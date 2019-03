“Uma profissão, dois regimes” para assistentes sociais conquista apoio dos deputados

A 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) acabou por concordar com a solução “uma profissão, dois regimes” para os assistentes sociais. Contudo, foi ressalvada no parecer ontem assinado a importância da criação futura de uma carreira especial para estes profissionais na Administração Pública.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Governo decidiu avançar com o modelo “uma profissão, dois regimes” para os assistentes sociais, solução que acabou por colher a aceitação dos deputados. A informação consta do parecer sobre o Regime da Qualificação Profissional dos Assistentes Sociais, ontem assinado pela 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Com a futura entrada em vigor do diploma, os assistentes sociais do privado passam a reger-se por este regime, enquanto que os profissionais da função pública continuam a obedecer às regras da Administração Pública. Porém, a estes será permitido efectuar o processo de acreditação profissional, mas não a inscrição para o exercício da profissão.

“A comissão acolhe a intenção legislativa e considera ser necessário manter, de momento, esta diferenciação entre os regimes da função pública e do sector privado. Sem prejuízo de, no futuro, ser ponderada a criação de uma carreira especial para os assistentes sociais na Administração Pública que permita uma uniformização de critérios quanto à qualificação profissional para o exercício da profissão nos sectores público e privado”, pode ler-se no parecer da 2ª Comissão Permanente da AL. Na prática, aos trabalhadores da Administração na área do serviço social aplica-se o regime da função pública, enquanto que os assistentes sociais empregados por entidades privadas devem obedecer ao Regime da Qualificação Profissional dos Assistentes Sociais.

Os profissionais do sector público – que são contratados como técnicos superiores, porque não existe na função pública a carreira especial de assistente social – vão poder continuar a exercer as suas funções sem necessidade de se sujeitarem a qualquer mecanismo previsto na proposta de lei, mas não podem ser designados de assistentes sociais. Estes funcionários vão poder efectuar o processo de acreditação profissional, mas não a inscrição para o exercício da profissão.

O Governo, refere o parecer, descarta a ideia de que o modelo “uma profissão, dois regimes” resulte em qualquer tratamento desigual para estes profissionais. “A diferenciação entre o regime legal aplicável aos assistentes sociais do sector privado e do sector público não acarreta diferentes níveis de exigência ao nível das respectivas qualificações para o exercício da profissão. Isto porque a qualificação dos trabalhadores da Administração Pública que exercem funções na área do serviço social é aferida nos termos gerais do regime jurídico da função pública, o mesmo acontecendo com os deveres funcionais a que estão sujeitos e respectivo regime disciplinar”, indica o documento.

Os deputados deixaram críticas ao facto de as violações ao Código de Ética Profissional constituírem infracçōes disciplinares, de acordo com o diploma, “sem que o seu conteúdo conste da lei”. “Ou seja, os deputados, ao aprovarem a presente proposta de lei, desconhecem quais as condutas em concreto que estão a sancionar, o que leva a que seja estabelecida responsabilidade disciplinar por violação de deveres que ainda não estão consagrados”, pode ler-se no documento. O Código de Ética Profissional será posteriormente elaborado pelo Conselho Profissional dos Assistentes Sociais, organismo que nasce com a proposta de lei em análise, cuja votação na especialidade está agendada para terça-feira.