Executivo propõe aumentar em mil patacas a remuneração de base para pagar indemnizações

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) quer aumentar para 21 mil patacas o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular indemnizações por despedimento. O patronato concordou com a proposta, mas os trabalhadores criticaram o valor por ser “demasiado baixo”.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Governo quer aumentar em mil patacas o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular indemnizações por despedimento, actualmente fixado nas 20 mil patacas. O assunto esteve ontem em discussão no Conselho Permanente da Concertação Social (CPCS) e colheu a concordância do patronato que, ainda assim, ressalvou a importância de manter a estabilidade económica do território. Os trabalhadores, por sua vez, pedem a eliminação deste montante máximo, mas, não sendo possível, criticaram o valor por ser “demasiado baixo”.

“Falámos sobre a Lei das Relações de Trabalho no que diz respeito ao aumento do montante máximo de remuneração de base mensal utilizado para calcular a indemnização. Tendo em conta o número de trabalhadores no mercado e também a economia de Macau, bem como a capacidade das empresas, o Governo propõe um aumento de mil patacas, ou seja, de 20 mil para 21 mil. É um aumento de 5%”, anunciou ontem Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), após a reunião plenária do CPCS.

Para chegar a este valor, explicou Wong Chi Hong, o Governo teve por base dados disponibilizados pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) de 2017, referentes à taxa de cobertura das pessoas que vão sair beneficiadas com este aumento. “Quanto à taxa de cobertura é de 63,5% [dos residentes de Macau] e 176 mil empregadores são beneficiados, incluindo as pequenas e médias empresas. Conseguimos ver que temos uma grande parte dos trabalhadores que vão ser beneficiados”, afirmou o director da DSAL.

De acordo com a Lei das Relações de Trabalho, revista pela última vez em 2015, o montante máximo da remuneração de base mensal utilizado para calcular a indemnização é de 20 mil patacas, exceptuando valores mais elevados acordados entre ambas as partes. O artigo em causa refere que “o empregador pode resolver o contrato a todo o tempo, independentemente da alegação de justa causa, tendo o trabalhador direito a uma indemnização”. Por exemplo, um funcionário que tiver trabalhado entre um a três anos para uma empresa tem direito a dez dias de remuneração de base por cada ano. “Este é um montante mínimo, é a nossa sugestão e está estipulado na lei. A empresa pode dar mais do que isto. É uma referência para cada parte, mas podem ajustar um montante mais alto do que este que estamos a propor”, explicou Wong Chi Hong.

Para os trabalhadores, a proposta do Governo ficou bastante aquém das expectativas, pois pediam a anulação deste montante máximo. “Esta regra não é justa. Tendo em conta os anos de trabalho dos trabalhadores tem de haver outra forma de tratamento, mas agora não temos condições para cancelar o montante máximo”, afirmou o representante do sector laboral. “Por isso, estamos a exigir que o Governo aumente o montante máximo. O montante proposto pelo Governo é relativamente baixo. Peço [ao Governo] que, quando considerar o aumento do montante máximo, este não deve ser demasiado baixo”, afirmou.

O representante da ala laboral deixou ainda críticas ao facto de o Governo se ter baseado em dados de 2017 para propor este aumento. “Achamos que o montante proposto pelo Governo é demasiado baixo porque estão a ter como referência estudos de 2017. Estamos a exigir que o Governo ofereça dados de 2018, para que o montante da alteração seja mais alto”, afirmou. Os trabalhadores pediram ainda a eliminação da regra que determina que o valor máximo da indemnização seja limitado a 12 vezes a remuneração de base.

Por sua vez, o patronato aceitou o aumento avançado pelo Executivo. “Tendo em conta a situação de Macau, nós vamos aceitar esta proposta do Governo”, declarou o representante dos empregadores, que não deixou de ressalvar a importância de manter a estabilidade da economia do território. “Tendo em conta a conjuntura da economia de Macau, nós estamos numa incerteza e, se calhar, também vamos ser afectados pelos assuntos internacionais, tais como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Por isso, é necessário manter a estabilidade da economia de Macau e evitar qualquer oscilação”, afirmou.