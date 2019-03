Macau, lugar de espiões, de guerra e de fome, num filme que resgata a cidade atordoada

Captar a cidade tomada pela presença japonesa, a cidade asfixiada pela fome, dominada pela intriga diplomática, por um enredo de espionagem que se ocultava em meandros de hotel, consome, desde há alguns anos, os realizadores João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata. A dupla passou o último mês em Macau a extrair de livros e documentos matéria factual que permita estruturar a narrativa fílmica de “San Ma Lou 270, Macau”. Uma longa-metragem que traduz a ambição de fixar no cinema “um lugar que já não é esse lugar”.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Na cidade revestida a néon, tomada por câmaras que perscrutam os movimentos de quem se move na malha urbana, pela amálgama de edifícios, acotovelados, que fecham a percepção da urbe, filmar um tempo de guerra, historicamente situado, “um lugar que já não é esse lugar”, afigura-se como uma quase impossiblidade para os realizadores João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata. Impossibilidade que o cinema, quase sempre, trata de estilhaçar. Na dupla, com ampla filmografia em Macau, materializa-se, já há alguns anos, a conceptualização de um filme que tem como centro a cidade tomada por uma presença japonesa que, não sendo oficial, constituía uma evidência; um lugar de circulação de espiões e refugiados, quase sempre acantonados em hotéis, lugares transitórios, em cujos foyers se sopravam segredos e conjecturavam intrigas. Cidade dilacerada pela fome, alavancada pelas interdições de entrada de arroz. A cólera a encontrar terreno fértil, a epidemia que se alastra; o boato, sempre o boato, a dar conta de práticas canibalistas, carne de feto servida como frango. Durante um mês, Rodrigues e Guerra da Mata atiraram-se ao que subiste em Macau de livros, jornais e documentos que reportam a um período, o da Segunda Grande Guerra, em que a cidade, cercada pela invasão japonesa nos territórios em volta, constitui lugar de refúgio para os muitos, e terão sido milhares, que aqui tentaram escapar da mortandade.

“ESTE É UM FILME QUE AINDA NÃO ENCONTRÁMOS”

“Este é um projecto que começou há vários anos. E nós temos vindo a Macau para investigar, porque nos interessa falar sobre este período da Segunda Guerra Mundial em Macau, em que Macau era o único lugar, aqui à volta, que não foi invadido pelos japoneses, formalmente. Não foi invadido apesar de eles estarem cá”, enquadra João Pedro Rodrigues, que dá conta de um exercício de imersão entre os registos, escassos, que subsistem. “Andamos nas bibliotecas, a ler o que foi escrito, há alguma coisa escrita, mas não há muita coisa escrita”.

Um trabalho intenso de investigação, habitual na concepção fílmica dos dois realizadores, que buscam na matéria concreta combustível para formatar a ficção. “Este é um filme que ainda não encontrámos. Todos os filmes que temos feito até agora, as ficções que temos, têm sempre um período de pesquisa anterior. Estamos aqui também para perceber o que é que o filme vai ser”. E a interrogação impõe-se: “Sempre que vimos a Macau, pensamos: nós queremos fazer um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, como é que isso se filma em Macau, agora?”. Filmar a década de quarenta do século XX na cidade profundamente transfigurada. “A cidade mudou de tal forma, o território cresceu, duplicou, triplicou. Macau radicalmente mudou porque a sua superfície mudou, a área mudou”, observa Rodrigues.

Guerra da Mata, que além de realizador assume muitas vezes a direcção artística nos projectos da dupla, acrescenta-lhe a inquietude de não encontrar na realidade correlação com o tempo histórico que pretendem filmar. “O cinema é isso mesmo, é uma arte visual. Há dados, há mapas, descrições, se nós tivéssemos que escrever um romance era só ir buscar esses dados”. A fisicalidade dos lugares impõe outras restrições, considera: “Nós queremos filmar em sítios mas não os podemos reconstruir como eles eram. A nossa grande questão, e é uma das dificuldades que eu pelo menos estou a ter, é que eu preciso muito de imagens visuais para escrever, ora eu estou a escrever uma coisa que sei que não vou poder reproduzir. Como é que vai ser este filme, se este filme não pode ter, porque nós nunca haveremos de ter dinheiro para isso, e porque ao João Pedro não lhe interessa, a parte de GCI [imagens geradas por computador], e a parte da reconstrução é impossível”.

“San Ma Lou 270, Macau”, então ainda em conceito, recebeu, em Dezembro de 2016, o apoio do projecto “Crouching Tigers”, do IFFAM, no valor de 10 mil dólares americanos. Terá sido o desconhecimento de uma rara circunstância histórica a cativar os produtores e distribuidores presentes no Festival de Cinema de Macau, considera Guerra da Mata. “Ao contar esta história apercebi-me que a maior parte das pessoas nem sequer conhecia a não presença japonesa, ou melhor, a não presença oficial. Toda a gente pensava que Macau, tal como Hong Kong e tudo aqui à volta, tinha estado sob ocupação japonesa”. Nos apoios concedidos juntou-se, entretanto, um subsídio para desenvolvimento do projecto, atribuído pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), de Portugal.

“HÁ HISTÓRIAS TERRÍVEIS, PARA NÓS MUITO INTERESSANTES DO PONTO DE VISTA CINEMATOGRÁFICO”

Os dois realizadores propuseram-se filmar Macau num período de conflito, uma narrativa que em muito se socorre de histórias transmitidas oralmente, boatos que encontraram espaço em alguns registos da época. “Muitas dessas histórias têm por base um pequeno livro do padre Teixeira, que nem sequer é muito conhecido, em que ele fala sobre o hipotético livro que um outro indivíduo estará a escrever, livro esse nunca editado. Então o padre conta uma parte do manuscrito, porque leu o manuscrito, pequenos episódios”.

Pequenos relatos de uma cidade ferida pela fome, por múltiplas insuficiências, que terão justificado o inominável. “Há histórias horríveis, realmente, mas para nós muito interessantes do ponto de vista cinematográfico. Nomeadamente, os japoneses andarem armados pela cidade, terem um absoluto desprezo pela comunidade chinesa. Haver uma fome horrível, porque Macau não produzia nada, tinham fechado as Portas do Cerco, fecharam a hipótese de entrar arroz em Macau. A população nessa altura duplicou, porque os refugiados de toda esta zona vieram para Macau. Há toda uma situação de fome, epidemias, cólera. Os japoneses tinham muito dinheiro, iam aos melhores restaurantes, bebiam muito, a seguir, saíam dos restaurantes, vomitavam, e as pessoas iam comer o vomitado, apanhar os bagos de arroz não digeridos. São terríveis, estas histórias”.

João Pedro Rodrigues atira ainda a circunstância que terá tocado os extremos da condição humana: “Há histórias de canibalismo”. Guerra da Mata concretiza: “Um dos restaurantes, ainda hoje aberto e muito conhecido, servia – não sabemos, há pequenas notícias que aparecem nos jornais, há o diz que disse – chegavam a servir carne de feto a substituir frango. Nós só precisamos de fazer esta investigação porque precisamos de partir de factos concretos para podermos criar uma ficção, que é o que nos interessa”. Elementos vinculados ao real que servem o enquadramento ficcional, acrescenta Rodrigues: “Também nos dão pistas para o que essa ficção será. Porque ainda não sabemos o que é o nosso filme, o que vai ser o nosso filme. E uma das grandes dificuldades é pensar como é que se filma este lugar que mudou. Mas isso eu também acho que poderá ser o desafio, porque isso terá que ser um pensamento estético de como se irá filmar. Porque este filme nunca terá o orçamento de um filme americano, não é possível reconstruir tudo”.

Será assumidamente um filme de época, enquadrado num tempo histórico? “Sim, vai ser um filme de época, mas o que nos interessa é pensar como é que chegamos a essa época. Se calhar é um filme que começará agora e que voltará atrás, através de uma personagem. Mas ainda não temos a certeza. Por isso é que estarmos aqui impregna-nos, estar neste lugar faz com que, esperamos nós, consigamos perceber melhor o que é”, assume João Pedro Rodrigues, que em 2016 recebeu, com o filme “O Ornitólogo”, o Prémio de Melhor Realização do Festival de Cinema de Locarno.

A par com a intensa pesquisa documental, a dupla de realizadores alcançou, no tempo de um mês agora finalizado em Macau, o propósito de contactar com sobreviventes da Grande Guerra. Testemunhos raros, que esperam trazer-lhes os “pormenores que escapam entre o relato histórico”. “Falámos com três sobreviventes da Segunda Guerra, têm 90 e tal anos e estão óptimos”. Foi um exercício válido, tendo em conta o que procuravam? “Ainda não sabemos muito bem, porque temos que traduzir, é tudo em chinês. Nós colocamos as questões, não tivemos tradução simultânea, tivemos uma tradução vaga. Percebemos que estas pessoas, no fundo, já têm um discurso feito, construído. No fundo, reproduzem, porque são pessoas que foram entrevistadas para um livro de entrevistas sobre história oral”, explica João Pedro Rodrigues.

“A POPULAÇÃO ESTAVA A MORRER À FOME, E NESSES HOTÉIS ERAM DADAS FESTAS E BAILES, ERAM COMPLETAMENTE BOLHAS”

O filme, para o qual dizem querer contar também com “actores não portugueses e do firmamento das estrelas, asiáticos, eventualmente americanos”, leva como título a morada do imponente Hotel Central, situado no nº270 da Almeida Ribeiro, que se estende, num verde expressivo, sobre a Rua dos Mercadores. Construído em 1928, era na altura o mais alto hotel da cidade, o primeiro em Macau equipado com elevador. Espaços transitórios, de cruzamentos mais e menos inesperados, também os hotéis serão “lugares centrais” na narrativa. “O Hotel Central, tal como aquele outro, o Grand Hotel, na Ponte Cais 16, todos esses hotéis estavam ocupados. O Grand Hotel estava ocupado pelas tropas japonesas. O Hotel Central tinha uma parte de tropas japonesas, uma parte de refugiados ingleses com muito dinheiro, espiões. Não havia muitos mais, havia o Riviera, o Grand Hotel, o Hotel Central, o Bela Vista. E esses hotéis eram dos espiões, das várias nacionalidades, onde eles se movimentavam. É curioso pensar que a população estava a morrer à fome, e nesses hotéis eram dadas festas e bailes, eram completamente bolhas. E essa parte é uma parte que nos interessa também muito”, assume Guerra da Mata.

“Nós quando pensamos fazer este filme queríamos que ele fosse uma espécie de filme de guerra, de espionagem, que se integrasse de alguma forma nesses géneros do cinema. Agora, como é que isso se faz dentro de um lugar que já não é esse lugar, que é impossível reconstruir. Temos precisamente que encontrar, isso é o que mais nos tem intrigado”, insiste João Pedro Rodrigues, enredado numa interrogação que não encontra ainda materialização fílmica.

Depois de finalizado o argumento, escrito pelos dois realizadores, e alinhado um plano de produção, os dois procurarão financiamento para o filme – que será uma produção conjunta da Fantasma, produtora criada por João Pedro Rodrigues, e da Terra Treme – em Portugal, Macau, Hong Kong, China continental e junto de produtores independentes americanos.

Certo é que, como em “A Última vez que vi Macau”, que filmaram juntos em 2012, e que recebeu menção especial do júri no Festival de Locarno, também nesta longa a cidade será fixada como um lugar transitório, onde o encontro pode traduzir a efemeridade de um sopro. “Agrada-me esta ideia de Macau como um eterno lugar de passagem. A própria cidade está constantemente em mutação, não tanto a reinventar-se mas em mutação”, sintetiza Guerra da Mata.

Um documentário, uma longa e uma curta em preparação

Parte de “Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha, o documentário que João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata vão começar a filmar já no início do Verão, e que leva como título “Onde fica esta rua”. Rodrigues viveu sempre no bairro de Alvalade, em Lisboa, lugar que acompanha grande parte de um filme incontornável no Cinema Novo português. “Da janela da casa onde eu vivo, que era a janela da casa dos meus avós, vê-se um dos ‘décors’ onde foi filmada uma das cenas do filme do Paulo Rocha. E pensei: será que os meus avós viram o Paulo Rocha a filmar aquela cena, a Isabel Ruth e o Rui Gomes a passearem por baixo das arcadas daqueles prédios?”. O documentário “revisita, no fundo, aqueles lugares, da cidade modernista dos anos 50 e 60, que sofreu recentemente uma grande mudança, porque aquela cidade, aquele bairro, as pessoas que o habitavam, habitaram-no desde o início, quando aqueles prédios foram construídos, muitas já morreram. E há uma nova geração, pessoas novas que não conhecemos”, enquadra o realizador.

Pensar a evolução da cidade é o propósito de um documentário que vai incorporar diferentes modos de apropriação do espaço urbano outrora cercado de ruralidade, e que será filmado em película, que, para João Pedro Rodrigues, “tem qualquer coisa de mais orgânico”. “Toda a forma de habitar aqueles lugares mudou completamente, e é isso que nos interessa, porque interessa-nos pensar a evolução das cidades, no fundo fazer um retrato agora daqueles lugares, partindo dessa matriz, que será o filme do Paulo Rocha.

Na concepção do documentário, a dupla de realizadores pretende incluir muitos dos que colaboraram com Paulo Rocha, que morreu em 2012. Entre eles, figuram “Elso Roque, que foi assistente de fotografia do filme, é um dos grandes directores de fotografia portugueses, fez a maior parte dos filmes do Manoel de Oliveira. Ainda está vivo, tem 80 anos”, mas também “Fernando Matos Silva, que foi assistente de realização do filme. O António Cunha Telles, que foi o grande produtor do Cinema Novo. A Margareta Mangs, que foi a montadora e vive na Suécia. Dos actores, há a Isabel Ruth, evidentemente”, assinala Rodrigues. Circunstância menos conhecida será o facto de “Os Verdes Anos” terem contado também com Olavo Rasquinho, antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau, como assistente de realização de Paulo Rocha.

Em preparação está ainda a longa-metragem “O Sorriso de Afonso”, “filme que também começa em Macau, muito devido às memórias do João Rui, que passou o 25 de Abril cá. Não é um filme sobre o 25 de Abril, é mais como o 25 de Abril se reflectiu na personagem”, assinala João Pedro Rodrigues. Um adolescente que “volta para Lisboa, e como ele passa a ver a vida de outra forma, ao ser mudado daqui, uma cidade muito pacata, para uma Lisboa que estava em convulsão, com a Revolução. E depois como, de alguma forma, o 25 de Abril trouxe tantas liberdades, mas muitas mentalidades não mudaram”, onde se inclui a referência ao Manifesto Homossexual, publicado à época na imprensa portuguesa, e a reacção pública que suscitou num dos militares de Abril. “Portugal nunca teve uma revolução sexual. A Revolução de Abril, para alguns, foi limitada. Pensava-se que ia abrir muito mais as mentalidades. É essa contradição entre o derrube do Estado Novo e esta ânsia de liberdade”, que estará também presente no filme, adianta Guerra da Mata.

Por fim, a curta-metragem “Um Príncipe no Quartel”, projecto a apontar para a tragicomédia, que parte de uma notícia, em que os dois realizadores embateram no Verão passado, sobre o facto de “o filho do pretendente à coroa se ter inscrito nos bombeiros para tentar salvar Portugal dos incêndios”. Ou para tentar salvar, quanto muito, “o pinhal de Leiria”. “O argumento está escrito, estamos à espera da resposta [do ICA, para o financiamento], gostava de o filmar ainda este ano também”, assume João Pedro Rodrigues. S.G.