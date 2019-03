Macau Waste-No-Mall: ensinar cidadãos e Governo a reciclar

Como forma de aumentar a taxa de reciclagem do plástico em Macau, Annie Lao e Capricorn Leong vão avançar com a iniciativa Macau “Waste-No-Mall”, que, à semelhança de um evento que já tinha acontecido na Taipa, convida os cidadãos a trazerem o seu lixo para o separarem correctamente. Para a activista, a mentalidade da sociedade perante a reciclagem é a errada e o Governo não sabe transmitir a mensagem. Annie Lao pede ainda multas para quem não recicle.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Acontece no próximo dia 23 de Março, entre as 11 e as 13 horas, o Macau “Waste-No-Mall”, no Parque Dr. Carlos D’Assumpção. Annie Lao propõe-se ensinar o modo correcto de reciclar aos cidadãos, que podem trazer o seu lixo para a estação de reciclagem que estará no local. Depois, o lixo será entregue a uma empresa que se certificará que este é totalmente reciclado. A activista disse ainda ao PONTO FINAL que só através de multas é que se pode colocar a população de Macau a reciclar.

Esta iniciativa, agora organizada por Capricorn Leong e em que Annie Lao irá prestar apoio, é semelhante àquela que decorreu na Taipa, no Jardim Cidade das Flores, no passado mês de Fevereiro, intitulada Taipa “Waste-No-Mall”. Agora na península, o evento acontece no dia 23 de Março e novamente duas semanas depois. Na prática, os cidadãos poderão levar o seu lixo para este posto de reciclagem e uma empresa, que Annie Lao preferiu não nomear, encarregar-se-á de o reciclar na sua totalidade.

No dia do evento, “as pessoas podem chegar e entregar o plástico para reciclar e, ao mesmo tempo, ensinamo-las a reciclar como deve ser”. “Recebemos os itens, certificamo-nos de que tudo está limpo e colocamo-los nas categorias certas”, explica a activista.

A iniciativa tem como justificação a baixa taxa de reciclagem registada em Macau, particularmente no que toca ao plástico: “O plástico reciclado é menos de 1%, por isso os contentores não funcionam. Nós queremos aumentar a taxa de reciclagem e educar o público sobre como o fazer e esperamos que eles comecem a fazer o mesmo”. “Percebemos que existem muitos problemas com os contentores de reciclagem geridos pelo Governo de Macau. Vemos que a maioria dos contentores estão sujos e as pessoas não sabem como reciclar”, acrescenta.

“O Governo não tem ninguém que ensine a população a reciclar, eles limitam-se a colocar a informação na internet e na televisão. Quem quer saber disto? A população não está a aprender activamente, está apenas a receber passivamente a informação. E ainda por cima a informação é errada, porque diz que se as pessoas reciclarem recebem um cupão, isto é tão estúpido”, refere Annie Lao, acrescentando: “Nós queremos dizer ao Governo que se a pessoa não reciclar, ela deve ser punida. De outra maneira este comportamento não vai mudar. Esta atitude é a errada”.

Annie Lao deixa um exemplo: “Se alguém não acabou a bebida e a coloca no contentor do plástico, é preciso puni-la, porque está a pôr um item sujo no contentor e todo o contentor fica contaminado”. “O Governo tem de fazer uma lei que diga que toda a gente tem de reciclar. Se não se reciclar, terá de pagar uma multa”, sublinha.

Esta é uma iniciativa que pretende fazer com que os cidadãos aprendam, mas não é só para eles: “Espero que o Governo aprenda porque, para nós, o que o Governo está a fazer é estúpido e não é eficaz, por isso tem de aceitar novas ideias, nós estamos a dar-lhes a solução, eles têm de aceitar”.