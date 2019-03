Frederick Williams e Jorge de Sena: “Ele foi sempre o mestre e eu o discípulo”

De aluno a colega de Jorge de Sena, Frederick Williams chega a Macau na próxima semana como convidado do Rota das Letras. No Festival Literário será orador de uma sessão dedicada a recordar aquele que foi um dos mais influentes poetas portugueses do século XX, no ano em que se assinala o centésimo aniversário do seu nascimento.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Aos 78 anos, Frederick Williams afirma ter o seu legado concluído. A história começa com o soneto camoniano “Transforma-se o Amador na Cousa Amada”, vertido para inglês quando era ainda estudante na Universidade do Wisconsin. De aluno a professor, Williams, também ele poeta, embarca na hercúlea tarefa de traduzir para o idioma de Shakespeare as obras dos mais relevantes poetas de cada país e região onde se fala português. Nas oito antologias bilingues, Macau não ficou esquecida e na obra “Poetas da Ásia Portuguesa” podem encontrar-se traduções do macaense Adé dos Santos Ferreira, homenageado na edição deste ano do Festival Literário de Macau. Frederick Williams chega a Macau como convidado do Rota das Letras, numa altura em que se assinalam os 100 anos do nascimento de Jorge de Sena, poeta entre os mais relevantes do século XX. De aluno a colega de profissão, Williams afirma que Sena nunca deixou de ser o mestre e ele, o discípulo. “Esta relação nunca mudou com o passar dos anos”, confessa.

“Começou com ele enquanto mestre e eu como o discípulo e, apesar de nos termos tornado colegas, ele foi sempre o mestre e eu o discípulo. Esta relação nunca mudou com o passar dos anos, mas ele foi sempre extremamente respeitador e encorajador”, diz Frederick Williams, da relação que criou com Jorge de Sena, ao PONTO FINAL. Conheceram-se na Universidade do Wisconsin, era o futuro tradutor ainda aluno de mestrado e, depois, de doutoramento, e o poeta, professor. A entrada de ambos nesta academia dá-se apenas com um ano de diferença e, uma vez concluídos os estudos de Williams, os dois escritores voltariam a encontrar-se, enquanto professores, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Sobre o seu mestre, o tradutor escreveu que “estava cheio de energia nervosa” e recordou o fumador “inveterado” que era. “Durante a aula, a sala ficava mergulhada numa nuvem de fumaça que emanava dele e que o ornava como uma auréola. Às vezes, ele distraía-se e ficava com dois cigarros acesos ao mesmo tempo: um no cinzeiro e outro entre os dedos ou entre os lábios”, escreveu Frederick Williams na obra “Intelectuais Portugueses e a Cultura Brasileira”.

“Sena era encarado de forma diferente em Portugal do que na América e no Brasil”, considera Frederick Williams. “Ele era contra o regime de Salazar, as suas censuras literárias, as detenções e contra os escritores que apoiavam o regime. Enquanto viveu em Portugal, ele foi perseguido pelo seu activismo ao ponto de ter de fugir para o Brasil em 1959, onde se tornou um cidadão brasileiro”, recorda o académico. No Festival Literário de Macau, Williams será o orador da sessão “Recordar Jorge de Sena”, agendada para 19 de Março, às 19h30, no auditório do Consulado de Portugal. “É uma honra para mim, porque eu considero o Sena o terceiro poeta mais importante da língua portuguesa, a seguir a Camões e Fernando Pessoa. É interessante notar que estes três poetas viveram no estrangeiro, o que lhes deu uma perspectiva universal e humana da vida muito mais maleável”, nota.

“SE MAIS NINGUÉM ESCREVER POESIA EM PORTUGUÊS, ENTÃO O CÂNONE ESTARÁ COMPLETO”

“Transforma-se o amador na cousa amada, /Por virtude do muito imaginar; /Não tenho logo mais que desejar, /Pois em mim tenho a parte desejada”. Tudo começou com estes versos de Camões, era Frederick Williams estudante da Universidade de Wisconsin. Na altura, corria a década de 60, existia alguma prosa em português traduzida para inglês, mas o mesmo praticamente não existia com a poesia. “Descobri que existia alguma prosa brasileira que tinha sido traduzida, mas não havia muita poesia, e aqueles [poemas] que tinham sido traduzidos eram principalmente dos poetas modernistas do século XX”, recorda o professor, agora reformado.

Os primeiros poetas que traduziu – José de Anchietta, Gregório de Matos, Tomás António Gonzaga, Gonçalves Dias e Carlos Drummond de Andrade – foram os sujeitos de um dos primeiros cursos que leccionou, já na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e tendo como supervisor Jorge de Sena. “A cada ano acrescentava mais e mais poetas que ensinava nas disciplinas de tradução para inglês e expandia o pacote do curso bilingue com os poemas portugueses no original, assim como com as minhas traduções para inglês”, explica.

Foi assim, com cada curso e disciplina que ia leccionando, que começou a tomar forma a herança de Frederick Williams: deixar uma antologia dos principais poetas de cada país de língua portuguesa. Sente o professor que o seu legado está completo? “Sim, mas como todos os anos aparecem novos poetas, outra pessoa terá que assumir a tarefa de traduzir estes novos poetas e, por isso, o cânone nunca estará completo. Contudo, se mais ninguém escrever poesia em português, então o cânone estará completo. Um cânone fechado como aconteceu na Grécia e Roma antiga”.

Agora reformado, depois de ensinar durante 27 anos na Universidade da Califórnia e de ter leccionado durante duas décadas na Universidade Brigham Young, no Utah, Frederick Williams diz não sentir falta “das reuniões de departamento, de corrigir exames e artigos”. “Mas tenho saudades de ensinar e orientar. Contudo, continuo a fazer investigação, a escrever e a publicar”, sublinha, apontando para o último artigo que publicou, “The Rise and Fall of Portugal’s Maritime Empire: A Cautionary Tale?”. “Fala sobra a ignorância que nós, americanos, temos do papel único que Portugal teve durante a Época dos Descobrimentos, e de como a nossa compreensão está enviesada por preconceitos raciais e religiosos”, considera o poeta e tradutor.