Compradores de mais de duas mil fracções do Pearl Horizon já chegaram a acordo com Polytex

A Polytex perdeu um recurso interposto no Tribunal de Segunda Instância contra uma decisão do Tribunal Judicial de Base, que tinha obrigado a empresa a restituir o montante pago por um promitente-comprador do Pearl Horizon. No entanto, este lesado foi um dos que já chegou a acordo com a empresa.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) confirmou uma decisão do Tribunal Judicial de Base (TJB) que havia condenado a Polytex a devolver a quantia já paga por um dos promitentes-compradores do Pearl Horizon, com juros, bem como a terminar o respectivo contrato-promessa de compra e venda. Contudo, ambas as partes chegaram já a acordo, revelou ao PONTO FINAL João Valle Roxo, advogado da companhia. No mesmo acórdão ontem divulgado, o TSI negou também provimento a outro recurso interposto pela Polytex que pedia a intervenção acessória provocada da RAEM. De acordo com o causídico, esta é a primeira vez que o TSI indefere um pedido desta natureza apresentado pela empresa. Entretanto, os compradores de mais de duas mil fracções já chegaram a acordo com a companhia.

A decisão ontem divulgada pelo TSI baseia-se num acórdão do Tribunal de Última Instância, proferido a 23 de Maio de 2018, que veio confirmar definitivamente a declaração de caducidade do terreno onde estava a ser construído o empreendimento do Pearl Horizon. “Assim, a ré [Polytex] jamais pode concretizar a construção do referido prédio, ou seja, o contrato-promessa de compra e venda, celebrado entre ela e o autor [promitente-comprador] jamais poderá ser cumprido, o que confere sempre ao autor o direito à resolução do contrato. Face ao exposto, o TSI negou provimento aos recursos do despacho e da sentença interpostos pela ré, confirmando as decisões do TJB”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo gabinete do presidente do TUI.

Ao PONTO FINAL, o advogado João Valle Roxo revelou que a Polytex e o promitente-comprador em questão chegaram recentemente a acordo. “As partes já estavam a negociar um acordo e atingiram um acordo que será brevemente assinado. Já tinha comunicado ao Tribunal de Segunda Instância que estávamos em negociações”, disse o causídico. Uma vez assinado este acordo, “não vai haver recurso, em princípio”, acrescentou.

Este promitente-comprador foi um dos muitos que já chegou a acordo com a Polytex, tendo escolhido uma de duas opções. Em Julho do ano passado, a empresa propôs dois planos: “Um plano em que a Polytex restituía as quantias que tinha recebido dos promitentes-compradores e ainda um bónus de 2% sobre essas quantias faseado no período de um ano. No segundo plano, quem preferisse investir a quantia que tinha pago à Polytex numa fracção de um outro empreendimento qualquer da Polytex poderia investir esse dinheiro e tinha um desconto de 15% na aquisição dessa fracção”, explicou João Valle Roxo.

Das 3.020 fracções adquiridas – o advogado fala no total de fracções e não de promitentes-compradores, porque houve vários que compraram duas, três ou quatro unidades – já se chegou a acordo com os compradores de mais de duas mil. “Pouco mais de dois mil já aderiram a esses dois planos da Polytex. Há uma parte, cerca de 300, que já escreveu cartas com intenção de aderir a um desses planos e os processos estão a ser devidamente tramitados. Depois há cerca de 500 que instauraram acções contra o Governo – e não contra a Polytex – no Tribunal Administrativo, e há 300 que instauraram acções contra a Polytex”, detalhou o causídico.

Entre estes 300 promitentes-compradores que interpuseram acções contra a empresa encontra-se o que venceu a última decisão do TSI e que, entretanto, já chegou a acordo com a Polytex. Outros processos estão pendentes, mas há também acordos que já foram celebrados, afirmou o advogado. “Estamos abertos a negociações com todos, mas são vários e nós vamos, primeiro, negociando com aqueles que foram instaurados primeiro. Há vários tipos de pedidos, mas basicamente [o que pedem] é a resolução do contrato e a compensação”, explicou Roxo.

No que diz respeito a indemnizações, João Valle Roxo afirmou que, a existirem, o seu valor será posteriormente reclamado junto do Executivo. “Qualquer compensação que a Polytex tenha que efectuar será incluída num valor a reclamar do Governo, porque a Polytex instaurou uma acção de responsabilidade civil contra o Governo no dia 29 de Novembro de 2018. Parte desse pedido vai incluir estas quantias todas que for necessário pagar”, disse o advogado.

INDEFERIDO PEDIDO DE CHAMAMENTO DA RAEM

O acórdão ontem divulgado veio também negar provimento a um outro recurso interposto pela Polytex contra a decisão do TJB de indeferir o pedido de intervenção acessória provocada da RAEM – ou chamamento da RAEM – porque o promitente-comprador pedia somente a resolução do contrato-promessa e a devolução do valor pago. “Não estando em causa qualquer pedido de restituição do sinal pago em dobro e/ou de indemnização de prejuízos sofridos com fundamento no incumprimento do contrato-promessa por culpa da ré. Assim, não estando em causa qualquer obrigação de indemnização, nada justificava a existência do alegado direito de regresso da ré contra a RAEM e não devia ser admitida a intervenção da RAEM”, decidiu o tribunal.

De acordo com João Valle Roxo, esta é a primeira vez que o TSI nega provimento a um recurso desta natureza interposto pela companhia. “Em todos os casos em que a Polytex pediu a intervenção da RAEM, essa intervenção foi deferida porque mesmo naqueles casos em que a intervenção foi indeferida pelo Tribunal Judicial de Base, depois o Tribunal de Segunda Instância revogou essa decisão e ordenou o chamamento de RAEM”, explicou o advogado.

Conforme se pode ler no Código de Processo Civil, “o réu que tenha acção de regresso contra terceiro para ser indemnizado do prejuízo que lhe cause a perda da demanda pode chamá-lo a intervir como auxiliar na defesa, sempre que o terceiro careça de legitimidade para intervir como parte principal”. Ouvida a parte contrária, o juiz defere o pedido quando “se convença da viabilidade da acção de regresso e da sua conexão com a causa principal”.