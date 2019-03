Fórum da USJ explica a cultura chinesa através de Wong Kar-wai

É através de “The Grandmaster”, do realizador de Hong Kong Wong Kar-wai, que a Universidade de São José (USJ) e o Macau Ricci Institute vão tentar explicar o que é a cultura chinesa. Este, que é o primeiro fórum do género, acontece amanhã na USJ. Seguir-se-á “The Hero”, em Julho, e “Youth”, de Feng Xiaogang, em Novembro.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“The Grandmaster”, de Wong Kar-wai, é o filme escolhido para a primeira edição do Fórum de Cinema organizado pela Universidade de São José (USJ) e pelo Macau Ricci Institute, que tem como lema “compreender a cultura chinesa através dos filmes”. Depois da exibição do filme, haverá lugar a um debate entre os participantes sobre o filme e sobre aquilo que é a cultura chinesa. O fórum acontece amanhã às 12 horas, no auditório Don Bosco, no campus da ilha Verde da USJ. Estão já marcadas outras duas sessões para Julho e Novembro.

Porquê começar com “The Grandmaster”? “É um filme sobre as trocas nas artes marciais entre o Sul da China e a China moderna durante os tempos de guerra”, explicou ao PONTO FINAL Brian Chao, gestor de projectos do Macau Ricci Institute, acrescentando: “Este é um filme sobre artes marciais, mas, além disso, é um filme que contém muitos elementos da cultura chinesa, que iremos discutir após a projecção do filme”. “As artes marciais são um dos maiores elementos da cultura chinesa”, justifica Brian Chao.

O objectivo deste fórum é, explica o responsável, que “os nossos alunos – ou basicamente qualquer pessoa que esteja interessada na cultura chinesa – participem na discussão após a exibição do filme e que tenham um entendimento maior daquilo que é a cultura chinesa”. A sessão de debate, que acontece após a exibição do filme, será feita em cantonês e inglês. Para esta sessão, cuja entrada é livre e aberta a todos os interessados, a organização espera que compareçam 40 alunos da universidade e outros “cerca de dez” interessados.

“The Grandmaster” estreou-se em 2013 e conta a história do mestre de artes marciais Ip Man a partir da década de 1930, acompanhando as transições políticas e sociais da China. O filme apresentou-se na 63.ª edição do Festival de Cinema de Berlim e venceu o prémio de melhor filme e melhor realizador na 33.ª edição dos Hong Kong Film Awards. O realizador, Wong Kar-wai, de Hong Kong, é autor de obras como “In the Mood for Love”, “Fallen Angels” e “2046”.

Além desta primeira sessão de cinema na USJ, estão já marcadas outras duas. A 13 de Julho será exibido “The Hero”, do realizador chinês Zhang Yimou, e a 9 de Novembro – data ainda a confirmar pela a organização – vai ser mostrado “Youth”, de Feng Xiaogang. “Escolhemos estes filmes porque todos eles contêm uma vasta quantidade de informação sobre a cultura chinesa”, explicou Brian Chao, concluindo que esta iniciativa serve para “dar uma nova oportunidade de melhor compreender os filmes que oferecem uma visão alargada daquilo que é a cultura chinesa tradicional e contemporânea”.