Ponderada criação de regime especial para profissionais de saúde excluídos da proposta de lei

O Governo está a estudar a possibilidade de ser criado um regime de inscrição para os profissionais de saúde excluídos do âmbito do Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde. A informação foi ontem avançada por Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), após mais uma reunião com representantes do Executivo para discutir este diploma. Este regime extraordinário, que ainda não se sabe se será criado em lei própria ou por regulamento administrativo, poderia incluir, por exemplo, alguns dos especialistas em terapia, uma vez que o diploma apenas abrange os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e terapeutas da fala.

Segundo explicou Chan Chak Mo, os critérios que o Governo teve em conta para incluir ou excluir as categorias profissionais neste regime de qualificação e inscrição estão relacionados com o risco que a sua actividade acarreta para a saúde humana. “Há outras profissões que não estão incluídas por causa da realidade de Macau, número de profissionais e o risco que, quando é reduzido, essas categorias não serão incluídas. Não é porque esses profissionais não têm valor. Tem a ver com o grau de risco”, esclareceu o deputado. “Por exemplo, um musicoterapeuta, como o tratamento não vai causar grandes riscos para a saúde da pessoa, então não vai ser contemplado nesta proposta de lei”, exemplificou.

Como solução para os que ficam de fora, “o Governo vai definir um regime de registo para regulamentar alguns dos profissionais que não estão incluídos nesta proposta de lei”. Por definir está ainda se este regime será estabelecido através de uma lei própria ou por regulamento administrativo. “É um regime de registo do pessoal técnico-profissional. Não sabemos ainda os pormenores”, disse Chan Chak Mo. C.V.N.