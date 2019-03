DSPA: Reduzidos 260 mil sacos de plástico através de actividade que prometia prémios

Através de um comunicado divulgado ontem, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) diz que, através da actividade “reduzir o uso de sacos de plástico poderá dar prémios”, foram reduzidos cerca de 260 mil sacos de plástico. A DSPA lembrou ainda que a actividade “a vida sem plástico é muito fácil” contou com a cooperação de cerca de 1300 estabelecimentos de restauração e bebidas locais presentes em plataformas de takeaway e outros 200 estabelecimentos de restauração e bebidas.

Este ano, a DSPA vai lançar o “Plano de Recolha de Resíduos Eléctricos e Electrónicos, com base no Plano de Reciclagem de Equipamentos Informáticos e Comunicações”, abrangendo também os electrodomésticos, lâmpadas tubulares e compactas LED usados. Também no ano passado foi iniciado o “Projecto-piloto de Recolha de Resíduos Alimentares provenientes dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas”, que visa recolher resíduos alimentares da indústria e comércio provenientes dos médios e pequenos estabelecimentos de restauração e bebidas. Este ano serão aumentadas as rotas de recolha de resíduos alimentares para incentivar mais restaurantes a participar, diz a DSPA.

Além disso, o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2019 (MIECF, na sigla inglesa) decorrerá no final de Março e tem como tema “Rumo a uma civilização ecológica e ao desenvolvimento sustentável”, que tem como objectivo “desempenhar a função de plataforma ecológica relevante entre as regiões e divulgar, constantemente, as ideias verdes de protecção ambiental, conservação energética e emissão de baixo carbono”, lê-se no comunicado divulgado ontem. A.V.