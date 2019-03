Governo vai acabar com profissão de mestre de medicina tradicional chinesa

Os profissionais de saúde que, no futuro, quiserem enveredar pela medicina tradicional chinesa vão ter que se registar como médicos e não como mestres. Isto porque, à medida que os cursos para estes especialistas vão desaparecendo do interior da China, o mesmo vai sucedendo com a profissão, pelo que o Executivo vai deixar de atribuir uma licença para os mestres.

Catarina Vila Nova

Com a entrada em vigor do novo regime dos profissionais de saúde, o Governo vai deixar de emitir licenças para os mestres de medicina tradicional chinesa. No futuro, quem quiser enveredar por este ramo terá que optar por ser médico de medicina tradicional chinesa, o que implica uma licenciatura e educação formal. Porém, os 161 mestres que actualmente exercem no território podem continuar a fazê-lo até à sua reforma. O médico de medicina tradicional chinesa e o dietista são as duas novas categorias profissionais inseridas no Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, em análise na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL).

Com o desaparecimento gradual dos cursos de mestre de medicina tradicional chinesa no interior da China, o Governo de Macau vai deixar de emitir licenças para estes profissionais. A informação foi ontem revelada por Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, após a primeira reunião com o Governo para discutir o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde. “Há cada vez menos mestres e, por isso, o Governo não vai continuar a emitir licenças para mestres de medicina tradicional chinesa”, disse o deputado, acrescentando que, “no futuro, quem se quiser dedicar à medicina tradicional chinesa tem que se inscrever como médico”.

A diferença entre estes dois profissionais, explicou Chan Chak Mo, está relacionada com a formação que recebem. “O curso do médico dura mais tempo e o mestre [aprende] através de métodos tradicionais e não há um curso formal, mas o médico tem de frequentar uma licenciatura. Como não vai haver mais cursos de mestre no interior da China, no futuro, não vai haver mais mestres”, afirmou. Porém, esta alteração não vai afectar os 161 mestres de medicina tradicional chinesa que, actualmente, exercem no território. Estes profissionais, garantiu o deputado, vão poder exercer até morrer.

Naquela que foi a primeira reunião entre deputados e Governo para discutir, em sede de comissão, o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, foi analisado, principalmente, o artigo que diz respeito ao âmbito de aplicação deste diploma. No total, são 15 as categorias abrangidas por este regime: médico, médico dentista, médico de medicina tradicional chinesa, farmacêutico, farmacêutico de medicina tradicional chinesa, enfermeiro, técnico de análises clínicas, técnico de radiologia, quiroprático, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicólogo, dietista e ajudante técnico de farmácia.