O nenotavaiconta? Já contou

Nenotavaiconta é o nome de um blogue especializado na história de Macau. Por trás está o médico macaense Jorge Pereira. O PONTO FINAL conversou com ele e registou histórias de uma vida dividida entre Portugal e Macau.

João Paulo Meneses

Jorge Pereira reconhece: várias vezes lhe manifestaram curiosidade em saber quem é a pessoa que todos os dias publica uma referência à história de Macau no blogue nenotavaiconta (https://nenotavaiconta.wordpress.com/). Numa altura em que o Google funciona como barómetro de notoriedade, pouco ou nada se fica a saber do autor – e fotos nem pensar! Foi, portanto, uma excepção esta que Jorge Pereira abriu para falar com o PONTO FINAL – apenas porque não gosta de aparecer e prefere que as atenções se concentrem no blogue.

Antes de mais o nome: ‘néno’ é a palavra do patuá para descrever o mais novo da casa. Jorge era o mais novo da casa e era tratado pela mãe, de ascendência materna chinesa, por néno. Na hora de escolher o nome para o blogue – que este médico reformado avesso à tecnologia pediu a um familiar que criasse – “o nome pareceu natural”. Já ‘tâ vai’ é termo “maquista”, explica o nosso entrevistado, em que ‘tâ’ indica o aspecto do verbo principal. Assim ‘vai’ (verbo) representa o estado e ‘tâ’ indica a actualidade do estado. No “maquista chapado”, reforça, este termo ‘tâ vai’ serve tanto o passado como o presente.

Jorge Pereira regressou a Portugal em 2001, depois de 18 anos como médico no Conde de S. Januário. Quando se reformou – e inspirado pelo que dizia a astrologia chinesa para esse ano – propôs-se iniciar um projecto novo. Foi o blogue.

A caminho de fazer 67 anos, considera que foi uma decisão “acertada”, porque junta várias prioridades da sua vida: a forte ligação a Macau, o interesse pelos livros (onde vai buscar muitas das informações que reproduz) e a “necessidade” de ter um projecto que o ocupe. “Sem stresses”, diz. Evitar os stresses é um dos seus objectivos de vida, preenchida com diversas actividades como o ioga ou o tai chi. Tenta escrever todos os dias, mas se não conseguir “não há problema”. Encontrado o texto, não raras vezes segue-se uma fase de pesquisa na Internet, para tentar saber mais sobre aquele assunto.

“Sou um leitor compulsivo. Sobretudo das coisas de Macau. Mal encontro uma informação que julgo poder ser interessante preparo uma entrada no blogue. Por vezes com muita antecedência”, conta à mesa de um café na zona da Arca d’Água, no Porto, onde vive desde que regressou a Portugal. Os leitores do nenotavaiconta também encontram ‘posts’ que não partem de consulta bibliográfica. São aquilo a que chama de “vivências” e que resultam do espólio de fotos, postais, caixas de fósforos ou cartazes de cinema que trouxe de Macau.

Voltar a Macau

Jorge Pereira saiu de Macau há 18 anos, mas já cá voltou várias vezes, a última em 2017. Não só porque aqui tem família, primos do lado materno, mas porque durante algum tempo a sua filha mais nova, arqueóloga, trabalhou no Instituto Cultural. Essa filha, nascida em Macau, prepara-se agora para fazer o doutoramento na Universidade de Cambridge (sobre a diáspora macaense) e terá de realizar trabalho de campo na RAEM. Jorge planeia acompanhá-la. Para rever familiares e amigos – esteve cá pela última vez em 2015 – e visitar uma terra que considera sua. “Muitos dos médicos que estão a trabalhar nesta altura em Macau ou foram meus colegas ou alunos”, já que, entre muitas funções que desempenhou enquanto ligado aos Serviços de Saúde, esteve responsável pela formação (internato).

Jorge Pereira fez a escola em Macau (foi aluno de Adé dos Santos Ferreira) até ao final do secundário e veio para a universidade em Portugal estudar engenharia. Rapidamente percebeu que não era isso que procurava e mudou para medicina. Após a conclusão do curso começou como médico na zona do Porto. Até ser desafiado a voltar a Macau. Na conversa com o PONTO FINAL, recorda a entrevista de emprego que o falecido pai do escritor José Rodrigues dos Santos lhe fez na então Missão de Macau. “Se gosto do Macau de agora? Não gosto. Sou um macaense típico, gosto do Macau antigo”, diz. Para logo a seguir acrescentar: “mas gosto sempre de voltar”. Além das outras razões, destaca a comida, aquilo que só consegue comer em Macau e da qual tem saudades. “E dois ou três dias depois de chegar já estou a falar cantonense sem problemas”.

Ligações familiares

A família de Jorge Pereira tem muito que se lhe diga. Tudo começa quando o avô, enfermeiro militar, vai para Macau. Aí conhece uma senhora chinesa e casam. Desse casamento resultarão vários filhos. O primeiro a surgir é contudo uma criança chinesa que o casal adoptou no Instituto Canossiano, depois de ter sido deixada na ‘roda’. Essa criança vai crescer em Macau, casar com outro militar português e este casal terá um filho a que chamará Jorge. “Em Macau tenho uma família muito grande, muitos primos”. Tão grande que nem sempre é fácil gerir a agenda quando chega à RAEM e quer visitar todos ou todos o querem receber.

A sua avó foi cozinheira de Manuel da Silva Mendes, casa na qual a criança que viria a ser sua mãe também vivia quando estava de férias. Não admira que Manuel da Silva Mendes seja um dos interesses históricos deste médico-bibliófilo. Mas apenas um dos muitos. Interessa-lhe a história de Macau e por isso é uma figura conhecida em todos os alfarrabistas do Porto. Um dos seus propósitos é continuar a actualizar a cronologia de Macau, nomeadamente a partir do que Beatriz Basto da Silva publicou. “Esse é o meu trabalho, trabalhar e aprofundar sempre que possível as informações. Faço-o com grande prazer”.

E como continua a procurar e a obter mais fontes, material não falta. Até porque a própria mulher do médico, Isabel Correia Pinto, tem variada obra publicada sobre os macaenses, quer em Macau quer em Portugal. Irá a filha mais nova continuar a ‘conta’ o que o ‘néno’ ainda tem para contar?

CAIXA:

Filo Filo de Macau

Jorge Pereira é o responsável por organizar os vários encontros que o grupo Filo Filo de Macau tem durante o ano. Os Filo Filo são macaenses ou antigos habitantes em Macau que, residindo na zona Norte e Centro de Portugal (de Coimbra para cima), apostam em manter a tradição. Pelo menos três vezes ao ano, coincidindo com os principais feriados de Macau, juntam-se ao almoço ou jantar. O Ano Novo Chinês ou o 24 de Junho/Dia de Macau são datas obrigatórias. É também uma forma de compensar a distância relativamente à Casa de Macau em Lisboa, da qual muitos são sócios. J.P.M.