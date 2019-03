Filmes premiados em Angers exibidos em Macau à boleia do festival Premiers Plans

Naquele que é o ano do 30.º aniversário do Premiers Plans D’Angers, o festival francês vai exibir em Macau dois dos filmes premiados em 2017, “Petit Paysan” e “La Cuisine des Justes”. Os realizadores juntam-se depois para um seminário sobre como iniciar a carreira de realizador.

Nos dias 18 e 21 deste mês, serão exibidos na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) os filmes franceses “Petit Paysan” e “La Cuisine des Justes”, dois dos filmes premiados na edição de 2017 do festival Premiers Plans D’Angers. Haverá ainda espaço para um seminário que pretende ajudar os jovens realizadores de Macau a iniciarem a carreira. O festival francês, que comemora este ano o seu 30.º aniversário, está em digressão pela Ásia.

“Petit Paysan” será exibido no dia 18 de Março, na MUST, às 19 horas, e “La Cuisine des Justes” no dia 21, pelas 10h30. Estes dois filmes foram premiados na edição de 2017 do festival de Angers, em França, e chegam agora a Macau à boleia da digressão asiática do evento. Segundo explicou Sa Ng, gestor de assuntos culturais da Alliance Française de Macau, que organiza as duas sessões a par da MUST, “todos os anos o director do festival francês selecciona alguns filmes para irem em digressão com o festival”. Este ano foram escolhidos dois filmes “fenomenais”, descreveu Sa Ng. Depois de passarem por Macau, a digressão do Premiers Plans passa pelo Vietname e pelo Cambodja, referiu o responsável da Alliance Française ao PONTO FINAL.

Realizado por Hubert Charuel, “Petit Paysan” estreou no festival de Cannes, em 2017. No Philadelphia Film Festival venceu o prémio de “Archie Award for Best First Feature”. Em 2018, nos prémios César, ganhou o prémio de melhor filme, Swann Arlaud venceu o prémio para melhor actor e Sara Giraudeau foi distinguida como melhor actriz secundária. O enredo centra-se na vida de Pierre Chavanges, um agricultor que se dedica à sua manada de vacas e que tenta evitar que uma doença se espalhe pelos animais. “La Cuisine des Justes”, co-realizado por Emmanuel Morice e Nicolas Thöma, é um documentário feito por realizadores naturais, precisamente, de Angers “sobre cozinha, vinhos, enxofre e sobre a vida”, diz a sinopse do filme.

Depois da sessão do dia 21, acontece na MUST um seminário que pretende mostrar aos jovens realizadores do departamento de cinema da instituição como realizar o seu primeiro filme, cujos oradores serão os três realizadores dos filmes em exibição. “Como este festival celebra os realizadores que estão a filmar os seus primeiros filmes, os realizadores vão orientar este seminário”, justificou Sa Ng. No seminário, que será aberto a todos os interessados, serão abordadas as vertentes financeiras e criativas que dizem respeito à realização do primeiro filme, revelou o responsável da Alliance Française, sem adiantar mais detalhes.

O Premiers Plans D’Angers comemora este ano o seu 30.º aniversário. “Todos os anos são exibidos filmes feitos por realizadores que fazem os seus primeiros trabalhos”, explicou Sa Ng. O festival foi criado em 1989 e, anualmente, são apresentados na cidade francesa cerca de 60 filmes realizados por cineastas em início de carreira.