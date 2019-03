TUI confirma condenação de três pessoas por burla por venda de terrenos com papéis de seda

O Tribunal de Última Instância (TUI) confirmou a condenação de três pessoas acusadas de burla num processo relacionado com papéis de seda. Em causa estavam dois terrenos em Hac Sá, Coloane, supostamente vendidos por 26,5 milhões de dólares de Hong Kong. O caso remonta a 2008 quando um dos arguidos persuadiu os dois queixosos a adquirir um lote em Hac Sá, dizendo-lhes que o ex-proprietário já tinha apresentado ao Governo um pedido de construção que fora aprovado, mas, como não pagou o terreno, o projecto ficou suspenso. Meses depois, os dois investidores, na presença de um segundo arguido – entretanto absolvido pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) – enquanto fiscalizador da Associação de Mútuo Auxílio de Hac Sá, assinaram o contrato de compra e venda com o suposto proprietário do terreno, depois constituído arguido, por 17,5 milhões de patacas.

No final desse ano, os dois queixosos foram persuadidos a comprar outro terreno, também em Hac Sá, pela mesma pessoa, pelo preço de nove milhões de dólares de Hong Kong. O alegado proprietário deste segundo terreno foi depois também constituído arguido. Em Abril e Junho de 2009, as Obras Publicas publicaram dois editais alertando que os dois lotes eram propriedade do Governo, ordenando a sua desocupação. A pessoa que convenceu os dois queixosos, os dois alegados proprietários e o individuo que esteve presente na primeira compra foram acusados e condenados pelo TJB pela prática de dois crimes de burla de valor consideravelmente alto, à excepção deste último indivíduo que foi absolvido. Os três arguidos, condenados a cinco anos e três meses de prisão efectiva e ao pagamento de uma indemnização de 14,3 milhões de dólares de Hong Kong, recorreram para o Tribunal de Segunda Instância (TSI), que veio confirmar a decisão anterior, e depois para o TUI que manteve a sentença original. C.V.N.