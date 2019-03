Governo quer multas de mil patacas para comerciantes que não cobrarem taxas pelos sacos de plástico

Os comerciantes que não cobrarem o valor legalmente previsto para os sacos de plástico vão ter que pagar uma multa de mil patacas. É o que prevê a proposta de lei “Restrições ao Fornecimento de Sacos de Plástico”, que contempla situações excepcionais como os alimentos frescos e os medicamentos que não estejam hermeticamente selados.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei “Restrições ao Fornecimento de Sacos de Plástico” prevê uma multa de mil patacas para os comerciantes que continuarem a oferecer sacos de plástico após a entrada em vigor do diploma. O projecto foi ontem apresentado por Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, que explicou que o montante a ser cobrado será posteriormente definido por despacho do Chefe do Executivo. A expectativa é que, quando os sacos de plástico deixarem de ser gratuitos, a sua utilização seja reduzida em 50%, disse Raymond Tam, director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), para quem “este diploma é um primeiro passo muito importante”.

Três anos depois da consulta pública, o Governo apresentou ontem a proposta de lei que visa aplicar uma taxa para os sacos de plástico. O seu montante não será definido no diploma, mas sim posteriormente em despacho do Chefe do Executivo. Contudo, Leong Heng Teng recordou que, na auscultação à população, realizada entre finais de 2015 e inícios de 2016, foi avançado o valor de uma pataca, “que recolheu concordância”. Estas receitas, adiantou Raymond Tam, revertem para os comerciantes. No caso de o montante cobrado ser superior ao legalmente definido não haverá lugar a multa, mas esta situação “irá prejudicar a sua imagem”, alertou o director da DSPA. “Esse valor vai ser fixado em despacho, portanto, os comerciantes têm que seguir esse critério para cobrar pelos sacos de plástico”, afirmou.

Para os comerciantes que violarem as disposições relativas às restrições ao fornecimento de sacos de plástico a multa é de mil patacas, enquanto que quem violar as disposições relativas ao dever de colaboração terá de pagar 10 mil patacas. Este dever dita que os proprietários dos estabelecimentos de comércio a retalho devem colaborar na verificação da situação relativa à cobrança pelos sacos de plástico. Nestes locais devem também ser afixados, em lugar bem visível, os materiais de divulgação sobre o fornecimento de sacos de plástico. Em caso de incumprimento, a multa é de 600 patacas.

A lei prevê um conjunto de situações excepcionais nas quais os sacos de plástico não devem ser cobrados, nomeadamente, por razões de higiene e segurança. Estas incluem os produtos alimentares ou medicamentos que não tenham sido previamente embalados, que não estejam hermeticamente selados ou que devam ser mantidos em estado frio ou quente. “Por exemplo, nos alimentos sem embalagem podemos dar saco sem cobrar”, exemplificou Raymond Tam.

Com a entrada em vigor desta lei, a expectativa é que a utilização de sacos de plástico possa ser reduzida para metade. “Esperamos que, no início da aprovação, não vai ser inferior a 50%. Isto já é uma estimativa mais conservadora. Se for mais optimista podemos atingir uma taxa mais semelhante aos territórios vizinhos”, disse o dirigente, explicando que tal corresponderá a 80%. “Este diploma é um primeiro passo muito importante e, a partir daqui, podemos sensibilizar a sociedade para reduzir os sacos de plástico”, sublinhou.

A fiscalização do cumprimento desta lei compete à DSPA, que poderá solicitar apoio a outras entidades públicas como os Serviços de Alfândega, o Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Direcção dos Serviços de Finanças. O diploma prevê um período transitório de 90 dias, durante os quais a DSPA promete melhor divulgar e sensibilizar a população quanto às novas normas. “A sociedade também já está de acordo com as restrições de utilização de sacos de plástico”, considerou Raymond Tam.

Segundo adiantou ontem o director da DSPA, em 2017 eram produzidas 1.400 toneladas de lixo por dia, das quais 23% eram plástico. Do total de resíduos plásticos produzidos, 2% eram garrafas de água e 1,5% eram embalagens de ‘take-away’ de esferovite.