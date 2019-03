Os muros que separam a humanidade como alavanca da obra literária de Ana Filomena Amaral

Desde o seu primeiro romance que os muros – físicos, sociais ou ideológicos – acompanham o percurso literário de Ana Filomena Amaral. Mais recentemente, são as alterações climáticas que preocupam a autora e que conduzem a sua obra, encontrando-se a escrever a trilogia “Mãe Nossa”. Será sobre estes temas, mas também sobre o seu trabalho enquanto tradutora, que a escritora irá hoje falar, pelas 19 horas, na Universidade de Macau.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Ana Filomena Amaral regressa de uma viagem à Alemanha no Verão de 1989 inquieta e incomodada com o que lá vivenciou. Atira-se à escrita e nasce um romance passado na Berlim Ocidental. Três meses depois, cai a cortina de ferro. No mês seguinte é lançado o primeiro romance da escritora, “Uma Porta Abria-se a Fogo”, entendido como uma premonição da queda do Muro de Berlim. Na verdade, “não tinha nada a ver com isso”. “Eu não conseguia sentir que algo iria muito brevemente acontecer, não se sentia essa atmosfera”, recorda a autora que celebra este ano três décadas de carreira literária. Para os comemorar vai lançar, no Festival Literário de Pequim, a tradução para inglês do seu romance “O Cassador de Muros”, mas não sem antes passar por Macau. Ao final da tarde de hoje, Ana Filomena Amaral conduz uma palestra na Universidade de Macau sobre a sua obra literária e o seu trabalho enquanto tradutora.

“É a minha experiência como escritora e como tradutora da minha obra e também de outras obras que não serão tão ligadas à literatura, mas, no fundo, acaba por ser um acto criativo na mesma. É precisamente nesta perspectiva que eu vou encaminhar a palestra, no facto de, para todos os efeitos, a tradução ser sempre um acto de recriação porque, inevitavelmente, a susceptibilidade do tradutor, a vivência do tradutor, os afectos, a própria cultura e as idiossincrasias do tradutor estão presentes no texto que ele acaba por traduzir”, desvenda a escritora, mestre em História Económica e Social Contemporânea pela Universidade de Coimbra, em declarações ao PONTO FINAL.

Enquanto tradutora, Ana Filomena Amaral concentra-se principalmente na sua própria obra literária. Dos 12 títulos que já escreveu encontram-se traduzidos para inglês “Casa da Sorte” (“Vaulted Home: Those Who Cheated Death”) e, mais recentemente, “O Cassador de Muros” (“Chasing Walls”), livro que será lançado a 20 de Março no Festival Literário de Pequim, evento onde vai também participar Bruno Maçães, autor de “O Despertar da Eurásia”, para apresentar o seu último livro “Belt and Road: A Chinese World Order”. “Este último romance que foi traduzido é extremamente actual porque versa precisamente sobre os muros que ainda existem. São temas que estão actualíssimos, aliás, quando o escrevi penso que nem estariam tão actuais como estão hoje”, frisa a autora.

Neste livro, o leitor acompanha um jornalista de nome Alberto que “vai desmoronando os muros da sua própria vida ao longo da sua passagem pelos muros físicos deste mundo”, descreve Amaral, enumerando países e regiões como Coreia do Norte, Caxemira, Palestina e México. “Este romance, para além de falar dos muros físicos, fala também dos muros psicológicos, dos muros ideológicos, dos muros sociais e existenciais que todos nós vamos construindo ao longo da nossa vida”, refere a autora.

Esta temática das divisões que separam a humanidade acompanha Ana Filomena Amaral desde o seu primeiro trabalho. “Não é por acaso que estamos a comemorar os 30 anos da queda do Muro de Berlim e eu estou a comemorar simultaneamente os meus 30 anos de carreira”, nota a autora. O início do seu percurso literário deu-se com uma viagem a Berlim em Agosto de 1989, “ainda o muro estava de pé”. “Quando regressei a Portugal sentia uma inquietação inusitada e comecei a escrever”, recorda a escritora. Dessa inquietação surgiu o romance “Uma Porta Abria-se a Fogo”, lançado a 9 de Dezembro de 1989, exactamente um mês depois da queda do Muro de Berlim. “Foi entendido quase como uma espécie de premonição do Muro de Berlim. Obviamente que não tinha nada a ver com isso, mas expressava a minha vontade de que o muro caísse”, afirma. Três meses antes, quando visitou Berlim, era já possível sentir que algo estava para acontecer? “Eu não conseguia sentir que algo iria muito brevemente acontecer. Não se sentia essa atmosfera”.

Mais recentemente, são as alterações climáticas o foco da obra literária de Ana Filomena Amaral. Nesse sentido, a escritora está a produzir a trilogia “Mãe Nossa”, da qual foi já publicado o primeiro volume, “O Director”. Aqui, o tema central é o mar e a personagem principal, Armina, é uma homenagem às vítimas do genocídio arménio, ocorrido no início do século XX. O segundo livro da trilogia, prestes a ser terminado e com lançamento previsto para o próximo ano, chamar-se-á “Gelos” e desenrola-se no Ártico. A trilogia encerra-se com “Desertos”, a ser lançado em 2021, onde a autora se debruçará sobre o processo de desertificação e a escassez de água no planeta.

Esta mudança de temática deve-se, explica a escritora, ao facto de as alterações climáticas serem, neste momento, a sua “maior preocupação”. “Os meus livros têm sempre uma mensagem que incomoda, uma mensagem de alerta. A literatura, uma vez que é a arte das palavras, deve realmente acordar as pessoas, alertar as pessoas, sensibilizar as pessoas para aquilo que são os aspectos negativos da nossa presença neste planeta”, defende.