A quietude mental das artes marciais japonesas em debate na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha vai receber um seminário intitulado “Breve Introdução sobre o desenvolvimento histórico das Artes Marciais Japonesas”, que contará com a presença do ‘sensei’ João Baptista Lou, fundador do Macau Iaido Yushinkai. A iniciativa visa apresentar a história e desenvolvimento de algumas artes marciais japonesas, procurando transmitir uma mensagem de paz e tranquilidade mental através destas modalidades.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A Fundação Rui Cunha vai ser palco de um seminário sobre as artes marciais japonesas, numa iniciativa marcada para 19 de Março. No centro das atenções estará o ‘sensei’ João Baptista Lou, que irá procurar abordar o desenvolvimento do ‘budo’, termo utilizado para designar as artes marciais japonesas. Para tal, João Baptista Lou irá recorrer não só a uma série de slides, para as pessoas poderem ver a evolução das modalidades em termos de técnica ao longo dos tempos até à actualidade, como também com exemplos mais práticos recorrendo a demonstrações.

“A mensagem principal que pretendo transmitir às pessoas é que as artes marciais não são algo de ofensivo ou defensivo, são um treino de estado mental para [as pessoas] estarem em paz e calmas, controlando assim o corpo e a mente sem qualquer tipo de agressividade ou pensamentos negativos. Espero que as pessoas que participem no seminário possam beneficiar com esta mensagem e aprendam mais sobre a cultura e artes marciais japonesas”, disse João Baptista Lou em declarações ao PONTO FINAL.

Em destaque estarão duas modalidades em particular, acrescentou o ‘sensei’ a este jornal. “‘Iaido’ é uma técnica de esgrima japonesa mas muito diferente do ‘kendo’, que é um desporto, com armadura para as pessoas se protegerem. Mas o ‘iaido’ é totalmente diferente, é uma arte marcial na qual o objectivo é usar a espada para treinar o estado mental e também e a autoconfiança. O ‘jodo’ é outra espécie de arte marcial na qual se usa um bastão. Vou tentar explicar estas modalidades aos presentes e espero que seja com resultados satisfatórios”, prosseguiu João Baptista Lou, que contará com a ajuda de alguns alunos do seu ‘dojo’, o Macau Iaido Yushinkai, do qual é fundador e onde tem actualmente cerca de 20 alunos das mais diversas idades.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre a origem desta paixão pelas artes marciais japonesas, João Baptista Lou referiu que começou desde criança, embora a vertente japonesa tenha aparecido já na adolescência. “Comecei a aprender várias coisas e a aprofundar a minha paixão pelas artes marciais japonesas, influenciado também pela cinematografia de Akira Kurosawa, como o filme ‘Seven Samurai’, que vi pela primeira num cinema na Rua do Campo. Fiquei fascinado e comecei a pesquisar mais detalhes até que em 1986 um estudante japonês veio para Macau e ensinava ‘kendo’, na Horta e Costa, e aprendi com ele durante uns meses”, recordou. Já na idade adulta, João Baptista Lou contou que visitava o Japão com bastante frequência, aproveitando para tirar vários cursos que lhe permitiram adquirir uma diversidade de conhecimentos até aos dias de hoje.

O seminário “Breve Introdução sobre o desenvolvimento histórico das Artes Marciais Japonesas” está agendado para as 18h30 do dia 19 de Março e terá entrada gratuita.