não há problema em ouvir algo que seja só acústico. Às vezes também gosto de ouvir algo que seja só electrónico e também gosto de ouvir a combinação das duas cores, dessas multicores.

Com que vozes gostaria de trabalhar no futuro?

Gostava de trabalhar com o Caetano Veloso. Foi alguém com quem eu e o Salvador tocámos há pouco tempo e gostava de fazer alguma coisa com ele maiorzinha, com mais tempo e mais demorada. É um grande artista, tem dado toda uma inspiração a muita gente, a todos os níveis, quer a nível das letras, das músicas, dos géneros que explora, quer ao nível da sua constante abertura ao mundo.

O último álbum, “Cinderella Cyborg”, é o que melhor o representa enquanto músico?

Isso é como perguntar se tudo o que fizemos para trás na nossa vida nos representa ou se as últimas coisas que fizemos é que nos representam. Não é uma pergunta de fácil resposta. Eu diria que de algumas coisas já estou mais distante, dos meus primeiros discos já estou mais distante. O meu primeiro disco chama-se “Da Alma” e algumas composições desse disco eu ainda toco e gosto de explorar, mas do ponto de vista da performance musical já estou distante disso. Diria que estes últimos discos estão mais de acordo com aquilo que eu quero dizer, do ponto de vista da performance musical. Estou satisfeito com o percurso e este último disco acho que representa uma boa imagem daquilo que eu sou, alguém eclético. Gosto desse ecletismo.

O que esperar deste “Paris, Lisboa”? Quais as diferenças entre este e os outros álbuns com o Salvador Sobral?

A banda está muito mais rodada. É um disco que foi ainda mais fácil de construir porque temos tocado muito, temos construído muitas ideias juntos. A banda está muito rodada então é mais fácil fazer as coisas. No primeiro disco estava tudo mais verde. Eu acho que o disco vai ser bastante fixe, vamos ver o que é que as pessoas acham.

E na sonoridade, há alguma diferença?

Há algumas diferenças. Há recurso a mais instrumentação, mas não acho que seja só pelo som que há muitas mudanças, é pela performance geral.

O tema central deste ano do festival Rota das Letras é a poesia. O que é que a poesia representa na sua música?

Muitíssimo. Fiz um disco que se chama “Alexander Search”, dedicado à literatura, todas as letras são do Alexander Search ou de heterónimos ingleses do Fernando Pessoa. A poesia faz muito parte do meu mundo. Tenho outro disco que se chama “Poesia Homónima”, que são só poemas ditos pelo Júlio Machado Vaz e tocados por mim. A poesia é algo que acho super forte e super capaz de, em pouco tempo, dizer coisas muito boas, em pouco espaço dizer coisas muito boas, com poucos recursos dizer coisas muito boas. Acho piada a isso.

O que é que ouve no dia-a-dia? O ecletismo mantém-se?

Sim, muito eclético. Desde Rosalía a um novo cantautor que se chama Luca Argel, música clássica, Gabriela Montero, uma pianista venezuelana incrível, Radiohead, muita coisa, Jeff Buckley…

Um melómano, portanto.

Sim, acho que os músicos normalmente são.

Já falou de Caetano Veloso. Que outras referências tem?

São mesmo muitas referências. São tantas que nem vale a pena dizer alguém em especial. Diria que conheço bem a história do jazz, conheço alguma coisa da música popular, pop, rock, vou conhecendo cada vez melhor. Há tanta coisa boa que já foi feita… Ainda no outro dia me mostraram os Emerson Lake & Palmer, não conheço bem e quero conhecer melhor. E também coisas recentes, como Shigeto, um DJ nova-iorquino. Há tanta coisa incrível…

Estamos na Ásia, há alguma coisa da música asiática que tenha como referência?

Aquilo que eu conheço tem mais a ver com o Japão, que parece ser uma mistura entre a Ásia e a Europa, Oriente e Ocidente ao mesmo tempo. Música do Oriente não conheço grande coisa, gostava de conhecer mais. Jazz na Ásia não conheço, não há nenhuma referência para mim. Deve haver muita gente a tocar bem, mas não chega a Portugal e nem chega ao Ocidente.

Primeira vez em Macau, primeiras impressões?

Percebi que é uma cidade de contrastes. Tem esta parte dos casinos e dos hotéis imponentes, mas ontem [sexta-feira] jantámos num sítio bastante mais recatado. Tem muitos contrastes, mas ainda não percebi bem o que é que a casa gasta. A primeira impressão não é fácil, falta alguma ideia de urbanismo, mais calma.