A relação entre o homem e o espaço, por Alexandre Marreiros

É no preenchimento dos espaços que reside a base de todo o trabalho de Alexandre Marreiros que estará exposto, a partir do próximo dia 21, na AFA. “Ocupar o Imaginário” é o nome da exposição que mostra trabalhos inéditos do arquitecto, feitos pela transferência de imagem onde a fotografia é o suporte principal. “Uma técnica que nem sei se terá nome”, admite.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A transferência de imagem é a técnica usada na exposição “Ocupar o Imaginário”, de Alexandre Marreiros, que estará no Macau Art Garden, da Art For All Society (AFA), entre 21 de Março e 16 de Abril. Serão cerca de 20 obras inéditas do arquitecto em que a relação entre o espaço e o homem se evidencia, explica o artista plástico ao PONTO FINAL. Esta exposição, que se insere na programação do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, tem a curadoria de Alice Kok.

A técnica usada nestes trabalhos de Alexandre Marreiros é a “transferência de imagem”, descreve o arquitecto, explicando: “podemos chamar técnica mista, mas neste caso chamo-lhe transferência de imagens, em desenho ou em acrílico, sobre fotografia”.

“Já expus algumas coisas com esta técnica, mas agora vai ser tudo entre a técnica mista, transposição de imagem e transferência de imagem”, refere. “Eu uso muitas vezes a fotografia como suporte, não estou a desenhar sobre papel, não estou a pintar sobre tela, uso as fotografias que tiro como suporte e, a partir delas, transfiro imagens, com um processo de recolha e tratamento de imagens – às vezes são desenhos meus ou às vezes são coisas que selecciono – e passo por uma transparência, um tipo de folha especial e depois passo isso para a fotografia”, descreve, admitindo: “É uma técnica que nem sei se terá um nome”.

Aqui, a fotografia deixa de ser fotografia e passa a ser suporte: “Não vou para o papel, não vou para a tela, trabalho sobre a fotografia, essa é a base, o suporte, para poder desenhar, riscar, escrever e usar para tudo. Nunca lhe chamaria fotografias”.

A exposição surge na sequência de um convite feito por Alice Kok: “Já nos conhecemos há muito tempo, mas nunca tinha acontecido o facto de podermos trabalhar juntos, ela fazendo a curadoria e eu fazendo a exposição”. O trabalho começou por ser pensado para ter como base o desenho, mas “depois de mostrar o trabalho à Alice, ela levou-me numa direcção diferente, o que não deixou de ser arriscado e desafiante”, conta.

“Ocupar o Imaginário” é o tema: “ocupação, não do tempo, mas do espaço ou do território. Isto tem sempre a ver com a relação intrínseca entre o homem e o espaço e, quando falamos disto, também temos o factor tempo. O denominador comum do meu trabalho é esta relação entre o espaço e a sugestão arquitectónica”. “O denominador comum nesta exposição é ocupar, habitar, preencher um espaço que tem sempre uma sugestão arquitectónica e a relação destes elementos”, completa.

Alexandre Marreiros desenvolve esta técnica desde 2016 e a primeira vez que apresentou trabalhos do género foi, precisamente, na 6.ª edição do Rota das Letras, recorda o artista plástico. Agora, na AFA estarão expostos 20 trabalhos, “a maior parte deles tem dimensões consideravelmente grandes, trabalhos com metro e meio por um metro, acho que saem fora do registo normal”, adianta Alexandre Marreiros.