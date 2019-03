Empresa do metro ligeiro criada com capital social de 1,4 mil milhões de patacas

A Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S. A. será criada com um capital social de 1,4 mil milhões de patacas, dos quais 96% são avançados pela RAEM e o remanescente pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) e pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT). Uma vez criada a empresa responsável pela operação e gestão do sistema, será extinto o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) e os seus funcionários poderão permanecer na função pública ou transitar para a nova sociedade.

O regulamento administrativo que autoriza a constituição de uma sociedade anónima composta pela RAEM, FDIC e FDCT, designada Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S. A., foi ontem apresentado em conferência de imprensa do Conselho Executivo. A empresa terá um capital social de 1,4 mil milhões de patacas, dos quais 96% são da RAEM, 3% do FDIC e 1% do FDCT. O objecto social da companhia abrange a construção e manutenção das infra-estruturas e dos equipamentos destinados à operação do sistema de metro ligeiro e a respectiva operação, incluindo a gestão da operação e a prestação do serviço de transporte de passageiros.

A criação da Sociedade do Metro Ligeiro de Macau vai levar à extinção do GIT “porque não poderá haver duas entidades a fazer a mesma coisa”, disse Ho Cheong Kei, coordenador do gabinete. Actualmente, o GIT emprega 93 pessoas que, no futuro, poderão permanecer na função pública ou transitar para a empresa. “Penso que a futura sociedade também carece desse pessoal com experiência no metro ligeiro. São os próprios trabalhadores a escolher, mas a sociedade também tem o direito de escolher quem quer. É de acordo com as duas partes”, explicou o responsável, manifestando a sua vontade de continuar ligado ao projecto. C.V.N.