Falta de enfermeiros no privado pode ser colmatada com contratações no exterior, diz Lei Chin Ion

O sector privado enfrenta actualmente um problema de falta de enfermeiros, disse ontem Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, apontando como possível solução a contratação de profissionais no exterior. Anualmente, disse o dirigente, o número de enfermeiros deve ser aumentado em cerca de 15%, para suprir esta carência, mas também já a pensar na futura abertura do Hospital das Ilhas. Este problema, explicou o responsável, deve-se ao reduzido número de alunos que ingressam nos dois cursos de Enfermagem oferecidos em Macau.

“Estamos a enfrentar o problema de que não existe um número de enfermeiros suficientes. Há poucas pessoas que frequentam os cursos de Enfermagem, mas vamos recorrer a outras formas, por exemplo, recrutar enfermeiros no exterior ou vamos contratar ajudantes para aliviar o trabalho de enfermagem”, disse ontem Lei Chin Ion, em declarações aos jornalistas, à saída de uma reunião com a 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) para discutir o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde.

No entanto, nos Serviços de Saúde, “actualmente o número é suficiente”, garantiu Lei Chin Ion. “Perante o volume de trabalho actual não faz falta”, declarou. Porém, o Governo planeia aumentar anualmente, no futuro, o número de enfermeiros em 15%, já a pensar na abertura do Hospital das Ilhas. “Pretendemos aumentar anualmente 10 a 15% para futuras necessidades, para o futuro hospital”, disse o dirigente.

Os últimos dados disponíveis na página electrónica dos Serviços de Saúde indicam que, em 2017, havia 2.397 enfermeiros a trabalhar em Macau, dos quais 1.280 trabalhavam no sector público. Os hospitais privados empregavam 703 e os consultórios privados outros 251. C.V.N.