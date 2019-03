Pereira Coutinho pede medidas para melhorar interpretação da lei da violência doméstica

Numa interpelação remetida ontem ao Executivo, José Pereira Coutinho pede que sejam adoptadas medidas no sentido de melhorar os resultados da interpretação e aplicação da lei da violência doméstica. Além disso, o deputado pergunta quais foram os investimentos na formação das forças de segurança no tratamento destes casos.

André Vinagre

A propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinalou na passada sexta-feira, José Pereira Coutinho remeteu ontem uma interpelação ao Governo onde questiona quais as medidas a adoptar pelas entidades responsáveis para melhorar os resultados da interpretação e aplicação da lei da violência doméstica, já que “recentemente surgiram muitas vozes na sociedade protestando quanto ao facto de ser baixa a taxa de recepção dos crimes contra a violência doméstica”.

O deputado começa por recordar que, em Abril de 2013, apresentou o projecto de lei intitulado “estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das suas vítimas e à criminalização da violência doméstica”, não tendo este sido aprovado. Seis meses depois, novamente foi chumbado um projecto de lei sobre o combate à violência doméstica. A lei de prevenção e combate à violência doméstica acabou por ser aprovada em 2016, mas, segundo Pereira Coutinho, “recentemente, surgiram muitas vozes na sociedade protestando quanto ao facto de ser baixa a taxa de recepção dos crimes contra a violência doméstica”.

O deputado cita o parecer da comissão parlamentar que discutiu a proposta de lei na especialidade, onde é explicado que “se entende a violência doméstica como a conduta de maltratar alguém e não a conduta de agredir alguém”. “A diferença poderá ser subtil, mas será relevante para enquadrar situações de tratamentos agressivos de reduzida intensidade, cujo desvalor jurídico resulta da sua persistência temporal”, refere o deputado citando o parecer.

Assim, o deputado questiona: “Tendo em consideração a intenção legislativa, que medidas vão ser adoptadas pelas entidades responsáveis para melhorar os resultados da interpretação e aplicação da lei tendo em consideração a necessidade de a interpretar de acordo com o sentido e alcance da norma jurídica?”. Além disso, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) pergunta ao Governo quais as medidas adoptadas pelas forças de segurança no investimento na formação de quadros especializados no tratamento de casos de violência doméstica.

Por fim, Pereira Coutinho pergunta se as entidades responsáveis pela recepção de queixas vão aprofundar e investigar em mais detalhe os factos constitutivos de violência doméstica, “nomeadamente a duração do tempo das agressões físicas e psicológicas, a qualidade do apoio logístico (habitação temporária) à vítima e o apoio efectivo do advogado para patrocínio jurídico independente”.